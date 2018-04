KOMENTÁŘ: Roaming mimo EU, největší telekomunikační zlodějna

I s ohledem na situaci na jihu Evropy a v okolí (sever Afriky, Blízký východ) se v čím dál tím větší míře turistické cíle Evropanů přesouvají dál do Asie, střední a Jižní Ameriky nebo na Střední východ. Jenže jestliže volání/esemeskování/datování z vlastního mobilu ve Španělsku nebo Řecku dnes na svém účtu v podstatě nepoznáte, tak trocha nepozornosti ve výše uvedených destinacích může stát neuvěřitelné sumy. Roaming mimo Evropskou unii je totiž současné největší globální telekomunikační zlo, nebo jinak, největší zlodějina.

Hned na začátku musíme připomenout, že to rozhodně není specialita českých operátorů, hrůzné ceny mají asi všichni evropští operátoři - proto ještě jednou uvádíme, je to globální telekomunikační zlo. A naopak to, že v roamingu mimo Evropskou unii budete platit šílené sumy za věci, které by v roce 2016 měly být v podstatě samozřejmě dostupné, mohou z větší míry operátoři v zemích, kam pojedete.

Omyl za 300 korun. Okamžitě

Mimo Evropu? Vypněte si datový roaming a mobilní data Abyste se vyhnuli nechtěné platbě za data v plné výši, tak při cestě mimo EU si před cestou vypněte mobilní datové přenosy a v menu přístroje vypněte data v roamingu. Případně si dopředu aktivujte nějaký ze zvýhodněných balíčků.

Začněme příkladem. V Praze sednete do letadla a už se těšíte na dovolenou - třeba na Bali. Z Evropy jste zvyklí si do letadla jen přepnout letecký mód na svém smartphonu, kde máte data v roamingu automaticky povolená. Na Bali se z Evropy přímo doletět nedá, tak budete přestupovat třeba v Dubaji. Tam vystoupíte z letadla, vypnete letecký režim a hup, do minuty vám přijde SMS, že jste se připojili k internetu a že 1 MB stojí 300 korun. Dodejme, že na Bali platí stejné ceny, ale to už budete připraveni.

Ano, to není chyba, 1 MB v roamingu v Dubaji stojí u českých operátorů od 300 korun a stejnou částku zaplatíte v podstatě všude po světě. Pokud vás nesklátí infarkt a budete se chtít s touto „fantastickou“ cenou podělit s někým doma v Česku, tak raději esemeskou. Za 160 znaků zaplatíte klidně 14 korun, minuta hovoru by vás stála přes 60 korun.

Základní ceny roamingu třeba britských nebo německých operátorů jsou ovšem podobné. Třeba britské O2 chce za 1 MB dat v Dubaji nebo jinde v Asii 204 korun, německý T-Mobile pak dokonce 436 korun, ke cti mu však musíme přičíst, že účtuje po 50 KB.

Balíčky to vylepší, ale nezachrání

Pro běžného zákazníka má z českých operátorů nejvýhodnější nabídku O2. S tarifem Volání bez hranic zaplatí zákazník v Dubaji nebo na Bali spojovací poplatek 79 korun a pak za minutu hovoru 3,90 Kč. Takže už od druhé minuty šetří a s každou další minutou se cena hovoru dostává do normálnějších hodnot. Příchozí hovor je pak cenově koncipován stejně. U dat pak O2 nabízí tři balíčky, u všech vyjde 1 MB na čtyři koruny. Ano, čtyři koruny - porovnejte se základní sazbou 300 Kč/MB, rozdíl je to téměř intergalaktický.

T-Mobile si v „exotických“ destinacích účtuje 69 korun za minutu odchozího hovoru. Příchozí je levnější, stojí 49 korun, SMS pak stojí 14,90 Kč. Základní cena za data 360 korun za 1 MB lze snížit jedním ze tří balíčků. Ale rozhodně nikoliv tak dramaticky jako u O2. Podle velikosti balíčku vyjde MB na 26 až 36 korun. I to je strašně moc a v podstatě je lepší na data zapomenout. Snad jedině v nouzi nejvyšší.

Vodafone má základní ceny podobné T-Mobilu. Minuta vyjde na 61 korun, příchozí pak na 35 korun. SMS je taktéž za necelých 15 korun, 1 MB dat pak na 302,50 Kč. Proč není částka zaokrouhlená, při této sumě a předpokládaných maržích, je otázkou. Vypadá to směšně. V každém případě u Vodafonu můžete mít nejlevnější data i volání. V zemích, kde to Vodafone nabízí (což platí třeba pro námi zvolenou Dubaj i Bali), můžete mít denní balíček za 199 korun. Volání a SMS jsou v ceně, data také, ale jen do 100 MB. I tak je to ještě výhodnější nabídka než u O2, ale jen v tom případě, že to využijete. Stačí totiž, abyste se jeden den omylem připojili k internetu nebo poslali jen jednu SMS a hned platíte 199 korun.

Kostrbaté řešení

Pokud se vám výše uvedené ceny nelíbí, můžete těžit z toho, že dnes skoro všude po světě nějakou tu bezplatnou wi-fi najdete. Jenže třeba ty letištní jsou často omezené na jednu hodinu, v mnoha zemích je nutná při každém připojení registrace, což je zdlouhavé a nepohodlné. V hotelech je to lepší, ale když budete potřebovat navigaci do auta, tak budete muset hledat místní předplacenku.

Předplacené karty jsou dnes levné skoro všude. Někde jsou jen na registraci, takže nezapomeňte vzít pas do obchodu sebou. Nepříjemné je, že se vám na ní nedovolá nikdo, komu nepošlete její číslo, takže je nejlepší hledat jen datové a komunikovat po internetu. Vzít si sebou pro takovou kartu rezervní přístroj je výhodou, nebo poslouží smartphone na dvě SIM. Na druhou stranu když jedete po více zemích a v žádné nebude víc jak pár dnů, tak se místní SIM nemusí vyplatit a ještě můžete ztratit čas s hledáním prodejce. Rada na závěr, v zemích, kde nepoužívají latinku, doporučujeme nechat aktivaci SIM na prodejci.

Kdo za vysoké roamingové ceny může?

S ohledem na stále zlevňující volání nutně vyvstane otázka, kdo za ty šílené roamingové ceny může. Podle informací od operátorů vysoké ceny s chutí nasazují operátoři v zemích, kde budete mobil používat. Je to pro ně dobrý byznys. Aby také ne, lidí, kteří se po vystoupení z letadla připojí omylem k internetu, bude jistě hodně. A jelikož třeba z uvedených 300 korun za 1 MB si vezme 60 i více procent, tak je to hodně snadný výdělek. Takový, že v mnoha zemích Asie by to z lokálních zákazníků dolovali měsíc i déle. Nemluvě o tom, že nějaký ten hovor a SMS udělá většina návštěvníků, a to celý byznys ještě víc podporuje.

Podle našich informací navíc velkoobchodní ceny každý rok všeobecně rostou, něco si pak berou zprostředkovatelé, kteří domlouvají propojení mezi operátory a zajišťují třeba i zúčtování. Marže evropských operátorů se pohybuje od záporných hodnot po desítky procent. Všichni ale svorně prohlašují, že je to nastavené tak, aby celkově na službě neprodělávali.

Prostě a jednoduše, roaming mimo regulovaného v rámci Evropské unie je největší telekomunikační zlodějna současnosti.