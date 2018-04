Největší favorit na titul Mobil roku: otestovali jsme integrovanou navigaci

Navigace v mobilech je jedním z trendů poslední doby, Nokia na 3GSM Kongresu v Barceloně ohlásila hned několik nových modelů s integrovanou GPS. A budou se přidávat i další výrobci.

Koupit dnes PDA bez GPS už je téměř problém – nabízí ho skoro všichni výrobci. Důvod je velmi jednoduchý, cena GPS čipu poklesla natolik, že jeho integrace příliš neovlivní výslednou cenu celého zařízení. A ani u Nokie N95 asi cena čipu žádný problém nebyla.

Kapitoly:

Zadarmo – je a není

Standardní součástí všech symbianových Nokií s S60 3rd Edition je aplikace GPS data, která dokáže zobrazit geografické údaje z GPS modulu v podobě zeměpisné šířky a délky. Umí také ukázat směr k předem nastaveným místům nebo na zadanou polohu. Díky tomu je ideální pro turisty, kterým nahradí kompas, a také pro nadšence provozující geocaching. Pro normálního uživatele není tahle aplikace příliš použitelná.

K modelům s integrovaným GPS dodává Nokia aplikaci SmartMaps, která je zdarma. Ale pozor, zdarma není navigace. S programem, který je předinstalován v telefonu, dokáže zobrazit na mapě vaši aktuální polohu, dokáže také v mapách vyhledávat a nalezené místo – ulici, město, POI – také zobrazit.

Příjemné je, že dokáže zobrazit POI v okolí aktuální nebo nalezené polohy. Takže když se například octneme v nějakém neznámém městě, není problém najít si nejbližší restauraci nebo třeba hotel. Z vlastní zkušenosti musím říci, že je to velmi praktické.

Co už ovšem SmartMaps ve verzi zdarma neumí, je navést vás k nalezené restauraci či hotelu. Umí zobrazit itinerář cesty, ale pokud chcete klasickou navigaci křižovatku po křižovatce s hlasovými pokyny, musíte si přikoupit licenci. Ta se dá koupit od sedmi dnů (6,49 euro) až po tříletou za necelých 70 euro (od 190 Kč do 2000 Kč).

Ceny se liší podle regionu, který potřebujeme – můžeme koupit celou západní nebo východní Evropu, případně si ze západní dokoupit jen vybrané země. Pak jsou ceny o něco nižší. Licenci pro navigaci si můžeme koupit přímo z telefonu prostřednictvím kreditní karty.

Většina recenzí Nokii vyčítá, že navigace není zdarma, ale musí se platit. V některých komentářích se uvádí, že díky tomu je navigace v N95 nepoužitelná. Něco na tom je, u telefonu s cenou přes 20 tisíc korun bychom opravdu mohli očekávat aspoň jednu mapu zdarma. Na druhou stranu, zdarma není žádná z navigací pro symbianové mobily – ať už jde o Route 66, TomTom Navigator nebo MyGuide, pokud chceme na symbianový telefon navigaci, musíme si ji koupit a navíc si ještě připlatit na Bluetooth GPS přijímač (ačkoli to u Nokie N95 možná taky, ale o tom až později).

Trochu jiná je situace u zařízení s Windows Mobile. I pro tuto platformu jsou navigace obvykle placené, nicméně vzhledem k rapidně klesajícímu trhu PDA se výrobci snaží povzbudit zájem o své produkty a vytvářejí balíčky, kdy dostaneme (jinak placený) software zdarma. Není ale vyloučeno, že podobný balíček udělá i některý z operátorů nebo prodejců – klasickým příkladem budiž HTC P3300, který O2 nabízí bez navigace (přesněji s placenou O2 Navigací) a Vodafone v balíčku s TomTom Navigator.

Pro obě platformy jsou k dispozici i freewarové navigace a nic nám nebrání do Nokie N95 si nějakou doinstalovat. Prozatím je problém v tom, že ostatní symbianové navigace si neporadí s integrovanou GPS a vyžadují externí Bluetooth modul. Podle našich informací by se ale verze, které tento problém odstraní, měly objevit v následujících týdnech. Pro vývojáře by to totiž neměl být velký problém. Integrovaný GPS modul totiž poskytuje data ve standardním formátu.

