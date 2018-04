Nejstahovanější programy zdarma pro Pocket PC (PalmareFreeware 101)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na přehled nejstahovanějších aplikací z Pocket PC softwarové kategorie.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

1. MetrO 5.2.4 (staženo 4134x)

Program MetrO jistě netřeba přestavovat. Aplikace, která je dostupná již ve 30 jazycích obsahuje trasy metra či dalších prostředků MHD ve více než 240 městech. Nechybí rovněž některá česká, včetně Prahy, Plzně, Liberce, Ostravy, Českého Těšína, Frýdku-Místku, Žďáru nad Sázavou či Třince. Nová verze programu přináší podporu pro zařízení se systémem Windows Mobile 2003 SE, dovoluje plné zobrazení na PDA s VGA rozlišením a několik dalších vylepšení.

Stahujte zde

2. EasySMS 1.56 (staženo 3007x)

SMS zprávy z PPC handheldů snadno a rychle. Můžete používat SMS šablonky a zrychlit tak psaní obvyklých zpráv. SMS zprávu můžete odeslat současně více příjemcům. Adresáta můžete hledat ve vašem správci kontaktů.

Stahujte zde

3. NoteM 1.21 (staženo 1978x)

NoteM je hlasový záznamník s MP3 kódováním a je vytvořen jako alternativa k vestavěné poznámkové aplikaci. Ve srovnáním s ní má asi 5,5x lepší kompresi zvukových dat při srovnatelné kvalitě. Vzhled je podobný vestavěné aplikaci na poznámky.

Stahujte zde

4. mikroBOOK 0.8o (staženo 1553x)

Další čtečka elektronických textů pro PocketPC a Windows. Umí číst HTML, TXT, RTF, PDB a PRC formáty. Zobrazuje rovněž obrázky a umí číst i ze zazipovaného souboru ZIP/RAR. Text umí zobrazit běžným způsobem i "naležato", můžete měnit fonty (barvu i velikost) a další komponenty. Nová verze programu fixuje mnoho chyb z předchozích verzí.

Stahujte zde

5. Matrix Screensaver 1.0 (staženo 1353x)

Úspěch spořiče obrazovky Matrix Screensaver svědčí o stálé oblibě tohoto kultovního filmu i o tom, že uživatelé stále milují dobré nápady.Matrix Screensaver vám pomůže zkrátit čekání na pokračování Matrixe, funguje na procesorech ARM, MIPS a SH3 a vyžaduje jen 80 kB RAM!

Stahujte zde

6. Chess 2.0 (staženo 983x)

Šachy zdarma, to není zase až tak obvyklá kombinace slov na žádné z platforem. Tyhle vyžadují .NET Compact Framework 1.0, mají hezkou grafiku, čtyři herní režimy, ukládání rozehrané hry, editor rozestavení figur, otočení šachovnice a celé se vejdou do 200 kB!

Stahujte zde

7. WisBar Advance 1.3.2.2 (staženo 963x)

Správce běžících procesů, možnost jejich snadného ukončení nebo umístění do pozadí a mimo jiné i nebývale komfortní možnosti nastavení jsou hlavní přednosti v současné době zřejmě nejdokonalejšího klonu velmi známé a na Pocket PC prakticky nepostradatelné systémové utility WisBar. Ke stažení je verze zdarma, která však nepodporuje systém Windows Mobile 2003 SE. V nabídce je rovněž placený program WisBar Advance2.

Stahujte zde

8. Total Commander 1.21 (staženo 946x)

Populární Windows Commander na PocketPC handheldech jako freeware produkt! Preview programu si můžete přečíst u nás. Jeden z nejlepších správců souborů nejen na této platformě. Mnoho funkcí, komprimace, vlastní text editor, stromové zobrazení.

Stahujte zde

9. Free Pong 1.0 (staženo 945x)

Jednoduchá "ping pong" hra pro Pocket PC zdarma.

Stahujte zde

10. Pocket Music 3.0 (staženo 927x)

Přehrávač MP3 skladeb pro PocketPC platformu. Umí přehrávat skladby z jakéhokoliv adresáře. Má nastavitelný vzhled, desetipásmový ekvalizér, spektrum analyzér a editor seznamů skladeb.

Stahujte zde

Úplná odinstalace programů ve vašem Pocket PC PDA.

Stahujte zde

12. DAVA Picture Viewer 2.04 (staženo 792x)

Prohlížeč obrázků s mnoha funkcemi: rychlé nahrávání velkých obrázků,podpora BMP, GIF, PNG a JPEG, režim full-screen, podpora slide show, konverze JPEG a BMP, rotace i zoom podpora karet, náhledy atd.

Stahujte zde

Program na čtení eKnih. Stále se vyvíjí a zdokonaluje, navíc je zdarma. Za poplatek lze ale získat i vyšší a dokonalejší verzi.

Stahujte zde

14. PowerCheck 3.4 (staženo 615x)

Malá, ale užitečná aplikace, která přidá do Today obrazovky další prvek. Ten zobrazí stav baterie, velikost volného prostoru na výměnné kartě i v paměti zařízení. Kromě toho je možné pomocí aplikace vypnout LCD či celé PocketPC, případně jej restartovat. Kapacitu baterie můžete nechat zaznamenávat do souboru My Documentslog.txt.

Stahujte zde

15. Pocket RAR 3.40 (staženo 609x)

Kompresní program od tvůrců WinRARu. RAR je vedle ZIPu jeden z nejrozšířenějších kompresních formátů a poskytuje údajné o 8-30 procent účinnější kompresi než ZIP. Aplikace je určena pro Pocket PC 2002. Nová verze se již nenachází ve stádiu Beta a tak by měla být ještě stabilnější, než ty předchozí.

Stahujte zde