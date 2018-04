Nejpovedenější walkman roku. Recenze Sony Ericsson Live

Sony Ericsson pochopil po modelech Xperia Mini a pro, že android je správná cesta. Na podobný úspěch má zadělán i model WT19i Live with Walkman. A není to jen díky hudbě, kterou reprezentuje speciální hardwarové tlačítko a dvojice stereo reproduktorů s technologií xLOUD. Je to i 1 GHz procesor, zaručující telefonu perfektní odezvu, a operační systém Android ve verzi 2.3.4, který se postará o zbytek.

K zahození není ani fotoaparát s rozlišením 5 Mpix s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Pořizuje ve své třídě nadprůměrně kvalitní fotografie. Konkurence v tomto ohledu může blednout závistí.

Plusy a minusy Proč koupit plná funkční výbava

1GHz procesor a 512MB RAM

nadprůměrný fotoaparát

rychlé uživatelské rozhraní

zajímavý design Proč nekoupit nepříjemná boční tlačítka

horší konstrukční zpracování Kdy V prodeji Za kolik 4 539 Kč s DPH

Výtky spadají spíše do kategorie konstrukčních nedostatků, jako jsou nekvalitní boční tlačítka nebo trochu horší zpracování konstrukce. Za cenu kolem čtyř a půl tisíce korun je to i tak výhodná koupě.

Vzhled a konstrukce – v barvách Walkmanu

Výrobce ani tentokrát nezanevřel na oranžovou barvu, která charakterizuje modely Walkman již dlouhá léta. Do redakce přišla bílá verze, která má oranžový kroužek okolo domovského tlačítka a symbol W na zadní straně přístroje.

Netradiční je i tvar konstrukce: spodní a dolní hrana se zužuje směrem ke středu přístroje. Vzhledem k malým rozměrům přístroje (106 × 56 × 14 mm) to nemá žádné následky na držení telefonu v dlani. Hmotnost se zastavila na příjemných 115 gramech.

Trochu horší je zpracování konstrukce, občas zaslechnete nepříjemné zapraskání bočních hran telefonu. O pevnost krytu baterie se však bát nemusíte. Hodně špatná však jsou boční tlačítka regulace hlasitosti a spouště fotoaparátu, která mají nízký zdvih a špatně se mačkají. Za zmínku stojí speciální tlačítko na horní straně telefonu pro spuštění přehrávače.

Operační systém – raketová jízda

Prostředí Timescape a operační systém Android ušly dlouhou cestu a pryč jsou snad časy, kdy jsme si stěžovali na těžkopádnost a pomalost tohoto spojení. Je otázkou, jestli za to může postupná optimalizace nebo 1GHz procesor a 512MB RAM. Prostředí je příjemně rychlé a prakticky se nesetkáte s nějakým zadrhnutím.

Operační systém Android se díky Timescape opět změnil k nepoznání a přibylo v něm několik užitečných funkcí a zkratek. Základní filozofie je však stejná a po chvíli se budete již bez problému orientovat. Součástí je i porce přidaných aplikací z dílem Sony Ericsson. Nejzajímavější by byla služba Music Unlimited, která však u nás není podporována.

Displej a baterie – konkurence vede

O trochu horší ve srovnání s konkurencí je displej s rozlišením 320 × 480 pixelů a úhlopříčkou 3,2 palce. Nemluvíme přitom o technických parametrech, které jsou v této kategorii průměrem, ale spíše o nepříliš velké sytosti barev a patrnějším rastru. Není to však žádná tragédie.

Příznivá je i výdrž baterie, dosáhnout zhruba dvou dnů nebyl prakticky žádný problém. Při troše snahy bychom se jistě dostali i ke třem dnům. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a dvou hodinách poslechu MP3 přehrávače.

Funkce – nadprůměrný fotoaparát

Po stránce softwarové a funkční výbavy se model Live neliší od ostatních telefonů s operačním systémem Android. K této části tak nemáme prakticky žádné výhrady. Jenom si opět posteskneme, že při psaní SMS zpráv nevidíme, kolik znaků jsme již napsali. Nečekejte ani nijak zvlášť nadstandardní funkce MP3 přehrávače kvůli přídomku Walkman. Neliší se totiž od podobných modelů výrobce. V základním balení naleznete běžná sluchátka a 2 GB microSD kartu.

Plusem jsou stereo reproduktory na zadní straně telefonu s funkcí xLOUD. Ve výsledku se však nedočkáte žádného poslouchatelného zázraku, ačkoliv zlepšení oproti běžnému průměru je znát. Povedl se však fotoaparát s rozlišením 5 Mpix a automatickým ostřením, který ve svojí třídě nasnímá nadprůměrné fotografie.

Konkurence – přeplněný trh

V cenové kategorii okolo čtyř až pěti tisíc je poslední dobou velmi horko a mohou za to novinky, ale i zavedené telefony s operačním systémem Android. O zhruba tisíc korun levněji sežene starší modely Xperia Mini a pro nebo model X8. Z konkurenčních značek stojí za zmínku Samsung Galaxy Ace, starší LG Optimus One nebo překvapení podzimu, Huawei Sonic. S androidem navíc máte jistotu spousty aplikací a prakticky vždy plné funkční výbavy.

