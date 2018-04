Nejstahovanější Java hry za březen

Asociace vydavatelů zábavního software ELSPA začala publikovat žebříčky nejstahovanějších Java her pro mobilní telefony. Data pro žebříček dodávají operátoři T-Mobile, Vodafone, Orange a O2, z tiskové zprávy ale úplně jasné, zda data dodávají za celou skupinu, nebo jen za britskou pobočku. Data mají representovat cca 80% trhu.

V každém případě je to zajímavé (pořadí, jméno hry, vydavatel):

1 TETRIS - IFONE

2 PUB POOL - IOMO

3 EA Sport FIFA FOOTBALL 2004 MIE - DIGITAL BRIDGES

4 PAC MAN - NAMCO

5 MOTO GP 2 - THQ

6 WORMS - THQ

7 SHOOT N SPLASH - MR GOODLIVING

8 SPACE INVADERS - DIGITAL BRIDGES

9 LORD OF THE RINGS: RETURN OF THE KINGS - JAMDAT

10 BOMBER MAN - LIVING MOBILE

Zdroj ELSPA.