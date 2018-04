Nejzvučnější Opera pro Sony Ericssony Px00

Před časem jsme vás v této aktualitě informovali o nové verzi webového prohlížeče Opera určeného pro chytré mobilní telefony Sony Ericsson P800 a P900. Protože za nenápadným zvýšením čísla verze o desetinu se však skrývá více než jen drobné změny, zaslouží si určitě tento samostatný článek.



Největší novinkou této verze webového prohlížeče Opera je použití vyhlazených TrueType fontů při vykreslování obsahu zobrazovaných webových stránek. Ačkoli se to nemusí zdát na první poslech patrné, je nyní text díky velmi kvalitnímu displeji chytrých mobilních telefonů Sony Ericsson P800 / P900 daleko lépe čitelnější než nevyhlazené, hranaté písmo používané v předchozích verzích.



Vylepšena bylo také vykreslování webových stránek obsahujících rámy včetně vnotřených iframů v módu zobrazení na obrazovku, tzv. Small Screen Rendering. Lepší je zobrazení stránek obsahujících tabulky v tomto módu. Velkou novinkou je možnost nastavení plynulého zoomu zobrazené stránky - zatímco v předchozích verzích jste měli k dispozici pouze tři hodnoty pro změnu velikosti, nyní je možno nastavovat velikost v procentech původní stránky stejně, jako je tomu u Opery určené pro stolní počítače.

Nová je také startovací obrazovka - ve starších verzích zobrazila Opera po svém spuštění pouze přehled záložek, nyní zobrazí HTMl rozcestník (adresu domovské stránky lze samozřejmě měnit). Defalutní startovací stránka obsahuje odkazy nejen na webový informační portál Opery obsahující mimo jiné i skiny pro Sony Ericsson P900, ale také podrobnou nápovědu pro připojení chytrého mobilu k mobilnímu internetu.



Dlouhým podržením ovládacího pera na hypertextovém odkazu máte možnost zvolit několik dalších možností, které vám prohlížeč nabídne v kontextovém menu. Kromě běžného zobrazení odkazu můžete využití i zobrazení v novém okně, přidání odkazu mezi oblíbené nebo informace o odkazu. Oken můžete mít otevřeno tolik, kolik vám dovolí velikost volné operační paměti.



Technologie Small Screen Rendering umožňující zobrazovanání i složitých webových stránek na malých displejí přenosných zařízeních funguje v nové verzi naprosto bezchybně. V průběhu našeho testování jsme nenarazili na stránku, na které by byla znemožněna snadná orientace. Také vykreslování stránek při použití tohoto režimu se znatelně zrychlilo.



Vylepšena je také podpora zobrazení webových stránek na celé ploše obrazovky mobilního telefonu. Nyní již umožňuje také změnu velikosti zobrazených fontů, přepínání mezi stránkami i možnost zavření prohlíženého webu z kontextového menu. Při vypnutí funkce Small Screen Rendering je prohlížená webová stránka zobrazena stejně, jako ve webového prohlížeči na stolním počítači. Avšak kvůli orientaci displeje na výšku je prohlížení takhle zobrazených stránek nepříliš pohodlné.



Změna velikosti písma je skutečně plynulá - zatímco na prvních dvou screenshotech je velikost písma nastavena na osmdesát procent své původní velikosti, na zbývajících dvou je nastavena na rovných sto procent. Díky použití vyhlazených písem je i zmenšený text stále velmi dobře čitelný, dobrá je také automatická změna vložené grafiky v závislosti na zvolené velikosti písma.



Bude ještě lepší?



Přestože nová verze Opery přináší poměrně mnoho zajímavých a užitečných rozšíření, prostor pro další vylepšení pro následující verze zde stále ještě zůstává. Snad nejvíce zajímavou - a mnohými uživateli vítanou - možností by určitě byla možnost otočení stránky vykreslené v celoobrazovkovém zobrazení o devadesát stupňů tak, aby při prohlížení mohl uživatel držet svůj telefon "naležato". Jako další vylepšení se nabízí propracovanější způsob stahování a ukládání souborů a aplikací: stolní verze tohoto prohlížeče obsahují poměrně komfortní manažer stahování, který by si i mobilní verze Opery určitě zasloužila. Současný stav, kdy je aplikace po jejím označení bez dotazu uživatele stažena do dočasné složky a poté automaticky spuštěna zkrátka není ideální.