Největší problém MMS: propojovací dohody a roaming

Už několik let se posmívají evropští provozovatelé síti GSM americkým operátorům – ti teprve nedávno umožnili svým uživatelům posílat krátké textové zprávy mezi různými sítěmi (šlo to jenom v rámci vlastní sítě). Nyní ale hrozí, že díky podobnému problému – nemožnosti poslat zprávu do jiné sítě – v Evropě úspěšně pohřbí multimediální zprávy MMS. Operátoři se totiž zatím neshodli na propojovacích poplatcích v rámci států ani při roamingu. A bez toho si MMS nikam jinam než do stejné sítě ve které jste přihlášení nepošlete.

Propojovací poplatky za roaming jsou problém

Problém propojovacích poplatků za MMS je spojen i GPRS roamingem. Ten způsobuje lidem odpovědným za jednání s jinými operátory vrásky na čele. A důvodem jsou opět propojovací poplatky, které jsou poměrně nejasné. Propojovací poplatek se platí za využití jiné sítě. V praxi to znamená, že když voláte z Eurotelu do T-Mobile, zaplatí Eurotel RadioMobilu za to, že hovor využil jeho sítě. Totéž platí i v roamingu – Eurotel bude muset zaplatit například britskému Vodafone za to, že český uživatel v síti Vodafone volal – Vodafone to totiž něco stálo.

Propojovací poplatky za roamingové hovory jsou podle mínění odborníků i regulačních orgánů příliš vysoké. Evropská komise se již delší dobu chystá prosadit jejich snížení; britský Oftel (obdoba našeho ČTÚ) už v tomto směru některé kroky podnikl – ale to je v tuto chvíli vedlejší. V případě hlasu je jasné, jak dlouho hovor probíhal a kolik tedy byly náklady operátorů na sestavení hovoru a na provoz tohoto hovoru.

U hlasových hovorů se dá poměrně dobře předvídat, jakou kapacitu sítě a přenosových tras operátor potřebuje a proto může připravit síť a hovory bez problémů spojovat. Vývoj v hlasovém provozu je poměrně stabilní a dobře předvídatelný. Něco jiného je ale u datových přenosů. S tím nemají operátoři příliš zkušeností a navíc dobře vědí, že příliš nemohou vycházet z analýz rozvoje datových přenosů – podle spousty jenom několik let starých studií by totiž již dnes měli vydělávat na přenosu dat. Jaká je skutečnost dnes všichni víme – objem datových přenosů je velmi daleko za předpověďmi a není to způsobeno jenom poměrně vyšší cenou. Chybí zkrátka aplikace, kvůli kterým by uživatelé využívali datové přenosy na mobilu (a k internetu je levnější se připojit jakkoliv jinak než přes mobil – zejména v roamingu).

Řešením by mohly být multimediální zprávy a WAP přes GPRS. Spousta uživatelů by tyto služby jistě ráda využila a zejména v roamingu – podobně jako vozíme domů z dovolené fotky budeme jistě rádi posílat i MMS a když budeme chtít být v obraze co se informací z domova týká, bude nám levný WAP přes GPRS jistě k nezaplacení.

U hlasu je na rozdíl od dat jasné, kolik stojí

Jak už jsme se zmínili, v případě hlasového hovoru (nebo i klasického datového spojení) platíte za čas. Stejně tak propojovací poplatky jsou za čas využití jiné sítě. Není problém stanovit náklady na časovou jednotku a ty účtovat. Jenže v případě GPRS a nadstavbových aplikací (kam MMS patří) platíte především za objem přenesených dat. U MMS se nenechejte zmást tím, že za jednu nyní zaplatíte deset korun – její maximální velikost je omezena (32 KB) a operátor si prostě stanovil, že tento objem dat vás bude stát tuto částku. Jinde v Evropě se platí za MMS podle velikosti a něco podobného chce u nás zavést i T-Mobile.

Propojovací poplatek potom nemůže být vztažen k času hned z několika důvodů. Protože přenos MMS a GPRS dat neprobíhá po klasických hlasových či datových kanálech, není možné říct, za jakou časovou jednotku by měl operátor platit. Samozřejmě přenos dat nějakou chvíli trvá a to se dá zúčtovat, jenže tak by nebylo dopředu jasné, kolik bude MMS operátora stát – dalo by se to jenom předpokládat a musel by při stanovování koncové ceny počítat s pravděpodobnostními modely, přičemž výsledek by se musel rozpočítávat do ceny za objemovou jednotku přenesených dat.

