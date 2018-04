Nejvybavenější Sony Ericsson všech dob – recenze Sony Ericsson Xperia X1

Na Sony Ericsson Xperia X1 jsme čekali opravdu dlouho. Na druhou stranu můžeme vlastně být rádi, že jsme se jej dočkali ještě letos – zprávy v průběhu roku hovořily o tom, že v naší zemi se Xperia začne prodávat až na počátku roku příštího. Nakonec se tyto zvěsti naštěstí nevyplnily a Xperii zařadil do své prosincové nabídky operátor T-Mobile. Ten má na její prodej v současnosti exkluzivitu.

Sony Ericsson Xperia X1 a konkurenční komunikátory - HTC Touch Pro, Nokia E90, E-TEN M810, ASUS M930w a připravovaná Nokia N97.

Kapitoly článku:

Stručná charakteristika:

Výkonný pracovní komunikátor se širokoúhlým dotykovým displejem, výsuvnou qwerty klávesnicí a operačním systémem Windows Mobile 6.1.

Ta jen podtrhuje fakt, že je Xperia poměrně výjimečné zboží. Výrobce najíždí výrobu jen pomalu a zpočátku byly především v zahraničí problémy s dostupností novinky. Ty se snad časem vyřeší, do té doby bude zájem o Xperii regulovat její poměrně vysoká cena. Doufejme, že ta začne brzy rychle klesat, protože Xperia je opravdu drahá.

Na otázku, zda má cenu si za dané peníze Xperii kupovat, se pokusíme odpovědět v této recenzi. Pokud se chcete o Xperii dozvědět více, přečtěte si také naše preview, kde najdete první dojmy ze setkání s tímto komunikátorem.

Vzhled a konstrukce – všechno na jedničku

Vysoké ceně a špičkovému image nejnovějšího komunikátoru od Sony Ericssonu musí samozřejmě odpovídat i kvalita zpracování telefonu – tedy, alespoň tak si to představujeme my v redakci. A zdá se, že na rozdíl od finských konstruktérů a manažerů s námi ti ve Švédsku a Japonsku souhlasí. Hodnotné materiály a bezchybné mechanické zpracování jsou jednou z velkých deviz Sony Ericssonu Xperia X1. Jen snad v zavřeném stavu působí trochu divně mezera mezi částí s displejem a základnou s klávesnicí. Ta je ale dána kolébkovým tvarováním vysouvacího mechanismu a naštěstí nemá žádný negativní vliv na soudržnost celého telefonu. A ani v zavřeném stavu není mechanismus zdrojem žádných zvuků. Pokud bychom chtěli opravdu hledat nějaký důvod ke kritice konstrukce, museli bychom si hodně vymýšlet.

To vzhled Xperie bude jistě jitřit vášně. Telefon má designový původ očividně v Japonsku – strohé, jednoduché a ostře řezané linie jsou pro tamní telefony naprosto typické. Při pohledu na komunikátor se tak neubráníte pocitu, že jeho vzhled byl původně navržen pouze pro nějaký sci-fi film. Xperia je z tohoto hlediska opravdu působivá a dává svým vzhledem naprosto jasně najevo, že jde o hi-tech produkt. Otázkou je, zda se takový vzhled bude zamlouvat cílové skupině, která bývá přeci jenom trochu konzervativnější. Xperia je telefon designově atraktivní, ale můžeme jí přirovnat třeba k poslední generaci Hondy Civic mezi automobily. Ta při svém uvedení vzbudila právě díky sci-fi designu opravdu velkou pozornost a na její vzhled se pěla chvála. Jenže teď se Civic již pár let prodává a výsledky nejsou nic moc – je to vzhledově zajímavé auto, za kterým se sice každý otočí, ale jezdit s ním chce podstatně méně lidí. Naštěstí je životní cyklus telefonů podstatně kratší než u automobilů, a tak než se stihne Xperia okoukat, bude tu její nová generace.

V porovnání s ostatními Windows Mobile komunikátory s výsuvnou klávesnicí překvapí Xperia svým poměrně úzkým tělem. To je celkem příjemná změna, navíc díky svým proporcím Xperia padne vcelku dobře do ruky. Rozměry 110,5 x 52,6 x 17 mm jsou na tak vybavený komunikátor opravdu příjemné a možná zároveň i trochu limitní – při menších rozměrech by už neměla výsuvná klávesnice asi moc smyslu. Vzhledem k relativně malým rozměrům je v dlani docela výrazně cítit všech 145 gramů hmotnosti. Pocit z telefonu to ale nijak nekazí, naopak je umocněn dojem kvality.

