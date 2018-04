Nejsem blázen s prstem v uchu, pouze telefonuji

Proč by si kdokoliv měl při telefonování strkat prst do ucha? Možná do toho druhého, než ve kterém má sluchátko. A to jen v případě, že mu hlučné prostředí znesnadňuje poslech. Ovšem co když právě tím prstem v uchu telefonujete? Prst totiž odvádí práci reproduktoru.

Tuto malou, a to doslova malou, inovaci přivedl na svět japonský inženýr Masaaki Fukumoto a nazval ji Whisper. Samotný telefon máte připoutaný k zápěstí jako náramek. Přístroj má klasický mikrofon, ovšem nevede od něj žádný kabel se sluchátkem. To je nahrazeno zařízením, které mění zvuk na vibrace. Ty jsou přenášeny na ruku, kterou se šíří právě do onoho prstu ve vašem uchu. Ucho přejímá vibrace, jež interpretuje jako zvuk. Díky tomuto tělocvičnému prvku se také náramek ocitne v příhodné blízkosti vašich úst a vy tedy mluvíte přímo k mikrofonu, jako známí agenti s krouceným kabelem za uchem a mikrofonem na manžetě.

Ruka a především prsty se ovšem nestarají pouze o přenos hlasu. Stejně tak jejich pomocí do jisté míry ovládáte samotný telefon. Ovšem ne tak, jak jste zvyklí, tedy pomocí klávesnice. Například pro přijmutí hovoru, který se ohlásí vibracemi náramku, postačí poklepat o sebe ukazovákem a palcem. Telefonu je možné tímto způsobem předávat několikero příkazů. Rozlišení jednotlivých kódů je založeno na různém rytmu a rychlosti poklepů. Fukumoto plánuje přidat ještě funkci hlasového ovládání pomocí rozpoznání hlasu.

Prototyp zatím funguje dobře. Přesto k výrobě tohoto produktu nedojde nejspíš ještě několik let. Fukumoto vysvětluje: "Lidé si nepřejí nosit na sobě přístroje. Jediné, co jsou ochotní navléci si na sebe a nosit, jsou náramkové hodinky. Telefon je již téměř stejný, ale přesto si lidé musí zvyknout."

Telefon by se na trh mohl dostat v roce 2005. V každém případě, po úspěšných testech obdržel Fukumoto další podporu v tomto projektu. Financuje ho totiž největší japonská telekomunikační firma NTT DoCoMo. Fukumoto přiznává, že může být klidný. Dostal prý "několik stovek tisíc dolarů". Skutečně, s takovým zázemím se pracuje dobře.

Možná se vám, podobně jako mě, zdá celý nápad zbytečně složitý a, přiznejme si to otevřeně, nehygienický. V horizontu tří let bude jistě skvěle dořešena radiová komunikace pomocí bluetooth. Nebude problém mít v uchu malé sluchátko spojené bezdrátově s telefonem, který může být umístěn třeba na ruce, ale klidně i na břiše. Uživatel nebude nucen neustále strkat prst do svého orgánu sluchu, což mu možná ušetří potíže se zánětem středního ucha. Pokud ovšem takový trend vítáte, nezapomeňte si pravidelně mýt uši. V opačném případě vám telefon pana Fukumoty připraví nejedno nemilé překvapení.