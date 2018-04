Nejprodávanější mobil se vrací! A má wi-fi – recenze Nokia 6300i

Na model 6300 finský výrobce již při jeho uvedení hodně sázel. A vyplatilo se – Nokia 6300 zaznamenala doslova fenomenální úspěch a nejen u nás patří k nejprodávanějším mobilním telefonům na trhu. Nokia 6300i přichází na trh více než rok po původním modelu a po vzoru mnoha verzí s přídomkem i přináší jen prakticky drobná vylepšení. A ačkoli to ani po roce Nokia 6300 nepotřebuje, model s i ve jméně má oživit prodeje.

Katalog mobilů: Původní Nokia 6300 - jeden z nejprodávanějších telefonů u nás.

Populární mobilní telefon s podporou wi-fi pro telefonování přes internet.

Hlavním lákadlem je přítomnost wi-fi. To je prakticky jediný podstatný rozdíl oproti původnímu modelu. U telefonu bez otevřeného operačního systému není podpora wi-fi zrovna dvakrát obvyklá a Nokia 6300i je jedním z prvních "hloupých" telefonů s touto technologií u nás na trhu. Přítomnost wi-fi má jeden hlavní důvod – s Nokií 6300i můžete telefonovat po internetu. Proto se budeme v naší recenzi soustředit především na tuto novou funkci. Pokud jste nečetli recenzi na původní model 6300, doporučujeme vám ji prostudovat.

Vzhled a konstrukce – tmavá změna k lepšímu

Jak jsme již na začátku řekli, Nokia 6300i se od původního modelu liší jen minimálně. Ani vzhled a konstrukce telefonu neprošly žádnou výraznou změnou. 6300i pouze přichází na trh v nové barevné variantě – decentní šedi. Výhodou tohoto provedení je fakt, že na těle telefonu se nenacházejí rozsáhlé lesklé plochy, na kterých často ulpívají otisky prstů. Nokii 6300i tak nebudete muset od otisků neustále čistit. Zpracování je u modelu 6300i stále příkladné a kovové kryty společně s tvrdými plasty drží velmi dobře. U modelu 6300 nám vadila vůle krytu baterie. Novinka však žádnou vůli v uložení krytu nemá.

Displej a ovládání – stále stejná písnička

Ani v případě ovládání a displeje telefonu se u 6300i nic nezměnilo. Ani k tomu nebyl výrazný důvod. Displej 6300 je opravdu výtečný – rozlišení 320 x 240 bodů a podpora 16 milionů barev znamenají, že je radost se na displej dívat.

Ovládání Nokií s platformou S40 se již delší dobu nijak zásadně nemění. Ze symbianových telefonů přejaly i hloupé Nokie aktivní pohotovostní režim, jehož položky si můžete ručně upravit a zvolit. Jedinou novinkou, která tak zaujme na první pohled, je položka s vyhledáváním bezdrátových sítí, kterou jsme zatím u S40 neviděli. Majitelé symbianových smartphonů s podporou wi-fi však budou v tomto případě jako doma.

Baterie – wi-fi žere

Nokii 6300i zkoušíme v redakci teprve krátce, a tak ji můžeme jen těžko hodnotit z dlouhodobého hlediska. Při praktickém používání se však výdrž nijak zásadně neliší od původního modelu. Na tak tenký a malý telefon tak 6300i překvapí poměrně solidní výdrží na baterii. V modelu zůstal původní akumulátor BL-4C s kapacitou 860 mAh. To stačí pro běžný provoz na zhruba čtyři dny. Pokud ale budete často využívat připojení do wi-fi sítě, začne výdrž rapidně klesat.

Telefonování a zprávy – VoIP táhne

Oblast telefonování je vlastně tou jedinou, kvůli které vznikla tato jinak poměrně stručná recenze modelu 6300i. Telefon totiž umí na rozdíl od předchůdce, ale i mnoha stájových kolegů, volat přes internet. Hlavní výhodou je fakt, že nastavení SIP providera a samotné volání jsou velmi jednoduché a zvládne je i méně zkušený uživatel. Přitom u některých chytrých telefonů a komunikátorů s podporou wi-fi není právě nastavení možnosti VoIP telefonie nijak jednoduché. Nokia 6300i by tak mohla způsobit malou revoluci v samotném telefonování.

