Nejvyšší model FS Pocket LOOX 720 jde do prodeje, známe cenu

Nejvyšší model společnosti Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 720 se v Česku sice ještě neprodává, na okolních trzích je však již k dostání a proto, že jsme se mu zatím věnovali pouze okrajově, shrňme si všechny dostupné informace o tomto zařízení.

Stejně jako high-end zařízení jiných výrobců, má také LOOX 720 VGA displej o úhlopříčce 3.6", umožňující zobrazení až do rozlišení 640 x 480 bodů. To samozřejmě musí podporovat také aplikace. Těch naštěstí stále přibývá a můžeme jen doufat, že se jemné zobrazení dostane i do levnějších modelů, případně že časem výrazněji zlevní ty stávající.

PDA pohání XScale procesor PXA272 od Intelu s taktovací frekvencí 520 MHz. Standardem nejvyšších modelů je v současné době 128MB paměti RAM a 64MB ROM, nejinak je tomu také u novinky Fujitsu-Siemens.

Displej v rozlišení 640 x 480 bodů (Zdroj: Firstloox.org)

Zařízení umožňuje připojení k internetu skrze Wi-Fi (802.11b), IrDA či Bluetooth verze 1.2. Data je možné ukládat na SD/MMC či CF (I i II) karty, podporován je režim USB host - kapesní počítač tak v terénu může klidně posloužit místo malého displeje digifoťáku k zobrazování snímků.

LOOX 720 je doplněn také 1,3 megapixelovým digitálním fotoaparátem, kterým je možné pořídit také videosekvence.

Jako operační systém posloužil Second Edition WindowsCE PocketPC 2003.

Rozměry zařízení jsou 122 x 72 x 16,1 mm, váha 175 gramů. Baterie o kapacitě 1640 mAh by měla vydržet 12 hodin provozu, samozřejmě pouze za ideálních podmínek. Při plném nasazení bude výdrž diametrálně odlišná, s využitím Bluetooth či Wi-Fi, plném taktu a podsvícení displeje lze čekat zhruba poloviční výdrž.

Spolu s LOOX 720 byla do prodeje uvedena také levnější varianta tohoto nejvýkonnějšího modelu ze stáje FS. LOOX 710 je osazen pomalejším procesorem o taktu 416MHz, menší pamětí (namísto 128MB RAM pouze 64MB) a rovněž menším, 3,5 palcovým displejem. Ten je schopen pracovat s maximálním rozlišením pouze 240 x 320 bodů.

Další vlastnosti jsou identické, nechybí Bluetooth a Wi-Fi.

Spolu se zařízením je dodávána kromě standardních součástí jako je nabíječka či manuál také praktická kolíbka. Ta, podobně jako stojan například na Dell Axim X5 umožní dobíjení druhé baterie, pokud je k dispozici.

Jak už bývá, za špičkové zařízení si výrobce nechává velmi dobře zaplatit. Model 720 se v sousedním Německu začal prodávat za cenu 699 eur, nižší 710ka je o 100 eur nižší.