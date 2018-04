Největší pecky letošního jara: čtyřjádrové HTC a labutí píseň Symbianu

Letos se opět očekává lavina nových modelů, někteří výrobci si ale to nejlepší nechávají na později. Z těch nejdůležitějších výrobců se neúčastní výrobce iPhonu a výrobce smartphonů BlackBerry, kanadská společnost RIM. Apple prezentuje své novinky na vlastních akcích, tuto strategii do budoucna převezme řada dalších výrobců.

Samsung

Hlavní hvězdou Samsungu měl být nástupce populárního smartphonu Galaxy S II. Ten si odbyl premiéru právě na veletrhu MWC v loňském roce. Očekávaného Galaxy S III (pokud se tak přístroj bude jmenovat) se ale v Barceloně nedočkáme. Samsung oznámil, že vrcholný model představí až později na speciální akci.

Samsung dokonce neuskuteční ani vlastní tiskovou konferenci. Korejský výrobce tak v Barceloně zcela určitě nepředstaví žádnou bombu. Podle některých informací uvede vylepšený model Galaxy S II Plus s nejnovějším androidem. Uniklý obrázek prozatím zavdává prostor pro spekulace, zda nejde o podvrh.

Očekává se například uvedení nové generace levného smartphonu s androidem Galaxy mini 2.

Nokia

Dříve se novinky od Nokie objevovaly před svou premiérou na uniklých snímcích s železnou pravidelností. Nokia však zpřísnila dohled nad připravovanými modely a tak se musíme spolehnout pouze na stručné informace bez dalšího potvrzení. Jednou z novinek od Nokie by měl být nový smartphone se Symbinam Belle s označením 801 (označení by mohlo být i 808 PureView). Půjde o nástupce modelu N8 s dvanáctimegapixelovým fotoaparátem.

Předpokládaná podoba Nokie 801 - koláž Mobil.cz

Podle dostupných zpráv má mít model 801 stejný design jako sestřičky Lumia 800 se systémem Windows Phone a N9 se systémem Meego. Pro příznivce operačního systému Symbian možná bude očekávaná novinka labutí písní celé platformy.

Nokia by mohla také představit evropskou verzi Lumie 900, která je určená jen pro americký trh. Vylepšený smartphone s nejnovějším systémem od Microsoftu naváže na už prodávaný model Lumia 800. Z řady Windows Phone přístrojů se podle nepotvrzených zpráv očekává i vylepšená Lumia 710. Ta ponese označení 730.

Řadu Lumia by měl také doplnit základní model nazvaný 610. Tento telefon údajně dostane novou verzi systému Windows Phone nazvanou Tango. Chybět by neměly ani nové běžné mobily s uživatelským prostředí S40: Asha 202, 203 a 302.

Možná se od Nokie dočkáme i zásadnějšího představení: prvního tabletu s novým operačním systémem Windows 8. Pravděpodobně si ale na takový přístroj budeme muset počkat až do druhé poloviny roku.

HTC

HTC by se mohlo stát, vzhledem k absenci nejzářivějších novinek od Samsungu, jednou z hvězd letošního MWC. Podle "zaručených" zpráv uvede jeden z prvních smartphonů se čtyřjádrovým procesorem. O novince s kódovým označením Edge (prodejní název bude pravděpodobně Endeavour), která bude vybavena androidem 4.0 Ice Cream Sandwich, jsme už psali.

HTC Edge

Následuje model s kódovým označením Ville. Nepůjde o tak zásadní novinku jako v případě modelu Edge, Ville bude mít pouze dvoujádrový procesor. Přesto HTC Ville zaujme nejnovějším Androidem Ice Cream Sandwich a displejem typu Super AMOLED. HTC by tak přestalo do svých modelů dávat displeje typu S-LCD. Super AMOLED displejem se možná pochlubí i jednodušší HTC Primo.

Sony

Sony (dříve Sony Ericsson) už největší letošní novinku představilo začátkem roku v Las Vegas na veletrhu CES. Xperii S by v Barceloně měly doplnit o něco méně vybavení sourozenci. Už je jisté, že Sony připravuje další dva nové modely s androidem: Xperia U (ST25i) a Xperia P (ST22i).

Připravované Sony ST25i Kumquat

Sony Xperia U s kódovým označením Kumquat bude levnější variantou vrcholného modelu Xperia S. Telefon bude mít téměř totožný design, jen je o něco menší a bude mít horší výbavu. Xperia P s kódovým označením Nyphon se zařadí svojí výbavou ještě níže. Na internetu se také objevily snímky údajného Sony s operačním systémem Windows Phone. Pravděpodobně však jde pouze o testovací prototyp, uvedení je nepravděpodobné.

LG

Jednu z nejzajímavějších výstavek by mělo mít LG, které připravuje čtyřjádrový smartphone s nejnovějším androidem. Podoba modelu s kódovým označením X3 už unikla na internet. Dalším novým LG bude druhé provedení smartphonu Optiums 3D. Telefon pořídí 3D fotky a videa, které i zobrazí na displeji.

Připravované LG X3 se čtyřjádrovým procesorem LG CX2 (Optimus 3D 2) LG Miracle

LG také s největší pravděpodobností uvede svůj třetí smartphone s operačním systémem Windows Phone, jenž je známý pod kódovým označením Miracle. Prodejní jméno smartphonu by mělo být Fantasy. Podle některých spekulací LG představí i evropskou verzi korejského modelu Optimus Vu. Kříženec tabletu a mobilu zaujme obřím pětipalcovým displejem s poměrem stran 4:3.

Motorola

Co představí americká Motorola, je ve hvězdách. O žádné novince pro evropské trhy se prozatím neví. Mohla by to být GSM verze amerického modelu Droid Razr Maxx, jehož předností je dlouhá výdrž. Droid Razr Maxx má baterii s kapacitou 3 300 mAh.

Motorola Droid Razr Maxx

Další možnou novinkou by mohla být evropská verze amerického modelu Droid 4. Opět jde o variaci na nový smartphone Razr, tentokrát s výsuvnou QWERTY klávesnicí z boku. Motorola by také měla uvést evropské provedení tabletu Xyboard.

Acer CloudMobile

Ti další

Veletrh MWC není jen o zavedených značkách. V Barceloně se jistě dočkáme přehršle nových smartphonů i běžných mobilů od nejrůznějších, především asijských firem. Zajímavé by měly být novinky od aktivních čínských firem Huawei a ZTE. Žádné konkrétní modely ale prozatím neutekly. Acer by měl v Barceloně představit smartphone CloudMobile s nejnovějším androidem ICS.