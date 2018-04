Nejprodávanější modely smartphonů na světě. Apple se směje zbytku světa

Analytická společnost Strategy Analytics vydala žebříček světově nejprodávanějších smartphonů za druhý kvartál letošního roku, tedy za období duben až červen. Uvedena je jen první pětka žebříčku, ale i to jsou velmi zajímavá čísla.

První dvě příčky drží Apple, druhé dvě Samsung. Prakticky proti sobě stojí top modely obou značek: iPhony 7 a Samsungy S8. To je samo o sobě překvapivé, nejprodávanější smartphony na světě jsou totiž zároveň jedny z nejdražších přístrojů na trhu. To, co by nepřekvapilo na vyspělých trzích, je z celosvětového hlediska hodně zajímavé. Značí to značnou fragmentizaci trhu a to především v kategorii levných přístrojů na rozvojových trzích.

Prakticky to znamená, že každý jedenáctý smartphone, který si zákazníci po celém světe koupili v minulém čtvrtletí, byl nějaký iPhone 7. A každý dvacátý byl některý Samsung 8. V ceně či přesněji v hodnotě minimálně 20 000 korun, protože hodně jich bylo koupeno dotovaných u operátorů.

Nejprodávanější smartphony na světě za 2Q 2017 Model Počet prodaných kusů v milionech Podíl na trhu iPhone 7 16,9 4,7 % iPhone 7 Plus 15,1 4,2 % Samsung S8 10,2 2,8 % Samsung S8+ 9 2,5 % Xiaomi 4A 5,5 1,5 % Ostatní 303,7 84,3 %

Zajímavé jistě je i to, že se jak u Applu, tak u Samsungu dobře prodávají zvětšené verze. Rozdělení portfolia top modelů je tedy zjevně dobrou strategií.

Jedno velké překvapení máme za sebou a teď ještě větší. Trhu jasně dominují smartphony, které jsou vlastně před koncem ročního životního cyklu. iPhony 7 a 7 Plus měly premiéru loni v září, to Samsungy S8 a S8+ byly v druhém čtvrtletí úplnou novinkou. Pro Samsung jsou výsledky výborné a je vidět, že se mu nové top modely povedly. Jsou to vlastně nejprodávanější smartphony s Androidem. Jenže na druhou stranu je porážka od třičtvrtě roku starých iPhonů krutá.

Za dominancí iPhonů bude stát výrazná rozdrobenost nabídky smartphonů s Androidem. Samsungům konkurují Huaweie, HTC, Sony, LG a další. To Apple má se svým systémem pozici mnohem snadnější a hlavně pevnější.

Pátou příčku si podle Strategy Analytics vybojoval konečně cenově dostupný smartphone a překvapivě byl nikoliv od celosvětově působících značek ale od Xiaomi. Konkrétně to je Xiaomi 4A.