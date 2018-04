iPhony a iPady se propadly do minulého století na slavné obrazy

14:55 , aktualizováno 14:55

Jak by nejslavnější obrazy vypadaly, kdybychom do nich vnesli špetku současnosti? Korejský ilustrátor Kim Dong-Kyu to nastínil v kolážích, které dal redakci Mobil iDNES.cz k dispozici. Postavám na vzácných malbách Renoira či například van Gogha vložil do rukou přístroje od Applu.