Nejtenčí telefon na světě? Haier HK3000

Sportovci chtějí být nejrychlejší, bankéři nejbohatší a výrobci mobilů chtějí mít nejmenší, nejlehčí a nejtenčí mobil na světě. První dvě kategorie si pro sebe zřejmě uzmul Sony Ericsson se svým novým modelem T66. Tento kolibřík váží pouhých 59 gramů a jeho rozměry jsou jen 92 x 41 x 18 mm. Nás však bude dnes zajímat rekordman v tloušťce, správněji v tenkosti. A v tomto směru má Ericsson T66 do rekordmana hodně daleko. 18 milimetrů je sice relativně málo, ale i jeho starší kolega R520 má v pase milimetrů jen šestnáct. I to ale na medaile nestačí, rekordmani jsou ještě hubenější. Zřejmě nejtenčím GSM telefonem na světě je Haier HK3000, výrobek velkého čínského koncernu, který má v pase pouhých 12,6 mm, a to po celé délce telefonu.

Haier HK3000 je plochý telefon s integrovanou anténou, jehož přesné rozměry jsou 107 x 44,4 x 12,6 mm. Telefon váží pouhých 71 gramů, což je též hodnota špičkové úrovně. I některé jiné telefony se často honosí velmi malým údajem o jejich hloubce. Tyto telefony jsou ale jen málokdy stejně hluboké ve všech partiích svého těla. Často se údaj o hloubce přístroje může v nejužší partii až dvojnásobně odlišovat od maximálních hodnot. Výrobci si jsou toho dobře vědomi a rádi uvádějí jen nejmenší údaj. To ale o Haieru neplatí. Tento přístroj je stejně tenký po celé své délce. Američané by mohli podotknout, že ještě tenčí je Sanyo SCP 6000, které má v nejužší části pouhých 9,6 milimetru. Tento telefon pro americkou síť Sprint PCS (CDMA) nemá ale integrovanou anténu, a právě u antény je výrazně širší než v ostatních partiích. Velmi tenké jsou i některé japonské telefony pro síť NTT DoCoMo, parametrem 15 mm se může chlubit hned několik přístrojů od různých výrobců, a Panasonic P210i má dokonce jen 14 milimetrů. Všechny tyto telefony ale mají ostatní parametry větší než Haier a také nejsou stejně tenké po celé své délce. Mezi GSM telefony pak bude Haier HK3000 hledat konkurenci jen stěží. Ostatní telefony se pod 16 milimetrů většinou nedostanou.

Ani výbava Haieru HK3000 není k zahození, pouze design přístroje můžeme z našeho evropského pohledu hodnotit jako nepříliš nápaditý. Vzdáleně tento telefon může připomínat Motorolu T205, která má opět asijské kořeny zapuštěné u tchajwanského Aceru, který telefon navrhnul a vyrábí. Haier HK3000 je duální GSM telefon (900/1800 Mhz) s integrovanou anténou a s grafickým displejem, který dokáže zobrazit až 4 řádky textu. Telefon má vnitřní telefonní seznam na 300 kontaktů a podporuje i skupiny volajících. Jak je u asijských přístrojů zvykem, telefon svým majitelům poskytne několik možností, jak si jej upravit k obrazu svému. Nechybí tedy loga na displej, spořiče displeje či stahovatelné vyzváněcí melodie. Výhodou je kompatibilita s Nokia Smart Messaging. Telefon má i tři hry, tetris, sestřelování balonů a odrážení míčků od stěny. Standardní baterie je Li-Ion s kapacitou 600 mAh. S touto baterií by měl telefon vydržet na jedno nabití až 150 hodin v pohotovostním režimu, nebo až 5 hodin hovoru.

Pokud vám značka Haier nic neříká, asi nebudete sami. Tento v dnešní době poměrně velký elektrotechnický koncern vzniknul před šestnácti lety jako licenční výrobce bílé techniky německé značky Liebherr. Bílou techniku najdete v jeho výrobním sortimentu dodnes a některé z těchto výrobků s úspěchem exportuje i do Evropy. Například v sousedním Polsku se s jeho produkty setkáte vcelku běžně a lze na ně narazit i u nás. Nás však zajímají mobilní telefony a těch Haier nabízí hned několik. Přístroje pro CDMA pásmo můžeme vynechat, nabídka GSM telefonů je širší a pro Evropany nepoměrně zajímavější. Zajímavé jsou především modely HX2000 a HK1000. Když se podíváte na jejich fotografie pozorně, zjistíte, že se jedná o telefony značky Sendo. Stejně tak model H9118 je jen převlečený Philips Xenium. Nevíme však, jestli Haier tyto telefony vyrábí sám v licenci, nebo jako OEM výrobce pro výše vedené značky, nebo jestli je jen distribuuje pod svou vlastní značkou v Asii. V nabídce Haieru je ještě několik dalších telefonů, většinou véček. Nás zaujal model HTZ3000, véčko s integrovanou anténou, které se však zatím nevyrábí. I jiné telefony z nabídky Haieru jsou více či méně podobné některým jiným asijským telefonům, a proto se pokusíme vypátrat, jestli je Haier přímo vyrábí, nebo jen překupuje a prodává pod svým logem. Haier telefony v Evropě neprodává a zřejmě se na tom nic nezmění ani v budoucnosti. Možná je to škoda, například super tenký model HK3000 a jeho deriváty s nejrůznějším označením (3052, 3633 a dále) nejsou příliš drahé. Model HK3633 stojí jako nedotovaný v Hongkongu v přepočtu 7 000 Kč, což není příliš.