Displej a ovládání – panely budí pozornost

V našem preview jsme si trochu stěžovali na barevné podání displeje. U finálního kousku bylo již vše v pořádku a displej se nijak výrazně neodlišoval od mnoha ostatních Windows Mobile přístrojů. Ba naopak většinu z nich kvalitou převyšuje. To je ale dáno naprosto jednoduchou matematikou – na úhlopříčce rovné 3 palce totiž Xperia nabízí displej s rozlišením 800 x 480 pixelů, tedy WVGA. Takové rozlišení jsme chválili již u HTC Touch HD, které má ale o celých osm desetin palce větší úhlopříčku. Jemnost zobrazení na displeji Xperie je tedy opravdu nebývalá a nemá v dané oblasti konkurenci. Chvíli si ale možná budete muset zvykat na to, že displej je relativně úzký – opět typická vlastnost japonských telefonů.

Tím hlavním, na co se ale uživatelé těšili, je nové panelové uživatelské prostředí Xperie. Kromě klasických Windows Mobile 6.1 totiž nabídne novinka i zcela nové způsoby, jak telefon ovládat. Za všechno může právě prostředí nazvané X-panel. To je velmi originálním způsobem, jak zpříjemnit práci s telefonem. Pod tlačítkem tohoto prostředí má uživatel k dispozici sadu devíti dlaždic, z nichž každá reprezentuje jistou miniaplikaci. V čerstvě vybaleném telefonu najdete sedm panelů, v současnosti si ale již můžete další stáhnout ze stránek Sony Ericssonu. A vřele vám doporučujeme, abyste některé z nabízených panelů vyzkoušeli. My jsme třeba téměř ihned po prvních krocích nainstalovali uživatelské prostředí SPB Mobile Shell speciálně upravené pro použití mezi panely u Xperie. Díky tomuto prostředí můžete telefon snadno ovládat bez použití stylusu a na dlaždici s klasickou Today obrazovkou operačního systému můžete klidně zapomenout.

Líbí se nám i dvě tovární varianty Today obrazovky – každou z nich si můžete libovolně nakonfigurovat, takže na jedné můžete mít třeba pracovní záležitosti a na druhé soukromé. Je to jednoduché, intuitivní a velmi praktické. Se samotnými Windows Mobile se tak u Xperie nemusíte téměř vůbec potkat. Díky různým prostředím ani nebudete příliš často potřebovat stylus a vlastně ani hardwarové klávesy. I s nimi se ale pracuje velmi dobře. O středové klávese jakožto touchpadu jsme hovořili už v preview, zde jen konstatujeme, že s nainstalováním SPB Mobile Shell prostředí jsme tuto funkci přestali využívat úplně.

Co se rychlosti týče, Xperia X1 je opravdu velmi svižný komunikátor, najde se ale pár míst ke kritice. Čas od času se nám totiž třeba stalo, že se telefon na několik sekund prostě zakousl a odmítal reagovat. Po této době ale pokračoval dál, jako by se nikdy nic nestalo. Zdá se, že jde o jednu z několika softwarových chyb, které se výrobce bude snažit napravit. Zrychlit by také jistě chtělo přepínání mezi jednotlivými panely. Jinak si ale opravdu na rychlost přístroje stěžovat nemůžeme.

Co ale může být z počátku výrazný problém, je absence češtiny. Prozatím nemáme přesné informace, kdy se česká Xperia X1 objeví, ale dle všeho by se lokalizace měla na světlo světa dostat někdy počátkem příštího roku. Do té doby na vás bude Xperia mluvit pouze anglicky.

Baterie – pracant na dlouho

Velmi příjemným překvapením Xperie je její výdrž na jedno nabití baterie. Akumulátor s kapacitou 1500 mAh napovídá, že by se X1 nemusela jen tak hned vybít a naše praktické zkušenosti to potvrzují. Při každodenní pracovní zátěži vydržel telefon na jedno nabití pracovat až tři dny. A to jsme Xperii nijak výrazně nešetřili – pravda, spíše než multimediální funkce jsme hojně využívali její vestavěný internetový prohlížeč a také klávesnici, která nám dovolovala psát i delší texty.

Telefonování a zprávy – pohodlí pro e-maily

Ačkoli nabízí klávesnice Xperie X1 pouze čtyři řady tlačítek, pro psaní zpráv skýtá více než dostatek pohodlí. Důležitý je fakt, že často používané znaky, jako je čárka, otazník nebo zavináč, nemusíte psát pomocí nějaké podivné klávesové kombinace, jsou totiž přímo na klávesnici. A i při hledání ostatních znaků se velmi rychle zorientujete. To je opravdu velmi příjemná záležitost, která dovoluje psát texty snadno a rychle bez zbytečných průtahů. Klávesnice Xperie je opravdu kvalitní a ačkoli jednotlivá tlačítka vypadají hodně malá, prostor k překlepům tu příliš není.

