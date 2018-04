Největší dealer ve službách Eurotelu krachuje

(ČIA) - Společnost Intem mobilní telefony (IMT), největší distributor mobilního operátora Eurotel, se náhle ocitla na pokraji krachu. Podle jejího majitele Tomáše Cimpa vstoupí firma do likvidace 15. října. Prozatím musela uzavřít svou provozovnu na pražském Karlově náměstí a následovat budou i ostatní pobočky firmy v celé republice. Informovaly o tom dnešní Lidové noviny.

Podle jednatele společnosti Item Jiřího Hrušky se firma dostala do potíží poté, co ji Eurotel 12. září zastavil dodávky zboží a snížil o 40 procent úvěr. "Jsme z toho překvapeni, přišlo to velmi náhle. Dnes zasedne naše valná hromada, která rozhodne o dalším postupu," řekl Hruška. "Dodávky jsme zastavili z jednoduchého důvodu. IMT nám nezaplatila za faktury ani po velmi dlouhé době splatnosti," reagoval mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš.

Dodal, že Eurotel nemá na krachu IMT žádný podíl. "Firma IMT byla naším největším distributorem, vystavili jsme jí proto velmi příznivý platební kalendář. Ani tak ovšem neplatila včas. O jejich finančních problémech jsme věděli již dříve a chtěli jsme pomoci poskytnutím know - how a školením jejich managementu. Oni ale odmítli," vysvětlil Kučmáš.

Vedení IMT si však myslí, že Eurotel mohl být vstřícnější a má na pádu svého partnera podíl. "Eurotel nám nabízel pomoc ve chvíli, kdy nám přestával dodávat a celková atmosféra jednání byla na velmi špatné úrovni," upozornil Hruška. Za zhoršením spolupráce vidí IMT personální změny v Eurotelu. "Jakmile se do vedení Eurotelu dostali i Češi, přestaly platit staré dohody a vzájemná komunikace se dostala na velmi nízkou úroveň," dodal Hruška.