Několik aktualit ze světa Sony Clié

Sony - budoucnost není černobílá!

Z nabídky ExpanSys i SonyStyle zmizel model Clié SL10. SL 10 je low-endový černobílý model firmy Sony s HiRes displejem. Sony nedávno zrušila černobílou sekci modelů ve svém virtuálním obchodě a vypadá to, že to myslí s přechodem na "pouze barevné" modely smrtelně vážně.

V nabídce Sony chybí i řada T, aktivní jsou pouze modely řady NZ, NX a SJ. Pokud ale Sony stáhne černobílý model SJ20, nebude nabízet žádný handheld pod 300 USD. To by mohlo svědčit i o tom, že připravuje první barevný low-end - mluví se o SJ22.

Sony NX/NZ dostanou CF ovladač?

Historie vytváření ovladače, který zpřístupní proprietární WiFi CF slot firmy Sony i běžným CF paměťovým kartám, je poměrně dlouhá. Po neúspěšné soutěži vývojářů na CliéSource a petici vzešlé z tohoto serveru se objevilo světélko na konci tunelu. Měla by jím být firma Soft Pocket Solutions, která vyvíjí driver pro modely NX/NZ a první betaverze by se mohla objevit někdy v polovině dubna.

Poplatková politika a další podrobnosti zatím známy nejsou. Firma nehledá ani betatestery.

Dobrá a špatná zpráva pro OS5 modely Clié

Ta dobrá je, že Brayder Technologies finišuje s OS5 verzí programu JackFlash, který by měl na NX řadě zpřístupnit asi 4 MB volné flash ROM paměti. Špatná zpráva je ale to, že JackSprat na OS5 asi fungovat nebude a Brayder už se pomalu vzdává v tomto směru veškeré naděje. To znamená, že by nešlo smazat z ROMky nepotřebné aplikace, kterých je tam habaděj.

Clié Desktop 4.1 Upgrade

Na této stránce si můžete stáhnout upgrade Clié Desktopu 4.1. Je určeno majitelům řady NX a oproti verzi 4.01 řeší chybu HotSyncu při kombinaci používání s dalšími Clié modely.