Pochopitelně pokud si koupíme jednoúčelovou navigaci, jsou mapy obvykle v ceně, ale to je dáno tím, že přístroje slouží primárně k navigaci a bez map by neměly smysl. A stejně si v některých případech musíme dokupovat mapy dalších regionů. To o PDA a mobilech neplatí, pro ně je navigace doplňkovou funkcí a pokud by byla navigace v ceně, mohli by si stěžovat uživatelé, kteří ji používat nechtějí, že za ní nechtějí platit. Navíc až budou upraveny ostatní navigační programy, budeme mít aspoň na výběr.

Startujte s předstihem

Daleko větším problémem než placená navigace je podle našeho názoru samotný integrovaný GPS přijímač. Jeho citlivost je totiž na hranici únosnosti. Přitom podle informací z českého zastoupení Nokie by měl být čip schopen současně zpracovat až 17 satelitů. Je pravda, že během hledání pozice se čísla satelitů mění, takže je jasné, že jich používá více než zobrazených pět. Přesto se čip chová trochu nestandardně.

Při testech tak musí být N95 přímo za oknem automobilu a pokud nevyjíždíte z úplně otevřeného prostranství, nemáte prakticky šanci, aby se přístroj chytil. Pokud už polohu určí, funguje celkem spolehlivě, ale třeba na schování pod palubní desku můžeme zapomenout.

Velmi pomalý byl navíc i studený start. Pokud zůstanete na místě a na prostoru s otevřeným signálem, na první určení polohy si počkáte zhruba 4 minuty, pokud navigaci pustíte v autě a budete se pohybovat, prodlouží se čekání na dvojnásobek i více. Například při našem testu v centru Prahy mezi klasickými tří až čtyřpatrovými domy trvalo navigaci určení polohy neuvěřitelných 20 minut!

Do té doby SmartMaps celkem bohorovně tvrdí, že se stále nacházíte na poslední poloze, kde našla signál. Přitom na stejné trase běžné Bluetooth moduly najdou signál a určí polohu v řádu minut. Nokii tak poměrně citelně chybí aplikace na způsob QuickGPS, která je v již zmíněném HTC P3300. Ta dokáže zjistit přibližné údaje o poloze prostřednictvím GPRS a zrychlí start určitě o polovinu. Přitom SmartMaps datové přenosy využívají, zjevně ale ne pro upřesnění polohy, bohužel.

Navíc, Nokia N95 nemá ani konektor pro připojení externí GPS antény, která by se třeba v autě hodila. Pokud to s navigací myslíte opravdu vážně, asi bychom doporučovali sáhnout po externím GPS modulu – klidně modul od Nokie, který je dvacetikanálový a citlivost na signál je velmi dobrá. SmartMaps umí kombinovat data z obou GPS, takže s tím problém nebude. Bluetooth GPS se dá koupit i pod dva tisíce, což při samotné ceně Nokie N95 (23 000 Kč) asi není takový problém.

SmartMaps

Pokud se GPS modulu podaří najít polohu, samotná navigace není vůbec špatná. Kombinuje mapové podklady NavteQ i TeleAtlas, podle toho, kdo má lepší pro danou oblast. S pokrytím Česka tak – díky TeleAtlasu – není problém. Mapy jsou dostatečně podrobné, u Prahy a krajských měst je k dispozici i vyhledávání podle popisných čísel. U měst není problém najít ulici, malé obce a vesničky jsou k dispozici aspoň v podobě středu.

Databáze POI není dokonalá, ale patří určitě k lepšímu průměru. Ve většině míst, kde jsme ji zkoušeli, našla v rozumné vzdálenosti aspoň něco. Výhodou je, že i ve verzi zdarma je schopna alespoň spočítat itinerář a ukázat nejen vzdálenost vzdušnou čarou, ale i po silnicích nebo cestách. Docela zajímavá je možnost uložit nalezenou polohu v podobě obrázku. To se může hodit třeba v případě, že k vám budete navigovat návštěvu.

Pokud si přikoupíte navigaci, můžete se navíc nechat navést na cíl. K dispozici je český ženský hlas a pokyny jsou docela přesné. Co do ukecanosti patří SmartMaps spíše k průměru, já osobně bych asi ještě trochu ubral. Pro trasu si můžeme vybrat mezi nejrychlejší a nejkratší, bohužel chybí v poslední době docela populární – protože nejlogičtější – ekonomická varianta. Při plánování trasy si můžeme vybrat mezi chodcem a autem.

