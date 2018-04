Největší hvězda veletrhu v Barceloně: Samsung Galaxy S III

Samsung už s předstihem avizoval, že nástupce modelu Galaxy S II neukáže na veletrhu v Barceloně (kde měla loni premiéru právě dvojka) a že si pro představení chystá speciální akci. A opravdu, v Barceloně žádného nástupce Galaxy S II nepředstavil.

Přesto o telefonu mluvil každý. A to se stále neví, jestli se bude jmenovat Galaxy S III, nebo nějak jinak. Ono se vlastně neví skoro nic, protože Samsung záměrně mlčí, respektive mlží. Neví se přesný termín premiéry, prototyp telefonu nikdo pořádně neviděl, o parametrech se jen spekuluje.

Byl, nebo nebyl?

Drby ze zákulisí veletrhu říkají, že pár vyvolených na firemní akci Samsungu telefon vidělo. Ale jediné, co lze potvrdit, je to, že ona firemní akce Samsungu (bez novinářů) v Barceloně opravdu proběhla. A že na ní byli nejvyšší šéfové firmy.

Takhle by mohl vypadat Samsung Galaxy S III. Ale také tak vypadat nemusí.

Konkurence už dopředu na nový Samsung zbrojí, co může, novináři z celého světa se pak všech konkurentů ptali, jak své novinky vidí právě ve světle chystaného nového Samsungu. Jenže ani slídilové od konkurence pravděpodobně neví o novince Samsungu o nic víc než veřejnost.

Samsungu se podařilo vytvořit okolo "zázračného" modelu pořádný humbuk. Očekávání jsou veliká a úspěch to může být grandiózní. Ale pokud se něco nepovede, tak to může být stejně velkolepý průšvih.

Trojboj

Tajemná novinka Samsungu se navíc stane lídrem jedné strany barikády. V tomto trojboji proti sobě stojí Android, Windows Phone a iPhone. Ten třetí to má snadné. Apple s ním na žádné veletrhy nejezdí a přesto je všudypřítomný. Koncentrace výrobků s nakousnutým jablkem v press centru letos byla maximální: trojkombinaci iPhone, iPad a MacBook jsme viděli tak u poloviny kolegů. Někdy to bylo až komické, v řadě sedělo na klíně osm MacBooků vedle sebe.

Logo Intel Inside už i na mobilech...

Ale zpět k trojboji. Přístroje s androidem vládnou světu, a to nejen podle prodejních statistik, ale i množstvím představených novinek v Barceloně. Halda průměrných či mizerných androidů je na stáncích čínských firem (Konka, Gionee) anebo u Alcatelu, který dnes vlastně čínskou firmou také je. A pak záplava nadupaných novinek: hvězdy se čtyřjádry, dvoujádry a navrch Intel Inside. Ale o procesorech budeme psát podrobněji.

Poslední do souboje vyráží Windows Phone. Novinek je pomálu, výbava skoro stejná, jen jiný design. Ovšem to platí tak pro nejlepší Lumie od Nokie a možná o WP modelu od Fujitsu, co měl na zádech logo Toshiby. Vše ostatní vypadá velmi podobně, a jestliže to samé platí o vnitřnostech, tak zákazníci budou mít těžký výběr. Anebo vlastně velmi jednoduchý.

Japonské pláštěnky

Několik firem nabízelo na veletrhu pouzdra do vody. Ovšem celý rybník jim vypálily dvě japonské značky, které se po letech vrací do Evropy. Obě vsadily na odolné smartphony. Jejich návrat by mohl být úspěšný.

Panasonic Eluga Power

Panasonic zmizel s mobily z našich končin už před lety, své modely vyráběl v Pardubicích. Nové smartphony Eluga s androidem mají místo zrodu v Malajsii. Ale to není podstatné, důležité je, že obě novinky vypadají opravdu dobře, a ač nebudou parametry patřit k tomu nejlepšímu, mohou trh zajímavě oživit.

Konkurenční Fujitsu to bude mít těžší, v mobilní branži nemá v Evropě skoro žádné jméno. Ale i jeho odolné smartphony se v nabídce neztratí. Pokud je tedy zalistují do své nabídky významní evropští operátoři.

Ševci se (skoro) drží svého kopyta

Až na výjimky byl letos v Barceloně vidět jasný trend. Každý se drží svého primárního zdroje obživy. Výrobci mobilů vyrábějí mobily, operátoři zprostředkovávají jejich připojení do světa a obsah produkují úplně jiné firmy. Ty se ostatně na veletrh už moc nehrnou, o úspěchu rozhoduje jeden z obchodů jednotlivých platforem, nikoliv prezentace na výstavě.

Smartphone Orange s procesorem Intel Atom a operačním systémem Android

Výše uvedené vypadá na první pohled zcela logicky, ale v předchozích letech se každá branže snažila rozkročit svůj byznys ke kolegům. Žádné zásadní úspěchy to nepřineslo, a tak se všichni vrátili ke kořenům. A to je dobře. Navzájem se potřebují všichni, tak proč si lézt do zelí. Výjimkou je jen snaha o vlastní platformu pro levné smartphony od Telefoniky O2. Zajímavý počin je ale zatím v plenkách, uvidíme, co se z toho časem vyklube.

Strach má velké oči

S masivním nástupem smartphonů s operačním systémem Android mnoho analytiků prohlašovalo, že to značky, které systém používají, zabije. Android je totiž nejdostupnější, je zdarma, a tak panovala obava, že trh zaplaví lavina levných čínských telefonů. Rok se sešel s rokem a s dalším rokem, a kde nic, tu nic. Čínské levné smartphony existují, ale nikterak zásadně se neprosazují.

Jednou z mála čínských firem, která se může v Evropě prosadit, je Alcatel. Výrobce má v Evropě stále jméno. Dnes firma patří čínskému koncernu TCL.

Podobné obavy panovaly s nasazením nejrůznějších kecálků do telefonů, které měly ušetřit lidem náklady na SMS a operátory připravit o zásadní příjmy. Jenže, SMS lidé posílají stále víc, a operátoři navíc vydělávají na datovém připojení. Nic zásadního se prostě nestalo.

V tomto kontextu je nutné nahlížet i na integrování služby Skype do mobilů s Windows Phone. Zlé jazyky tvrdí, že to operátory zruinuje, ale opět to je jen virtuální strach. Pokud operátoři nabídnou vhodné tarify, ničeho se bát nemusí. Skype je na smartphonech dostupný už dlouho a to, co operátoři ztratí na hovorném, získají na datových tarifech. Problém to může být spíš pro pevné linky, ale ty stejně skomírají dlouhodobě.