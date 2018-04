Kdo používá nejstarší mobil? Zákazníci stále volají s naprostými skvosty

Ty čtyři majitele Nokie 8110, kteří tento přístroj stále používají v síti T-Mobile, obdivujeme. Mají v ruce opravdovou raritu a především krásný starý mobil. Fascinující je i to, že takový mobil stále funguje i po téměř dvaceti letech. Samozřejmě neumí nic z toho, co současné smartphony, zvládají jen volat a esemeskovat, a to jen na síti 900 MHz. Ale to vlastně stačí.

To samé platí i o šťastlivcích, kterým stále funguje StarTac z roku 1997 nebo Nokia 7110 z roku 1999. Naopak lidí, kteří používají populární Nokie 3310 nebo 3410, je v síti T-Mobile stále hodně, dohromady přes 50 tisíc.

Pokud také používáte pravidelně nějaký starý mobil, pochlubte se v diskusi. My občas nastartujeme starou Motorolu TX770 a překvapivě stále funguje. Ale je to muzejní kousek ze šuplíku, trvale v provozu není od roku 1998.