Nejvíce doplňků nabízí Nokia

Nejširší škálu příslušenství a doplňků k mobilním telefonům nabízí svým zákazníkům jednoznačně Nokia. Deníku Mobil.cz to potvrdili všichni dotázaní prodejci mobilních telefonů a příslušenství. Pořadí na dalších místech už ale vidí každý z obchodníků trochu odlišně, nicméně z průzkumu vyplývá, že značky Siemens, Alcatel a Ericsson nabízejí zhruba stejně široký sortiment příslušenství.

„Nejvíce příslušenství máme pro majitelé telefonů Nokia, na typu už zase tolik nezáleží. Počínaje Nokií 5110 až k nejnovějším modelům můžeme nabídnout celou řadu doplňků, od barevných krytů přes baterie a adaptéry až k sadám hands-free,“ vysvětluje Luboš Kos z internetového obchodu www.gsmmobil.cz. Podle jeho slov další značky nabízejí podstatně chudší škálu produktů. Vyhovět poptávce po doplňcích k méně preferovaným značkám se tak snaží další výrobci příslušenství, kteří dodávají na trh výrobky v nižších cenových relacích.

„Objednáváme jen minimum značkových doplňků, protože jsou příliš drahé a lidé o ně nemají zájem. Většina příslušenství, které si u nás můžete koupit, jsou značky Hama a CPA,“ říká Tomáš Jungr, který prodává telefony v „kamenném“ obchodě na pražských Vinohradech. „Jejich sortiment je poměrně bohatý, přitom cenově podstatně výhodnější,“ dodává.

Není bez zajímavosti, že nabízený artikl, ale i cena konkrétních produktů se v jednotlivých obchodech značně liší. Nemáte-li proto přesnou představu o tom, jaký doplněk si k telefonu pořídíte, je téměř nezbytné obejít několik obchodů a prohlédnout si více internetových stránek.

Co nejvíce kupujeme

Jednoznačně nejžádanějším artiklem mezi doplňky mobilních telefonů jsou výměnné kryty. „Mobil už má dnes příliš mnoho lidí a každý se chce lišit od těch ostatních. A koupit si výměnný kryt vyjde pochopitelně mnohem levněji, než pořizovat si drahé přístroje,“ potvrzuje žižkovský prodejce Hynek Uhlíř. Podle jeho slov jsou díky novému silničnímu zákonu stále populárnější bondovky, antény, dobíječky a baterie kupuje menší procento zákazníků.

Příslušenství k vybraným telefonům, které by měl nabízet každý obchod

aslespoň 10 typů bateriíněkolik typů hands-freeinstalační sady do autaněkolik typů nabíječekrůzné druhy výměnných krytů a pouzderhands-freenabíječkarůzné druhy výměnných krytů a pouzderalespoň tři druhy pouzderněkolik druhů bateriíalespoň 3 druhy hands-freeinstalační sada do autaněkolik typů nabíječekpouzdraminimálně dva typy bateriítři typy hands-freeněkolik instalačních sad do autaklávesnice chatboardnabíječkypouzdraněkolik typů bateriíhands-freeinstalační sada do autanabíječkypouzdravýměnné přední panelybateriealespoň tři typy hands-freenabíječkypouzdraalespoň tři typy bateriítři typy hands-freeinstalační sada do autaalespoň tři typy nabíječekpouzdrahands-freepouzdratři typy bateriídva typy hands-freetři typy nabíječekpouzdra