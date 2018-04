Letos vás nejvíc zajímal smartphone od Vodafonu

Vodafone Smart Ultra 6

Rok 2015 na plné čáře vyhrál Vodafone Smart Ultra 6. Jeho recenze byla zdaleka nejčtenější a my se tomu koneckonců ani nedivíme. Telefon rozdrtil konkurenci tím, že dokázal za podstatně méně peněz nabídnout velice dobrou výbavu. Při úpisu u operátora to je lidovka za 3 tisíce korun, bez úpisu za necelých 5 tisíc. Kam se na něj hrabe kdejaká konkurence.

Blackberry Passport

Druhé místo obsadila exotika. Recenze Blackberry Passport vás také zajímala o mnoho víc než celá řada jiných vlajkových lodí roku. Skutečně je o co stát, neboť Blackberry se svým modelem Passport udělalo skutečně krok stranou v zažitém designu dnešních smartphonů a nabídlo telefon s hardwarovou klávesnicí s nezvyklým tvarem. Je to skutečný král roku v kategorii těch, kteří se chtěli odlišit. Jen škoda té příliš vysoké ceny.

Lenovo P90

Třetí místo je pro nás tak trochu překvapením, neboť jej obsadila šedá myš v podobě Lenova P90. Tím ovšem nechceme říci, že by telefon nestál za pozornost. Koneckonců jsme ho označili jako černého koně tohoto výrobce, protože nabídl velký Full HD displej, dostatek výkonu i vcelku povedený fotoaparát a navíc pořádnou porci výdrže díky své 4000 mAh baterii. Jeho cena (8 tisíc korun) ovšem nebyla nejnižší.

Vodafone Smart Prime 6

A opět Vodafone. V uplynulém roce zkrátka vládl i čtenářskému zájmu, tentokrát v podobě modelu Smart Prime 6. Ten za velice sympatických 3 277 korun nabídl LTE, čtyřjádrový procesor nebo třeba HD displej. Opět se tak jednalo o jednoznačně výborný poměr ceny a výkonu, který si taktéž zasloužil veškerou chválu.

Samsung Galaxy S6 edge+

Vítěz ankety Mobil Roku 2015, ověšený superlativy nejen od nás, ale také celou řadou světových recenzentů, bere co do čtenářského zájmu pátou příčku. Znovu lichotit vlajkové lodi Samsungu asi nemá příliš smysl, jedná se zkrátka o top model mezi top modely, čemuž samozřejmě odpovídá i jeho cenovka.

Xperia Z5 Compact vs. iPhone 6S

Šestá příčka patří duelu dvou kompaktních telefonů. Proti sobě jsme postavili nejnovější přírůstek do řady Xperia Compact a nový iPhone „standardní“ velikosti. Výsledek nebyl nijak jednoznačný, už jen kvůli velice odlišnému systému obou telefonů. Co do ceny telefonu mělo ovšem Sony výrazně navrch.

iPhone 6s

Modla fanoušků produktů firmy Apple a každoroční hit prodejů, nejnovější iPhone, skončil ve čtenářském zájmu na sedmém místě. Model 6s přinesl několik novinek, zejména displej reagující na sílu dotyku, vylepšený fotoaparát nebo porci výkonu navíc, jinak se ale od modelu iPhone 6 příliš nelišil. A to bohužel ani svou rekordně vysokou cenou.



Cube1 M400

I o levný český telefon jste měli v uplynulém roce větší zájem než o některé prémiové modely. Osmou příčku bere model M400 od českého výrobce Cube1. Potěšil nás svou nízkou cenovkou, kompaktními rozměry a také zajímavým designem. Naopak zklamal zejména absencí technologie LTE.

Doogee Turbo2 DG900

Čínský Doogee se také propracoval do výčtu nejčtenějších recenzí, tento rok se svým modelem DG900. Za pozornost stál především svojí cenou, ale také příjemným zpracováním, kvalitním displejem nebo několika zajímavými funkcemi. Vyčetli jsme mu ovšem ne zcela prakticky řešený šuplíček na SIM nebo malou paměť.



Microsoft Lumia 950 a 950XL

Poslední recenze, která se vešla do našeho žebříčku deseti nejčtenějších, je pouze necelé dva týdny stará a hodnotili jsme v ní nové vlajkové lodě Microsoftu. Ačkoliv jsou telefony v celé řadě aspektů špičkové, zejména co se výbavy, displeje nebo kvality fotoaparátu týče, museli jsme konstatovat, že zejména jejich systém se potýká s celou řadou nedodělků, které je nutné ještě doladit.