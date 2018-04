Největší fanoušci iPhonu jsou v Tokiu. Před obchodem čekají dva týdny

První čekatelé na nové iPhony zaujali pozici před prodejnou Applu ve čtvrti Ginza již v sobotu 6. září. Tedy v době, kdy se o novinkách Applu stále jen spekulovalo. Do oficiálního představení zbývaly totiž ještě tři dny a téměř dva týdny do oficiálního zahájení prodeje. Japonsko je jeden z deseti států spadajících do první vlny, fanoušci Applu se nových produktů dočkají již v pátek 19. září.

Tecuja Tamura bere čekání ve frontě již jako dlouholetou tradici. Muž zaměstnaný jako administrativní pracovník pracuje i o víkendech, jen aby se mohl do fronty postavit osobně společně se synem.

U prodejny stanuje již více než tucet fanoušků. Jsou vybaveni kufry, kempinkovou výbavou a obrněni trpělivostí. „Je to jako lezení na horu. Na konci máte pocit, že jste něčeho dosáhli,“ řekl mladý komik Kadžigaja Taluta, který se k frontě připojil v úterý. Čekání je pro něj výzvou.

Čeští fanoušci si však budou muset na nový iPhone ještě počkat, Česko se totiž posunulo až do třetí vlny. V té by prodej novinek měl být zahájen v průběhu října (Apple zlevnil iPhony 5s a 5c, novinka iPhone 6 přijde do Česka v říjnu). Anebo se opět vydat do Německa, které stejně jako Japonsko spadá do první vlny. Němečtí mobilní operátoři spustili předobjednávky již v pátek 12. září.

Novinka bude v prodeji ve dvou provedeních, a sice se 4,7" a 5,5" displejem. Provedení s větší úhlopříčkou nese označení Plus.

Ani osmá generace iPhonu neunikla posměškům

Překvapením je, že například Čína, v níž jsou produkty Applu velmi populární a pro americkou společnost je jedním z důležitých trhů, z první vlny vypadla. Apple prý totiž stále neobdržel potvrzení od čínského Ministerstva průmyslu a informačních technologií, které smartphony před uvedením na domácí trh kontroluje. Podle informací agentury Reuters si budou muset čínští zájemci o nový iPhone počkat minimálně na konec roku.

Přitom i tamní mobilní uživatelé bedlivě sledovali živý přenos v Applu, který nezůstal ve světě bez reakce (více o vtipných reakcích na nový iPhone). Lidé však nezapomínají ani na události spojené s předchozími generacemi iPhonu. Čínský internetový uživatel vzpomněl na událost z dubna 2011. Z reakce lze usuzovat, že v souvislosti s cenou novinky. „Dobré ráno všem. Mám dvě ledviny. Jedna je určena pro urgentní prodej příští týden kvůli iPhonu 6 Plus. Druhá bude k prodeji za čtyři měsíce kvůli Apple Watch. Kdo dřív přijde, ten dřív mele,“ zavtipkoval na vrub mladíka, který se tehdy rozhodl k nepochopitelnému činu.

Aby si mohl koupit iPhone a iPad, což mu rodinná finanční situace neumožňovala, prodal čínský mladík jednu ledvinu. Avšak nedlouho po operaci se dostavily zdravotní komplikace a druhá ledvina začala selhávat (více o případu čtěte zde).