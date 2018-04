Nejrozšířenější značkou mobilů v ČR je Nokia

PRAHA (ČIA) - Mezi uživateli soukromých mobilních telefonů v České republice je nejrozšířenější značkou mobilních telefonů Nokia, kterou používá 14,3 procenta populace. Následují značky Alcatel (8,8 procenta), Siemens (6,3 procenta), Ericsson (3,8 procenta) a Motorola (3,4 procenta). Vyplývá to z výsledků výzkumu spotřebního a nákupního chování obyvatel Český index, který na vzorku populace ve věku 12 až 79 let realizovaly společnosti GfK Praha a TNSM od začátku dubna do konce září 2001.



Mezi uživatele značky Nokia patří především muži, respondenti ve věku 20 až 29 let, středoškoláci s maturitou, avšak v porovnání s ostatními značkami je zde velmi významná i skupina uživatelů s vysokoškolským vzděláním. Dále se jedná o uživatele s osobním příjmem nad 10 tisíc korun, z měst nad 100 tisíc obyvatel, obyvatele Prahy a středních Čech.



Značka Alcatel je preferována spíše lidmi ve věku 12 až 19 let, i když největší počet uživatelů je opět mezi věkovou kategorií 20 až 29 let. Vzhledem k oblibě značky u mladší generace patří uživatelé často do příjmové kategorie do 10 tisíc korun, jsou vyučení nebo se středním vzděláním bez maturity, a dále patří k populaci žijící ve městech nad 20 tisíc obyvatel.



Zatímco Nokia je u zákazníků všech tří tuzemských mobilních operátorů nejpoužívanější, na dalších místech je ale pořadí značek rozdílné. U Eurotelu je na druhém místě Alcatel a následují Siemens, Philips a Ericsson. V síti Peagas společnosti RadioMobil za značkou Nokia následují Alcatel, Siemens, Motorola a Ericsson, v síti Oskar Českého Mobilu je druhý Siemens před značkami Alcatel, Ericsson a Motorola.



Pouze značku Motorola používají více ženy než muži (53,8 procenta žen oproti 46,2 procentům mužů), tato značka je velmi často používána i staršími lidmi z věkových kategorií nad 50 let.