Windows Mobile standardně neznají vyzváněcí profily, ale díky panelovým prostředím o ně nebudete ochuzeni – tovární varianty Today obrazovky a SPB Mobile Shell totiž jednoduché profily nabízí, regulace hlasitosti se samozřejmě koná i pomocí kolébkového tlačítka na pravém boku. Na první pohled nebudí tlačítko mnoho důvěry z hlediska možnosti snadného rozlišení směrů při samotném telefonování, v praxi se nám ale potvrdilo, že hlasitost můžete poslepu regulovat velmi snadno. Při telefonování má přístroj kvalitní zvuk a není důvodů ke stížnostem. Výbava v této oblasti nijak nevybočuje z řady ostatních Windows Mobile komunikátorů. K vyhledávání v seznamu nemusíte vysouvat klávesnici, telefon hledá s použitím prediktivního slovníku a virtuální numerické klávesnice. Díky panelovému prostředí můžete mít snadno přístupné nejčastěji volané kontakty – ty si můžete umístit do jedné ze dvou Today obrazovek a prostředí SPB Mobile Shell má pro rychlou volbu dokonce vyhrazenu celou jednu obrazovku. Tam se vejde až 15 kontaktů.

Organizace a data – ucelený komplet

Ani v oblasti datové výbavy si není nač stěžovat. Nechybí prakticky nic, co byste mohli někdy potřebovat. Podpora 3G a HSDPA je naprostou samozřejmostí, stejně jako wi-fi. Marně ale budete hledat infraport. Telefon nenabízí kdovíjakou vnitřní paměť – pro uživatele zbude asi 280 MB z 512 MB ROM paměti. Telefon ale disponuje slotem pro microSD karty, jednu s kapacitou 4 GB najdete přímo v balení a vzhledem k zaměření telefonu si dovolíme tvrdit, že taková porce paměti bude uživateli stačit.

Jednu drobnou kritiku si ale Sony Ericsson zaslouží – mnoho Windows Mobile přístrojů se již dnes umí po připojení k počítači zeptat, v jakém módu chceme telefon připojit. Na výběr bývá Active Sync, Mass Storage a nebo sdílení internetu. Jenže u Xperie jakýkoli takový dotaz chybí. Do vnitřní paměti nebo na kartu tak musíte přistupovat přes Active Sync, což je dnes již velmi otravné. A sdílení internetu musíte aktivovat ručně.

Vestavěným prohlížečem je Opera Mobile 9.5, a tak stránky vypadají opravdu dobře – obzvláště na širokoúhlém displeji. Mezi ostatními programy nenajdeme téměř žádné zásadní novinky. Výjimkou je aplikace Handago In Hand, což je jakási obdoba Apple App Store. Rozdíl je v tom, že v tomto případě jde o aplikaci přímo spojenou pouze s jedním ze soukromých portálů zabývajících se prodejem aplikací. Nemusíte tu tak najít vše, co potřebujete, ale i tak je to na poli Windows Mobile příjemné zpestření – aplikace si snadno můžete kupovat a instalovat přímo v telefonu a nemusíte k tomu využívat počítač. To, že je datový tarif pro takovou činnost naprostou nutností, snad nemusíme připomínat.

Samozřejmostí je balík kancelářských aplikací nebo přítomnost Google Maps. Xperia X1 má samozřejmě i vestavěný GPS modul, ten ale standardně využijete pouze se zmíněnými mapami od Google – navigační software není součástí balení, což je při dost vysoké ceně zařízení vcelku škoda. Citlivost vestavěného GPS modulu je ale velmi dobrá a i první určení polohy trvalo maximálně několik desítek sekund. Telefon nemá zásadní problém chytit polohu i v relativně husté zástavbě.

Zábava – není to Cyber-Shot

Sony Ericsson Xperia X1 je především pracovní nástroj, ale ani na oblast zábavy se tentokrát úplně nezapomnělo. V panelovém prostředí tak najdeme klasické multimediální menu, které známe i z ostatních telefonů této značky. V něm si můžete především prohlížet obrázky a videa pořízená vestavěným fotoaparátem, dostanete se ke hrám a také k vaší hudbě. Hry jsou přítomny čtyři – tradiční Bubble Breaker a Solitaire doplňují ještě Astraware Sudoku a Bejewled 2. Zklamáním ovšem je fakt, že populární Bejewled si zahrajete jen jako demoverzi. Škoda. Nechybí ani rádio, které je rovněž součástí panelového prostředí. Za zmínku jistě stojí přítomnost klasického 3,5 mm jacku pro připojení sluchátek. V balení s telefonem najdete poměrně kvalitní špuntová sluchátka, která běžně najdete u modelů řady Walkman.

Trochu zklamáním je pro nás vestavěný fotoaparát Xperie. Rozlišení 3,2 megapixelu, automatické ostření a přisvětlovací dioda totiž vzbuzují naděje, že by výsledné snímky mohly být opravdu zajímavé. Jenže fotoaparát má problém s tím pořizovat ostré snímky, za což může částečně i spoušť, která se musí poměrně hluboko domáčknout a prakticky vždy při této činnosti telefonem pohnete.

Stačí pak jen trošinku horší světelné podmínky a pohybově rozostřená fotografie je na světě. A i pokud se vám podaří fotoaparát správě udržet, získáte snímky, které jsou ostré pouze tam, kde jste určili (u Xperie můžete určovat ostřící bod prstem), směrem ke krajům pak ostrost klesá. Nepřesvědčilo nás ani barevné podání fotografií.

Shrnutí – drahý pracovník