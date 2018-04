Někdy se člověku přihodí věc, kterou někteří označují jako cosi "mezi nebem a zemí". Osobně tohle označení používám nerad, protože mezi nebem a zemí se pohybují jen mraky a letadla, a na těch, pokud zrovna nepadají, není moc zvláštního. Spíš bych řekl, že jde o události, po kterých, pokud jste jejich svědkem, zůstanete jen zírat a nakonec si řeknete: "No to mě podrž?!" Mě se stala taková zvláštní věc. Stojím na zastávce a povídám si se známým. Když jsem našel v kapse zapadlou dvoukorunu, jen tak pro zábavu jsem zkusil: "Tak co, panna nebo orel?" Odpoví mi: "Panna. Komu to padne, ten jí má." Z mého palce se mince vznesla na tři metry vysoko, na chvíli se zastavila ve vzduchu a vydala se zpět k zemi. V pravou chvíli jsem švihl rukou... a chyba. Mince se jen odrazila od prstů, odkutálela se ode mě, několikrát se otočila v kruhu a nakonec zůstala stát na hraně mezi dvěmi dlažebními kostkami. Jako by to nebylo dost, přesně v ten moment okolo prošel jakýsi žebrák. Shýbl se, sebral dvoukorunu, podíval se na nás a zeptal se: "Chcete jí?" Oba jsem jen mávli rukou, aby si jí nechal. Nevím, jestli někdo nebo něco, tam nahoře, dole nebo kde, ale určitě to vědělo, že tu dvoukorunu potřebuje víc než my.