Na tohle původní číslo se můžete dovolat už přes 80 let

Je to telefonní číslo, které známe hlavně z hudby. Pennsylvania 6-5000 je známá píseň od Glenna Millera z roku 1940, ale také zároveň nejstarší dosud používané telefonní číslo na světě. To si nechal hotel Pennsylvania přidělit už na začátku 30. let, tehdy v podobě PE6-5000.

Nejstarší číslo v ČR? Hledat nejstarší používané číslo je u nás poměrně zbytečné, jelikož v roce 2002 proběhlo v ČR přečíslování (z 6 na 9 číslic) a od té doby máme úplně nový formát. Pokud nepočítáme tísňové a informační linky, všechna čísla účastnických stanic byla změněna a žádné původní se proto nedochovalo. Respektive do původních čísel byly přidána další čísla.



Ačkoliv dnes už zní v plné podobě 212-736-5000, jde stále o to samé číslo. 212 je lokální předvolba a písmena P a E byly nahrazeny číslicemi 7 a 3. Systém písmen a číslic byl ve třicátých letech používán ve velkých amerických městech a tato písmena v podstatě znamenaly to samé, co dnešní číselné předvolby (PE jakožto zkratka přiřazená v oblasti Penn Station).

Telefonní čísla v podobném formátu byla přiřazována ve městě New York už od roku 1920, tehdy ještě ve formátu 3 písmen a 4 číslic. V tehdejším znění by toto číslo vypadalo PEN-5000. Ve třicátých letech se však tento systém změnil na 2 písmena a 5 číslic. Meziměstské volání s pomocí telefonního operátora se rozšířily až v 50. letech, a proto se k číslu začaly přidávat ještě lokální předvolby - v tomto případě 212.

Hotel Pennsylvania je dílem architektů McKim, Mead & White a byl otevřen v roce 1919. Do roku 1928 šlo o největší hotel na světě s 2 200 pokoji, vlastní zubní ordinací, funkční nemocnicí, restauracemi a tanečním sálem. Měly zde koncerty známe swingové osobnosti tehdejší doby jako Count Basie, Duke Ellington a právě Glenn Miller, díky čemuž bylo právě toto telefonní číslo použito v jedné z jeho písní. Až do roku 2012 mohli volající na toto číslo slyšet během vyzvánění právě Millerovu skladbu Pennsylvania 6-5000.

Hotel je dnes v poměrně zchátralém stavu a už od roku 1997 řeší současní majitelé této nemovitosti její demolici. V roce 2013 však padlo rozhodnutí, že se hotel bourat nebude a začne se financovat jeho rekonstrukce.