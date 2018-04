Největší mobil slaví úspěchy

"Zatím nedokážeme odhadnout, kam se budou letos tržby ubírat, stále totiž dostáváme nové objednávky," řekl ČTK majitel firmy Dalibor Dědek. Největší starosti má v současnosti firma s tím, aby včas uspokojila všechny zákazníky. Výrobní kapacity v Česku nestačí, navíc je zde již relativně drahá pracovní síla. Části největšího mobilního telefonu na trhu se proto vyrábějí v Číně.

Úspěšný přístroj představila firma loni na podzim na veletrhu v Hongkongu. Zájem projevily hlavně operátoři mobilních sítích, pro které je tento produkt další možností jak do svých sítí přilákat uživatele pevných linek. Cílovou kategorií uživatelů jsou hlavně starší lidé. Právě pro ně je ideální velká klávesnice a dobře čitelný displej. Ovládání se navíc od běžných telefonů nijak neliší.

Další informace nám v rozhovoru poskytl majitel Jablotronu Dalibor Dědek.

Kde se vůbec zrodil nápad na takový telefon?

Neudeřilo nás to do očí přes noc. Vyvíjíme zabezpečovací systémy, do kterých jsme už dříve zabudovali systém GSM. Ten umožní například poslat majiteli hlídané budovy zprávu, když se u něj krade. Od toho byl už jen krůček k novému telefonu. Zjistili jsme, že vlastně neděláme nic jiného než velký mobil. Všichni dělají malé telefony, ale nikdo velký.

Nechtěli jste přijít na trh spíše s co nejmenším telefonem?

To nás rozhodně nenapadalo. To bychom soupeřili se všemi ostatními a s tisíci jiných modelů.

Malé mobily jsou noční můrou hlavně pro starší generaci. Byl to také jeden z důvodů, proč jste vymysleli velký mobil?

Když jsem se snažil pro rodiče koupit telefon, obíhal jsem bazary a sháněl nejstarší modely Nokia, ale stejně s tím rodiče zápolili.

A vy sám máte radši jaké telefony?

Pokud jsem v kanceláři, raději se přepojuji na normální telefon, je to pohodlnější. Naopak na cestách preferuji co nejmenší. Myslím, že tu je trh pro malé i velké.

Na kolik přišel vývoj telefonu?

Když řeknu, že milion tři sta tisíc, není to úplně pravdivý údaj, je to ve skutečnosti mnohem více. Použili jsme do toho už naše předchozí poznatky.

Kolik ročně dáváte do vývoje?

Všechno, co vyděláme. Když vezmu, že zhruba 12 milionů korun dáváme do technologií, pak zbývajících padesát investujeme do vývoje.

Čekali jste takovou lavinu zájmu poté, co jste ukázali telefon na veletrhu v Hongkongu?

Říkali jsme si, že by to mohlo zaujmout, nikdo to dosud nedělal. Ale že až takhle, to jsme netušili. Už ani nevím, jestli z toho někteří naši lidé mají radost. Žijeme v tom od Vánoc, některým jsme je zrušili, protože museli jet shánět komponenty.

Nebojíte se, že stejně jako jiné výrobky telefon v Číně okopírují nelegální výrobci?

Podali jsme si patentovou přihlášku. Ale než se uzavřou všechny papíry, je na trhu už další generace. Elektronika jde rychle dopředu, to je naše výhoda. Jde jen o to, abychom si udrželi náskok.

Budete měnit i design?

Zatím dodáváme telefon v jedné podobě a na další už máme hotovou formu. Na dalších dvou se pracuje. Máme i jeden telefon v podobě retro, ale o něj nebyl navzdory slovům designérů takový zájem.

Kam dál budete přístroj vyvíjet?

Chceme do něj dát další věci, které umíme. Když už vám leží v kanceláři na stole, může současně hlídat a poslat esemesku, když tam někdo vstoupí a vy nejste v práci.

Na jak dlouho jste vytíženi objednávkami?

Máme sto padesát tisíc objednávek, musíme je vyřídit do dubna. Další objednávky přibývají.

Budete kvůli tomu v Jablonci přijímat další lidi?

Spíše ne, české ruce už začínají být příliš drahé. Určitě přijmeme lidi na obchod. Snažíme se přijímat spíše mozky. Telefony pro nás vyrábí ještě jedna firma v Lanškrouně a v Číně. Teď máme asi 240 lidí. Zvažujeme, že bychom si kapitálově podmanili jeden podnik v Číně.

Nebudete potom expandovat mezi výrobce telefonů?

Klasické telefony určitě vyrábět nebudeme. Ale uvažujeme, že vyčleníme část podniku, která se bude zabývat komunikací.

Kdo bude podle vás nejčastější kupující?

Je to mobil hlavně pro důchodce, ale kupovat je budou podle mě jejich děti. Ty žijí ve stresu, nemají čas je navštěvovat a cítí vůči nim trošku dluh. S tímto zařízením spolu mohou lépe komunikovat.

Jaký zájem mají operátoři?

Velký, první velká objednávka přišla od mobilního operátora Orange. Přesvědčují nás, že s tímto telefonem mohou válcovat pevnou síť. Kdokoli má pocit, že nechce platit čtyři stovky jen za to, že mu vede do domu kabel, má alternativu.

Nezlevní provozovatelé pevných linek tak, že o váš telefon přestane být zájem? Textovky jde posílat i z pevné linky.

