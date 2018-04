Největší český warez server běží na počítačích Telecom IOL

Používáte warez servery?



Warez servery - tedy počítače s nahromaděným pirátským software - jsou patrně nevyhledávanější komoditou na internetu - o svoji pozici se mohou přít maximálně s porno servery. Kradený software se povětšinou distribuuje po serverech v USA a především v Asii - tedy tam, kde je možno zůstat co nejvíce v anonymitě. Kradený software je velmi žádán - podívejte se na svůj disk a asi pochopíte, proč.Až doposud jsem měl za to, že warez serverů v Čechách je relativně málo - z části díky nízké propustnosti linek a z části pro vysoké ceny za potřebnou kapacitu pevných disků. Mýlil jsem se - podle sloganujsem našel solidně nadupaný warez server i v doméně CZ - myslím, že Jaydee našel svoji konkurenci tam, kde by ji nejméně čekal.

Tento warez server je velmi kvalitně připojen - 6,5 Mbps linka do zahraničí v tuším třech směrech, spojení přes NIX, žádná lokace na některém školním serveru. Tušíte správně - jedná se o server firmy SPT Telecom služby Internet On Line. Nejde o omyl - adresa je ftp.telecom.cz - login: anonymous password: e-mail adresa.

Server je vybaven nepochybně solidní diskovou kapacitou - když jsem jej našel, byly tu kompletní instalace Win98, nějaká jejich betaverze a vývojová verze českých Win98. Pro vážné zájemce Windows NT 5.0 - build 1898 a samozřejmě několik vývojařských kitů pro C++ (Borland) a Visual Basic. Z grafického software jsem zaregistroval Adobe Photoshop a Premiere - bojí ve verzi 5.0.

Soupis software rozhodně není úplný - vypíchl jsem jen to nejzajímavější, aby bylo jasné, že nejde o nějaké FTP se shareware. Pokud máte rádi hry, našel jsem jich tu dvě desítky - pařby mi unikají a tak nejsem schopen posoudit, zda šlo o nějaké horké novinky nebo o součastníky Ultimy Underworld.

Pro malou představu a současně jako důkaz přikládám obrázek Windows Commandera napojeného na ftp.telecom.cz. Dle posuvné lišty vidíte, že jsem teprve na začátku seznamu.

Jak se taková věc může Telecomu stát? Předpokládám, že jednoduše - každý provider má nějaký FTP server pro svoje uživatele - ftp.netforce.cz, ftp.vol.cz nebo ftp.pvt.net atd. Povětšinou jsou zde nahrány programy typu MSIE nebo Navigator a internetové shareware utility, které si tak člověk může stáhnout rychle přímo od svého providera a nezatěžovat internet.

Pak tu ale také je adresář pub/incoming - ten slouží pro dočasné ukládání souborů jednotlivými uživateli. Přenos souboru poštou je totiž poměrně neefektivní - soubor se prodlouží až o třetinu a tak je lepší uložit jej na veřejný FTP server a dát o tom svému kolegovi vědět, aby si ho zde stáhl.

Takový veřejný FTP server se ale snadno stane rejdištěm warezáků. Do adresářů se totiž může nahrávat i kradený software - to se nedá programově ošetřit. U většiny providerů se to řeší tak, že se pub/incoming pravidelně maže - jednou za dva/tři dny. Díky tomu jsou takové servery pro warez prakticky nepoužitelné.

U ftp.telecom.cz se tak neděje - adresáře jsou mazány patrně velmi zřídka, pokud vůbec. Věhlas ftp.telecom.cz se poměrně rozšířil - žádostí o připojení k serveru je tolik, že i já v době psaní článku jsem se na něj připojil až po několika minutách stání ve frontě požadavků - poměrně kvalitní linka a solidní výběr dělá své.

Neřekl bych, že u ftp.telecom.cz šlo o zřejmý úmysl - spíše o nedbalost či nevědomost. Konec konců bych si troufl vsadit, že doba potřebná k vyčištění ftp.telecom.cz od warezu se dá vyjádřit jako rozdíl mezi dobou, kdy si tento článek přečte někdo z IOL a mezi dobou, kdy se tato osoba naloguje na server.