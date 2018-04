Nejsou plynové masky a nebudou ani vysílačky pro policii

Televizní zpravodajství, pojednávající o závažných problémech plynových masek, zmínilo možné řešení problému v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS). Podle tvrzení činitelů odpovědných za řešení krizových situací (povodní, rozsáhlých požárů, velkých úniků toxických látek atp.) tento systém již v podstatě existuje a funguje. Právě pro něj je přece určena nová radiokomunikační síť Pegas, která v roce 2000 přispěla ke zdárnému zvládnutí demonstrací provázejících zasedání MMF.

Pozornost, kterou veřejnost věnovala problematice IZS především po tragických povodních na Moravě a východě Čech již dávno opadla. Stejně tak opadla pozornost politiků. Právě proto dodnes není dostavěná digitální trunková síť, která má podstatným způsobem přispět ke zlepšení komunikačních možností nejen naší policie, ale také záchranky a hasičů, což jsou další složky IZS. V ideálním případě by pár vysílaček měli mít např. také pracovníci Civilní obrany.

Celá zakázka má mít hodnotu větší než čtyři miliardy korun a stát si na její financování vzal po letech průtahů úvěr. Možnost čerpat úvěr má podle našich informací skončit již v letošním roce.

Velký pokrok výstavba sítě udělala před zasedáním MMF, kdy v Praze a jejím okolí bylo k dispozici skutečně kvalitní pokrytí. Od té doby se však stavební činnost prakticky zastavila. Ministerstvo vnitra, které má výstavbu Pegasu na starosti, tentokrát z letargie neprobudilo ani zasedání NATO, které u nás letos proběhne. Ostatně proč také, když bude v Praze a ta již pokrytá je.

Nikdo z politiků se problémem nevýstavby komunikační sítě pro policii a IZS v letošním roce ještě veřejně nezabýval. Ministr Gross se zde nemá čím chlubit, protože jeho ministerstvo podalo mizerný výkon. Poslanec Nečas, kterému tato problematika v ODS nejčastěji přísluší si na causu nejspíš nevzpomněl, což se zřejmě stalo i ostatním poslancům a dalším politickým činitelům. Z policejních vysílaček tak zřejmě volební téma nebude. Úvěr na stavbu také nikdo nevyčerpá. Policisté se tedy zjevně mohou zase na pár let rozloučit s představou digitální (tedy prakticky neodposlouchávatelné) vysílačkové sítě, jednotlivé složky IZS se mohou rozloučit s jednotným komunikačním standardem a dál budou používat odlišné kmitočty, což neumožní, aby se zasahující hasiči bavili přímo se záchrankou. A mobilní telefony, které členové státní správy a samosprávy, zainteresovaní na činnosti IZS nedávno dostali, takové komunikační potřeby nemohou vyřešit.

Problémy se sítí Pegas trvají již více než šest let a jsou především finančního rázu. Když už si na dokončení stavby (o potřebě jednotné komunikační platformy pro IZS ani politici nepochybují) vláda vezme úvěr, ministerstvo vnitra, do jehož kompetence tato síť spadá jej nedokáže čerpat. A přitom jde o potřeby policie a IZS, což jsou instituce, jejich činnost je s vnitrem přímo spojena. Těžko potom uvěřit, že v rámci Integrovaného záchranného systému se podaří vyřešit nedostatek plynových masek pro veřejnost. Jestli jste ve styku s některým poslancem parlamentu nebo senátu, zeptejte se ho, kdy bude mít policie k dispozici „tu novou síť“, případně co on osobně pro to může udělat. Třeba si z toho volební téma ještě někdo stihne udělat.