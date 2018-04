Největší uplatnění nacházejí CMOS senzory v mobilech

Podle agentury Industrial Technology Intelligence Services (ITIS), je v současné době největší uplatnění CMOS senzorů v mobilních telefonech. Samozřejmě jen u těch, které mají fotoaparát. Dále se CMOS senzory uplatňují v nejlevnějších videokamerách, videotelefonech pro pevné linky a v některých digitálních fotoaparátech. 60% spotřeby ale představují mobilní telefony. Letos by se měla výroba CMOS čipů zdvojnásobit, do roku 2007 pak vzroste skoro čtyřikrát, oproti letošnímu roku. Letos by se mělo vyrobit přibližně 60 milionů CMOS čipů, při průměrné ceně asi 4 USD za jeden. V roce 2007 by ale měla být jejich průměrná cena poloviční.