Trasy plánují SmartMaps obdobně jako ostatní programy, velké nelogičnosti jsme nenašli. Pokud tedy za nelogičnost nepovažujeme tvrdohlavé trvání na dálnici či rychlostní komunikaci, ale tímhle neduhem trpí snad všechny navigace. Poměrně výjimečně jsme se setkali s tím, že nás navigace poslala opačně do jednosměrky či do zákazu vjezdu. Opět ale nebyl problém větší než u ostatních programů.

Samotná navigační obrazovka je docela přehledná. Pokud se smíříme s menším displejem než u PDA nebo u jednoúčelových navigací, dá se podle SmartMaps celkem pohodlně jezdit. Aplikace funguje, i když je telefon zavřený a pokud je aktivována, lze nastavit stálé podsvícení. Tím ale dáte pořádně zabrat baterii, takže pokud se chcete s Nokií N95 nechat dovést do cíle, bez autonabíječky se neobejdete.

Při navigaci je zobrazena mapa, v dolním řádku ulice, kde se nacházíme, v horním pak následující navigační bod. V pravém horním rohu se zobrazují navigační šipky a pod nimi vzdálenost do následující změny směru. V úplně posledním řádku je pak zobrazena rychlost, a také vzdálenost a čas do cíle. Tyto položky nelze předefinovat.

Navíc SmartMaps téměř nepřetržitě komunikují přes GPRS a byť přenášené datové objemy nejsou příliš veliké, trochu nás to překvapilo. Ještě jsme to schopni akceptovat v případě programu jako je O2 Navigace, která je vzhledem k dennímu zpoplatnění vhodná pro občasné použití. Ale SmartMaps je placená a není právě levná. Pokud se cena zvýší ještě o pár desítek korun za přenesená data, je to na pováženou.

Dokud se pohybujeme doma, není to zase takový problém. Datové přenosy nejsou zase až tolik drahé, problém ale může nastat v okamžiku, kdy budeme roamovat. Pravda je, že v Nastavení SmartMaps lze připojení k GPRS vypnout, případně si nastavit upozornění pro roaming. Jenže jakmile datové připojení vypneme, nelze už vyhledávat.

Není to hlavní funkce

Pokud bychom si měli kupovat Nokii N95 jen kvůli navigaci, asi by to nebyl dobrý nápad. Musíme si ale uvědomit, že navigace je spíše doplňkovou funkcí, kterou lze brát jako příjemný bonus k jinak docela podařenému přístroji. Vzhledem k citlivosti integrovaného přijímače se hodí spíše k občasnému použití než pro každodenní navigaci. Pokud ale Nokii N95 máte, je rozhodně lepší investovat pár stovek do Bluetooth modulu než kupovat další přístroj.

SmartMaps samy o sobě také nejsou úplně špatným navigačním programem, i když za TomTomem nebo Garminem pro mobily přece jen poněkud zaostávají. Dá se ale čekat, že během pár týdnů budeme mít na výběr ze tří, čtyř navigačních programů a bude na nás, který koupíme. Pro navigaci v autě můžeme pak využívat externí Bluetooth GPS, při turistice nebo na kole zřejmě vystačíme s integrovaným GPS (tedy pokud nechodíme v hustém lese).

Nokia N95 má bohužel tu smůlu, že se na ni řada fandů hodně těšila, a navíc na jeden z nejdražších telefonů na trhu jsou kladeny poměrně vysoké požadavky. Ale jak jsme řekli hned na úvod téhle sekce, tenhle přístroj si asi nikdo nepořídí jen kvůli navigaci – to by asi raději sáhl po nějaké jednoúčelové za polovinu ceny. Výhodou Nokie N95 je, že se jedná o all-in-one zařízení, které v sobě integruje řadu dalších funkcí.

Oproti komunikátorům, které jsou blíže PDA než mobilu, u Nokie N95 jde primárně o telefon. Takže pro vytočení čísla nemusíte sahat po dotykovém peru. Navíc i rozměry jsou pořád o něco příjemnější než u PDA s GSM/GPRS modulem, ale v přístrojích jako již zmíněné HTC P3300 má poměrně silnou konkurenci.