Největší mobil na světě se objeví u T-Mobile

"Nejít s davem se nám vyplatilo," podotkl ředitel Jablotronu Dalibor Dědek. S neobvyklým řešením už sklízí po světě úspěchy. "Na veletrhu v Hongkongu jsme hned na místě dostali objednávku na sto tisíc kusů," dodal. Popularitě telefonu dodala i nedávná reportáž na CNN.

Hlavně pro starší lidi byly dosud mobilní telefony spíše noční můrou. "Mají malá tlačítka i displej, je složité se je naučit obsluhovat," říká důchodkyně Božena Pernicová z Prahy. Mobil dostala od svých dětí poté, co Český Telecom podstatně zdražil paušál. "Mám jen předplacenou kartu, aby mi mohli volat. Sama skoro netelefonuji," dodala.

Jablotron zareagoval právě na potřeby starší generace. "Je velmi jednoduchý na ovládání, jeho uživatelé nemusí užívat složitých nabídek," upřesnil Dědek. Těchto výhod si všimli i mobilní operátoři. „Nápad GSM stolního mobilního telefonu je bezesporu velmi zajímavý a cílové skupině především z řad starší generace může usnadnit přechod z používání pevné linky na mobilní telefon,“ řekl Petr Šindler z Oskaru.

O telefonu pro starší generace se mluví už dlouho, ale žádná z firem to zatím nedotáhla tak daleko jako Jablotron. "Už dlouho přemýšlím, jaký mobilní telefon koupit babičce. Takový, který má velký displej a větší alespoň oddělená tlačítka, jsem ještě nenašla," říká Andrea z Prostějova.

"Navíc všechny dnešní mobily mají zbytečně mnoho funkcí, které nevyužiji já, natož babička," dodává.



Kdo ho bude prodávat?

Parametry Rozměry: 240 x 210 x 100 mm

Displej: prosvětlený grafický LCD, rozlišení 135 x 65 bodů, 82 x 40mm

Telefonní seznam: 200 jmen

Paměť SMS zpráv: 20 posledních přijatých zpráv / 20 posledních odeslaných zpráv

Paměť hovorů: 10 posledních odchozích hovorů 10 posledních přijatých hovorů 10 posledních zmeškaných hovorů

Zvonění: 10 volitelných zvuků

Psaní SMS: vestavěná “QWERTY” klávesnice

Rychlé volání: 6 paměťových kláves

Síťový napáječ: 100 – 240V / 50 až 60Hz; –12V/1A DC

Zálohovací baterie NiCD článek, 900mAh GSM systém 900 / 1800 MHz dual band, class 4 (2W@900MHzm, 1W@1800MHz)

V Jablotronu tvrdí, že jednají s Oskarem a T-Mobilem. Zástupci obou operátorů potvrdili, že s firmou jednali, ale na nějaké konkrétní výsledky si musíme ještě počkat.

„I když jde o velmi zajímavý a netradiční nápad, poptávka po službách a telefonech jde ruku v ruce s jejich prodejní cenou. Ta je vzhledem k cenám stávajících pevných i mobilních telefonů na trhu v tuto chvíli relativně vysoká,“ řekl nám mluvčí Oskaru Petr Šindler.

V T-Mobile počítají s tím, že produkt začlení do své nabídky, protože zapadá do jejich strategie. "V současné době probíhají jednání, a chtěli bychom tento telefon nabízet ať už ve své síti nebo v obchodech našich partnerů," řekl nám Jiří Hájek z T-Mobile. "Ideálně to doplňuje naší nabídkou zvýhodněného volání na pevnou linku," říká Hájek. Firma nedávno nabídla volání na pevnou linku po celé zemi za korunu.

Podle Diany Dobálové z Eurotelu podobný telefon na tak zaplněném trhu, jaký je v Česku, je jednou z posledních možností k růstu.

Kolik bude stát?

Neobvyklý telefon se vejde do pěti tisíc. Otázka je, jestli starší uživatelé budou ochotni investovat většinu svého měsíčního důchodu do nákupu nového telefonu. Jestli ho budou operátoři nějak dotovat také není jisté, protože s vyššími tarifními programy se zase ztrácí cenová výhodnost.