Jedinou nevýhodou je, že prozatím si v Nokii 6300i můžete vybrat jediného VoIP providera – telefon standardně spolupracuje se službou gizmo5. Jinou službu si zatím bohužel vybrat nemůžete a nevíme, jak tomu bude do budoucna. Pokud nemáte u gizmo účet, v menu telefonu si jej snadno vytvoříte pomocí jednoduchého online průvodce. Zvolíte si prakticky pouze uživatelské jméno a heslo a můžete telefonovat. Průvodce vám sdělí i vaše internetové telefonní číslo. Právě mezi internetovými čísly služby gizmo5 si pak můžete volat zcela zdarma. Volání na pevné linky a mobilní telefony jsou zpoplatněna a před uskutečněním prvního hovoru si musíte zakoupit kredit na stránce my.gizmoproject.com. Ceny za VoIP volání jsou ale samozřejmě příjemnější než ceny za volání v sítích mobilních operátorů, a tak můžete voláním přes wi-fi hodně ušetřit.

V menu telefonu se dá nastavit, jak má prioritizovat jednotlivé hovory. Můžete si tak vybrat, že se telefon má vždy pokusit nejprve sestavit hovor přes wi-fi síť a v případě neúspěchu pak teprve použije síť operátora. Samozřejmě také můžete standardně volat v sítích operátorů a wi-fi hovor sestavit ručně. Vše funguje poměrně dobře, ačkoli musíme říci, že Nokia 6300i není zrovna přeborník v kvalitním příjmu signálu. Navíc si telefon nerozumí se všemi způsoby zabezpečení wi-fi sítí, takže se ne vždy připojíte.

Pokud se ale často vyskytujete v dosahu veřejných hot-spotů, používáte wi-fi doma nebo v práci, budete moci volání přes wi-fi používat naprosto bez problémů. Samozřejmě musíte zapomenout na to, že byste mohli s telefonem začít hovor ve wi-fi síti a následně ve chvíli ztráty signálu plynule přešli do sítě mobilního operátora. To umí pouze telefony s podporou technologie UMA. Ta ale vyžaduje i podporu ze strany mobilního operátora a ani jeden z našich poskytovatelů telekomunikačních služeb ji nepodporuje.

Kvalita hovoru ve wi-fi síti je samozřejmě nižší než v sítích mobilních operátorů, ale pokud máte dobrý signál, rozdíl není zas tak zásadní. Wi-fi telefonování je prostě u modelu 6300i velmi dobře využitelné a pokud se často vyskytujete v dosahu bezdrátových sítí, může se vám koupě modelu 6300i vyplatit.

Organizace a data – 3G nepotřebujeme

Stejně jako původní model, ani 6300i nepodporuje sítě UMTS. Ale v tomto případě to tak nevadí, protože absenci UMTS vyvažuje právě přítomnost wi-fi. A v naší republice možná wi-fi využijete častěji než ono UMTS, obzvláště pokud nebydlíte v některém z velkých měst. Přes wi-fi samozřejmě můžete surfovat i po internetu, Nokia 6300i má standardně vestavěný prohlížeč Opera Mini. Mezi aplikacemi najdeme i program WidSets, který vám umožní pracovat s internetovými aplikacemi – Widgety.

Zajímavostí u 6300i je i přítomnost aplikace Nokia Mapy. Telefon tak můžete v případě spojení s Bluetooth GPS modulem použít i k navigaci. Mapy jsou předinstalované na paměťové kartě s kapacitou 512 MB, což je oproti původnímu modelu pokrok. Větší je i vnitřní paměť – té je asi 28 MB.

Ostatní organizační funkce jsou opět standardní pro danou třídu telefonů. Na Nokii 6300i oceňujeme i přítomnost klasického mini-USB konektoru pro připojení k počítači.

Zábava – hry, hudba i fotoaparát

Výbava Nokie 6300i v zábavní oblasti je také poměrně standardní – dvoumegapixelový fotoaparát pořizuje průměrné snímky a chybí mu autofocus nebo třeba přisvětlovací dioda. Video natáčí model 6300i stále v nízkém rozlišení 176 x 144 pixelů. V telefonu najdeme vestavěné FM rádio a samozřejmostí je i MP3 přehrávač s širokou podporou formátů. Hry najdete v telefonu tři – standardního hada, docela povedený 3D fotbal a Sudoku. Nokia 6300i podporuje i Javu, takže řadu dalších her si můžete doinstalovat.

Shrnutí – vyplatí se vám?