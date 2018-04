KOMENTÁŘ: Nejprodávanější značkou mobilů v ČR je Hulahop

Stejné to je s celkovým prodejem mobilů za rok. Někdo si vymyslí číslo 3,8 milionu a okomentuje to jako nebetyčný růst. Hned je z toho tisková zpráva, kterou převezme agentura a následují mnohá média. Když o týden později někdo jiný uvede číslo dva miliony a oznámí dramatický pokles, situace se opakuje. A kolik že se jich doopravdy prodalo? Kdo opravdu ví, ten nepoví.

Jediné relevantní statistiky prodejů mobilů v České republice provádí agentura GFK. Data odebírají někteří výrobci, operátoři a částečná data mají k dispozici asi i někteří participující prodejci. Data však nejsou veřejná, dokonce jsou přísně tajná. Pravděpodobně ale ani tyto výsledky od GFK nejsou kompletní. Všechny prodejní kanály totiž postihnout nelze a otázkou je, nakolik jsou pokryté třeba prodeje šedých dovozů.

Ale to není příliš podstatné. Důležité je, že oficiální čísla nikdo neřekne. V posledních letech se malinko odvázali operátoři, kteří alespoň "pouští" žebříčky nejprodávanějších přístrojů. Problém je, že jsou "bezrozměrné", protože konkrétní čísla jsou opět tajná. Můžeme jen doufat, že operátoři s žebříčky nemanipulují.

Mnozí ale dokážou situaci dobře využít. Každou chvíli se tak objevují tiskové zprávy (často i v servisu ČTK), že nejprodávanější je ten nebo onen telefon. A občas to jsou opravdu bizarní výsledky. Jenže i když tato data některé značky poškozují, tak si nikdo nestěžuje. Prostě nemůžou jít s pravdou ven. Takže si klidně můžete napsat svou tiskovou zprávu se svým podivným vítězem a on se jí třeba někdo chytne.

A jak je to tedy doopravdy? Který mobil je u nás nejprodávanější? Zkusme to alespoň opsat. Nejprodávanější jsou na našem trhu ty nejlevnější mobily. Ty, jejichž recenze nikdo nečte a jejichž označení si pamatuje málokdo. Špičkové modely proniknou stěží do druhé desítky.

Nejlevnější přístroje se prodávají ve statisícových počtech, o kterých se dražším přístrojům může jen zdát. Ty největší hity v nejvyšší cenové třídě mohou za rok posbírat 50, možná 80 tisíc zákazníků. Nejprodávanější levné mobily bez problémů i více než pětinásobek. Prodeje mnohých modelů se ale počítají v tisícovkách kusů ročně.

Celkový trh můžeme jen odhadovat: zhruba 2,7 až 3 miliony prodaných kusů se zdá být zlatým středem.

A ještě jednu věc můžeme prozradit: letos už je v Česku jasnou jedničkou Samsung, Nokia začíná výrazně zaostávat.