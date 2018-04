Největší operátoři v Británii čelí žalobě o čtvrt miliardy liber. Prý se spikli proti konkurenci

Čtyři dominantní mobilní operátoři ve Velké Británii, tedy Vodafone, T-Mobile, Orange a O2, nyní čelí žalobě svého menšího konkurenta s názvem 3. Ten chce vysoudit až 250 milionů britských liber (zhruba 10 miliard českých korun), což je vůbec největší částka v soudním procesu tohoto druhu.

Tamní "mobilní giganti" se mezi sebou měli neoficiálně dohodnout, že v rámci služby přenositelnosti čísel budou využívat systému, který operátora 3 znevýhodňuje. Jakmile chce totiž jakýkoliv zákazník ve Velké Británii přenést své telefonní číslo k jinému operátorovi, jeho dosavadní operátor má čas pět dnů, než povolení k migraci udělí. Během této čekací lhůty prý měli obžalované společnosti nabízet zákazníkům speciální zvýhodněné balíčky, které by přechodu k operátorovi 3 zabránily.

Zatímco v ostatních zemích Evropské unie je přechod k jinému mobilnímu operátorovi otázkou několika hodin, ve Velké Británii se celý proces často protáhne až na jeden týden. Čtyři největší operátoři tak mají dost času na to, aby "utíkajícím" zákazníkům nabídli balíček, který je od přechodu odradí. Operátor 3 už se o změnu systému přenositelnosti čísel dvakrát pokoušel, a to v roce 2005. Tehdy byl ale návrh zavržen právě čtyřmi firmami, které nyní čelí obžalobě.

Procesy tohoto druhu nejsou ničím výjimečným

Velká Británie rozhodně není jedinou zemí, kde se konají procesy kvůli znevýhodňování menších mobilních operátorů. Co se týče podobných žalob, nemusíme chodit daleko. Stačí zůstat v České republice a poohlédnout se zpět do roku 2002. Tehdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil mobilním operátorům Eurotel (dnes O2) a Pegas (dnes T-Mobile) pokutu v celkové výši 63 milionů korun. Svým zákazníkům totiž účtovali vyšší sazbu za volání do sítě Oskara (dnes Vodafone) - třetího operátora na trhu.

Jak dopadne proces mezi operátory v Anglii, si ještě budeme muset nějakou dobu počkat. Je vcelku pravděpodobné, že by operátor 3 se svou žalobou mohl uspět. Zbývající čtyři mobilní operátoři by poté museli zaplatit částku, která by byla v procesu takového druhu vůbec jednou z nejvyšších v historii.