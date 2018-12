Nejlépe se prodával Note 3 z roku 2013 a jeden se pak neprodával vůbec

Řada Galaxy Note je kvůli dotykovým perům velmi specifická kategorie smartphonů, obvykle patří mezi nejdražší na trhu. Přesto se od roku 2011, kdy výrobce představil první model, podařilo Samsungu prodat už 142,9 milionu těchto smartphonů všech generací. Což není vůbec špatně číslo.

V porovnání s hlavní prémiovou řadou Samsungu Galaxy S jsou prodejní čísla výrazně nižší. Vždyť jen modelů Galaxy S3 a Galaxy S4 se prodalo celkem stejně množství jako všech modelů řady Note dohromady.

Přesto jsou modely Note pro Samsung velmi důležité, jelikož jsou drahé, a tak na nich má velký zisk. Za poslední rok tvořily prodeje Notu 8 zhruba sedm procent z prodeje všech smartphonů značky. Což rozhodně není zanedbatelné číslo.

Podle analytické společnosti IDC se historicky nejlépe ze všech Notů prodával model Note 3 z roku 2013. Prodalo se ho 38,1 milionu kusů.

Druhý nejprodávanější je o rok starší Note 2 s prodeji 34,7 milionu prodaných kusů. Třetí je Note 4 s prodeji 21,2 milionu kusů. Dobře se prodával i hned ten první Note, který si zakoupilo 17,9 milionu zákazníků.

Prodeje jednotlivých modelů Galaxy Note od Samsungu.

Ale Note 5 z roku 2015 už velké prodeje nevykazoval. Prodalo se ho jen 15,3 milionu kusů a je to prozatím nejhůře prodávaný Note všech dob. Potom přišlo fiasko s problematickým Notem 7, kterému vybuchovala baterie a byl stažen z trhu. Jeho prodeje tak byly v podstatě nulové, výrobce různými aktualizacemi na dálku nutil zákazníky, aby zakoupené přístroje vrátili.

Zákazníci na řadu Galaxy Note přesto nezanevřeli a loňský Note 8 to dotáhl na 15,7 milionu prodaných kusů. To je sice jen o málo více než u nejhůře prodávaného Notu 5, ale vzhledem ke skandálu, kterou řada Note prošla, jsou to slušné prodeje. Nutno také dodat, že situace na trhu se změnila a z přerostlého exota, kterým první Note byl, mají ty současné velkou konkurenci.

Společnost IDC opomněla ve své analýze zmínit modely Note 3 Neo a Note Edge. Dá se předpokládat, že model Note 3 Neo započetla do prodejů klasického Notu 3, což by odpovídalo i jeho vysokým prodejům. Model Note Edge byl představen spolu s Notem 4, a tak ho společnost IDC pravděpodobně přičetla k jeho rovněž dost vysokým prodejům.

Uvidíme, jak se bude dařit letošní novince Note 9. Ta toho přináší více, než se původně očekávalo, a od loňského modelu přináší několik vylepšení.

Trend je ale už od modelu Note 5 jasný. Prodeje specifického drahého smartphonu mají klesající tendenci. Konkurence je stále silnější a řada zákazníků nemá potřebu měnit smartphone příliš často. Note 9 však přichází právě v době, kdy by po nejistém očekávání od Notu 8, který přišel po zrušeném Notu 7, řada uživatelů svůj oblíbeny samsung mohla vyměnit.