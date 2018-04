Někdy by mne zajímalo, jak se u EuroTelu připravují materiály, ale po posledních zkušenostech předpokládám, že to musí být dosti chaos. Typickým příkladem je práce na včerejším článeku o Quatro Go - informoval jsem se na infolince a tam mi řekli, že volání na Oskara je za cenu volání do pevné sítě. Pak jsem viděl oficiální materiál, kde se píše o volání "do mobilních sítí" - volal jsem na infolinku a tam mi potvrdili, že Oskar je cenově totéž, co Paegas. Včera nám psalo hodně čtenářů, že jim zase na infolinkách tvrdí, že Oskar je dražší než Paegas. Kde je pravda, nevíme - EuroTel sám v tom má hodně nepořádek. Smutný případ firmy s ISO9001.