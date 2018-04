Apple měl skvělé Vánoce, iPhony rozdrtily konkurenci

Data zveřejnila analytická společnost Strategy Analytics. Top model Samsungu vévodil světovému žebříčku ještě ve třetím čtvrtletí, před Vánoci ale jeho prodeje spadly a předstihly ho oba modely Applu. Jak nejnovější iPhone 5, který se začal prodávat v průběhu třetího kvartálu, tak i rok starý model 4S.

Podle agentury se ve čtvrtém čtvrtletí celosvětově prodalo 217 milionů smartphonů, z toho na Apple připadlo 45 milionů přístrojů. Apple tak získal celých 20 procent celosvětového trhu se smartphony, a to s pouhými dvěma modely. A to je s ohledem na nejvyšší cenovou třídu iPhonů výborný výsledek.

Podíl prodejů na celosvětovém trhu smartphonů 2012 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Samsung Galaxy S III 3,5 % 10,4 % 7,1 % Apple iPhone 4S 12,7 % 9,4 % 8 % Apple iPhone 5 - 3,5 % 12,6 % ostatní 83,8 % 76,7 % 72,3 %

Naopak se zdá, že do té doby bravurní prodeje Samsungu Galaxy S III už dosáhly svého vrcholu a začaly klesat. Telefon je na trhu od května, takže to není až tak velké překvapení, na druhou stranu rok starý iPhone 4S si prodeje drží stále špičkové.

Celosvětový prodej smartphonů (v milionech kusů) 2012 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Samsung Galaxy S III 5,4 18 15,4 Apple iPhone 4S 19,4 16,2 17,4 Apple iPhone 5 - 6 27,4 ostatní 128 127,6 156,8 celkem 152,8 167,8 217

Samsung by měl nástupce S III představit již za necelý měsíc 15. března, pravděpodobně v New Yorku. Do prodeje by se pak novinka měla dostat velmi rychle. Oficiálně ale Samsung zatím žádnou akci neavizoval, a jak je obvyklé, o novince mlčí (více zde).

Samsung exceloval ve třetím čtvrtletí, kdy porazil do té doby dominantní iPhone 4S a byl nejprodávanějším smartphonem. Podle Strategy Analytics do té doby prodal Samsung od premiéry 23 milionů Galaxy S III, samotný Samsung ale tou dobou slavil metu 30 milionů vyexpedovaných kusů (více zde). Uváděná čísla je tak nutné brát s mírnou rezervou, podíly na trhu to ale příliš neovlivní.