Nejpovedenější kopie iPhonu - Meizu M8 se bude prodávat i u nás

Meizu M8 MiniOne je jednou z nejpovedenějších napodobenin, která se snaží svést na úspěchu originálního iPhonu od Apple. Výrobce nyní zveřejnil první fotografie reálného přístroje. Vypadá to však spíše, že na zveřejněných fotografiích je zachycena nefunkční maketa.

Kde se čínský výrobce inspiroval, je na první pohled jasné. Přední i zadní část telefonu M8 MiniOne jako by z oka vypadla originálnímu iPhonu. Svými parametry se však čínský produkt od výrobku od Apple odlišuje.

Čínský "iPhone" bude používat vlastní operační systém postavený na základu Windows CE 6.0. Procesor bude taktovaný na frekvenci 667 MHz. Paměť DDR SDRAM bude mít kapacitu 128 MB. Telefon se bude nabízet ve dvou verzích lišící se vestavěnou uživatelskou pamětí. Existovat bude varianta s 4 GB úložným prostorem a 8 GB pamětí.

Je jasné, že hlavní zbraň iPhonu, což je jeho revoluční ovládání, Meizu nenabídne. Lze očekávat, že se přístroj bude ovládat podobně, jako většina komunikátorů na platformě Windows. O podrobnostech navíc výrobce zatím taktně mlčí.

Dotykový aktivní (TFT) displej má vysoké rozlišení 720 x 480 obrazových bodů a dokáže zobrazit 16 milionů barev. I čínský výrobek by měl být vybaven senzorem, který automaticky upravuje zobrazení v závislosti na poloze telefonu. K dispozici je i senzor, který automaticky upraví jas v závislosti na okolních světelných podmínkách. Fotoaparát je třímegapixelový a má automatické ostření. Bude možné pořizovat videa, blesk však chybí.

Velmi tenké Meizu M8 MiniOne s rozměry 107 x 59 x 11,8 milimetru nabídne ve své výbavě wi-fi, Bluetooth 2.0, výstup na televizor a USB konektor. Chybět nebude hudební a video přehrávač. Videa ve formátu MPEG4 budou moci mít maximální rozlišení 720 x 480 obrazových bodů. GPS modul bude možné připojit přes Bluetooth.

Podle posledních informací by se mělo Meizu M8 MiniOne začít prodávat do konce letošního roku. Cena za 4 GB verzi by měla být v přepočtu 6500 Kč, za 8 GB verzi si bude výrobce účtovat v přepočtu 7800 Kč. S tímto telefon bychom se měli setkat i na našem trhu pod značkou Emgeton.