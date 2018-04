Nejprodávanější dotykové LG má nástupce. Cookie Plus podporuje 3G

Nejprodávanější model od LG s dotykovým displejem dostal nástupce, který má šanci zopakovat jeho úspěch. Původního LG Cookie se prodalo přes 10 milionů. Novinka, která se začne prodávat v březnu, má lepší výbavu a moderní design. čtěte - Nejlevnější dotyková stylovka chce dobýt trh. Recenze LG KP500 Cookie

Nové LG Cookie Plus (GS500) disponuje oproti předchůdci podporou sítí třetí generace a fotoaparát má rozlišení tři megapixely. Korejský výrobce nezveřejnil úplnou specifikaci nového telefonu a tak pouze víme, že nechybí hudební přehrávač a FM rádio.

Dotyková novinka od LG dostane podporu pro přístup na sociální sítě jako je Facebook nebo Twitter. Uživatelské prostředí je animované s nabídkou osmnácti barevných témat. Widget může být až 40. Pomocí MMS je možné posílat screenshoty displeje. Ty lze navíc před odesláním editovat.

LG Cookie Plus bude k dispozici v několika barevných provedeních. Nejdřív se novinka dostane do prodeje v Itálii a Francii, a to začátkem března. Dalších 43 trhů bude následovat během dubna. Cenu výrobce prozatím nezveřejnil, neměla by ale být vysoká. Původní model je totiž jedním z nejlevnějších "dotykáčů" na současném trhu. LG oznámilo, že letos představí několik dalších modelů z řady Cookie. A dva další dotykové mobily Mini a GT350 už mají představení za sebou. čtěte - LG se chlubí dvěma dotykovými novinkami: elegánem Mini a GT350 s QWERTY