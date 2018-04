Nejrychlejší textovkář pošle měsíčně 2 500 SMS

Označení Textaholic si vysloužil James Trusler, který je považován za nejrychlejšího textovkáře na světě. James pracuje pro Vodafone jako síťový inženýr a prý odešle měsíčně okolo 2 500 SMS, rekord pak má okolo 4 000 SMS za měsíc. Textovky již posílá osm let a podařilo se mu přes ně sehnat práci, poznat snoubenku, s kterou i nadále pomocí SMS komunikuje.

James Trusler je považován za nejrychleji píšícího textovkáře na světě. Jestli tomu tak opravdu je, nevíme. Tvrdí to ale BBC Online. Pokud si myslíte, že jste nejrychlejším textovkářem právě vy, zkuste si následující test. Pokud tento anglický text napíšete pod 67 sekund, jste světovou jedničkou:

The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human.

(Slovník T9 zde asi moc nepomůže a z propozic není zřejmé, jestli jej lze použít. Pravděpodobně ne.)