Internetová řešení nelze do telekomunikací jednoduše aplikovat

Přenos GPRS dat mezi sítěmi probíhá prostřednictvím datových uzlů, do kterých jsou připojeny jednotlivé GPRS sítě (jsou založené na protokolech IP). Podobně probíhá i přenos dat v internetu. Jenže tam si operátoři platí víceméně poplatky za přenosovou kapacitu a tu již dokážou rozpočítat zákazníkům. Abyste se připojili například z internetové sítě providera X k serveru Z umístěnému v jiné zemi v síti Y, stačí vyslat požadavek a ten proputuje internetem až k serveru Z bez ohledu na to, jestli se provider X dohodl s Y, že jeho uživatelé se mohou k serveru Z připojovat. Oba provideři přitom platí poplatky jenom svým poskytovatelům kapacit za služby, které skutečně odebírají.

Tento systém funguje bez problémů, jenže mobilní operátoři pracují jinak. Pokud bychom providery X a Y zaměnili za mobilní operátory, potom by uživatel měl smůlu. Dokud by spolu X a Y neuzavřeli propojovací dohodu, potom by uživateli Z nešla poslat ze sítě X textová ani jiná zpráva. Dovolat by se mu sice dalo, ale to jen kvůli tomu, že operátor X si od tranzitního operátora koupil službu sestav každý hovor do zóny ve které je Y a je mi jedno jak. Roaming pro uživatele sítě X by v síti Y bez propojovací dohody nefungoval určitě.

Nyní již možná tušíte problém – mobilní operátoři nemůžou posílat IP data (kam patří veškeré GPRS přenosy a MMS) jen tak posílat k cílovému terminálu (počítači, mobilu), jako to dělají internetoví poskytovatelé. Nedokázali by totiž takto poslaná data naúčtovat – námitku, že ISP vám také neúčtuje objem dat v závislosti na tom, jestli posíláte e-mail nebo čtete Mobil.cz, zatím ponecháme stranou, byť je správná. Skutečnost je nyní taková, jaká je a mobilní operátoři zatím nehodlají přijít o zdroj svých příjmů jen kvůli tomu, že by nabídli podobně transparentní cenový model jako poskytovatelé internetu. Jenže GPRS a MMS data je potřeba na druhé straně ještě zpracovat a opět upravit tak, aby přišla na mobil. Kombinuje se zkrátka telekomunikační a internetová síť a s tím si současné propojovací a účtovací modely nedokážou poradit.

Problém musí zmizet co nejdříve – jinak bude ještě větší

Všichni mobilní operátoři si velmi dobře uvědomují, že otázky roamingu a propojení síti kvůli GPRS a MMS musí vyřešit velmi rychle. A zdá se být více než jasné, že se budou muset přiklonit spíše k internetovému než telekomunikačnímu modelu propojení, byť půjde o kombinaci obou. Je také zřejmé, že řešení už nelze ponechat jenom na dvoustranných dohodách operátorů, ale že budou muset vzniknout poskytovatelé IP propojení, kteří vedle přenosu dat mezi sítěmi budou muset být schopní předávat i data potřebná pro signalizaci a účtování přenosů v mobilních sítích.

Ostatně na řešení pracuje i Asociace GSM. O nutnosti datových roamingových center se hovoří již od spouštění GPRS před dvěma lety – skutečnost je ale taková, že zatím reálně funguje přenos dat mezi sítěmi především u operátorů jednotlivých mezinárodních skupin – jako je Vodafone, Orange nebo T-Mobile. GSM Asociace si velmi dobře uvědomuje, že bez vyřešení této otázky nastanou problémy u sítí UMTS – ty totiž využívají přenosu IP dat ještě v mnohem větší míře než je tomu u GSM/GPRS. A pokud nebudou moci uživatelé využívat služeb založených na přenosu dat skutečně kdekoliv, kde jim bude fungovat telefonování, potom se můžeme vrátit zpět a jenom telefonovat a esemeskovat – bez vyřešeného roamingu a přenosu dat mezi sítěmi se náklady na GPRS, MMS či UMTS nikdy nezaplatí