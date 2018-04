Někdo mobil ještě nemá, ale jiní jich mají pět

První mobil se v Česku objevil právě před 15 lety. Mobilní telefon má podle Jakuba Hrabovského z Vodafonu téměř 100 procent dospělé populace. Telefonují stále častěji i děti. Ve věku mezi 7 a 14 lety má mobil zhruba polovina. Mezi seniory staršími 80 let volá zhruba každý desátý.

Naopak zhruba 10 až 15 procent zákazníků volá z více než jednoho mobilního čísla. "Jde většinou o mladé progresivní uživatele," uvedla mluvčí T-Mobile Martina Kemrová.

Více karet se někdy vyplatí

Lidé často využívají služeb více operátorů, nebo mají zvlášť SIM kartu na datové přenosy a připojení k internetu. Několik desítek tisíc SIM karet v současnosti slouží k průmyslovým aplikacím, jako je hlídání objektů, dálkové odečty či sledování vozidel.

Dlouhodobou snahou operátorů je přesvědčit co nejvíce lidí, aby přešli od předplacených karet k tarifním programům, kde platí pravidelný měsíční paušální poplatek.

Lukrativní tarifní zákazníci tvoří u jednotlivých operátorů třetinu až polovinu z celkového počtu klientů. Firmy se zákazníky snaží přesvědčit akčními nabídkami v podobě dotovaných telefonů a v poslední době i tarify, které umožňují pružnou volbu mezi počtem bezplatně provolaných minut a poslaných SMS v rámci měsíčního paušálu. Tyto tarify od září nabízí Vodafone a O2.

Čtvrtý operátor nebo plno virtuálních

Na trhu v současnosti působí tři operátoři. Předseda Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák nedávno uvedl, že regulátor bude zvažovat udělení čtvrté mobilní licence. - více zde

Podle odborníků by však nový operátor, který by musel budovat vlastní síť, příliš šancí na úspěch na vysoce saturovaném trhu neměl. Častěji se hovoří o tzv. virtuálních operátorech, kteří by si pronajímali síť od těch nynějších. "Jednáme s několika zájemci.

Jejich počet a stav jednání zatím komentovat nechceme, je to předčasné," uvedla Kemrová. Vedle uchazečů z řad dalších telekomunikačních firem, jako je například GTS Novera, se hovoří i o možnosti, že by levnější služby virtuálního operátora nabídly dceřinné firmy operátorů.