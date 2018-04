Nejvýhodnější předplacené sady má Oskar

Jestli sháníte co nejlevnější mobilní telefon i s předplacenou kartou a chcete si jej koupit u mobilního operátora a ne u nezávislého distributora, potom zamiřte rovnou k Oskarovi. Nejlevnější mobily i s Oskartou a kreditem 400 korun seženete již za 2 977 korun (i když jen o pár korun více stojí u T-Mobile lepší Siemens MT50). Bohužel, tyto sady už se jenom doprodávají a za pár týdnů už možná nebudou. Nejlevnější předplacená sada Eurotelu začíná na 3 495 korun. V cenách sad u Eurotelu a T-Mobile je kredit 300 korun.

Pokud byste srovnali ceny stejných telefonů, potom opět vyhraje Oskar (s výjimkou Nokie 3310, Nokie 5210 a Nokie 7650). Ceny ostatních telefonů se ve prospěch Oskara liší jenom o pár korun až stokorun. Jediný výrazný rozdíl je u Siemensu C55, který nabízejí Eurotel a T-Mobile o téměř tisícovku dráž.

Zákazníky možná zklame, že nabídka mobilů v předplacených sadách, a to zejména v kategorii do pěti tisíc korun, je poměrně chudá. Přitom existuje obrovské množství modelů, které je možné za tuto cenu prodávat. Když se ale operátoři budou soustředit jenom na modely Nokie a Siemense, doplněné o výběhové modely jiných značek, nebude nabídka vypadat lépe.

Zatímco v minulosti se Eurotel a T-Mobile předháněli v tom, kdo nabízí více mobilních telefonů, dnes se zdá, že je jim to jedno. V katalogu Eurotelu sice najdete nepřeberné množství předplacených sad, ale fyzicky se jich prodává mnohem méně. Největší výběr tak je v současnosti u Oskara, který ale umožňuje pořídit si s Oskartou libovolný telefon. To je sice možné i u konkurence, ale už ne za konkurenceschopné ceny…

Zájemce o předplacené karty bude jistě zajímat i to, za kolik si ji mohou pořídit samostatně, bez mobilního telefonu. Nejvýhodnější je opět Oskarta, kdy za 400 korun získáte SIM kartu i kredit 400 korun. T-Mobile Twist si pořídíte za 499 korun (kredit v hodnotě 300 korun) a nejdražší je Eurotel Go za 695 korun (kredit 300 korun).

Přestože ve všech parametrech (ceny, nabídka) jasně vévodí Oskar, nejvíce se prodávají předplacené sady u Eurotelu a T-Mobilu. Není to způsobené jenom tím, že si lidé kupují sadu toho operátora, kterého používá nejvíce jejich známých. Eurotel a T-Mobile mají zkrátka podle našeho subjektivnějšího názoru reprezentativnější prodejny. Sice to znamená i vyšší náklady a dražší telefony, ale na zákazníky to stále zabírá. Oskara se navíc v poslední době soustředí na propagaci svých tarifů a lákání uživatelů předplacených sad a karet tak přenechává svým konkurentům.

Předplacené sady do deseti tisíc korun