Nejpoužívanější Zelenou linku má Komerční banka

4. 4. 2001, PRAHA (ČIA) - Zelená linka Komerční banky s číslem 0800 124365 obhájila prvenství v soutěži "Zelená linka roku", vyhlašované na základě počtu hovorů přijatých v průběhu celého roku. Výsledky třetího ročníku soutěže dnes oznámila společnost Český Telecom (ČTe), která tuto službu nabízí od roku 1996.vysvětlil výkonný ředitel pro prodej a marketing ČTe Kamil Čermák.

Na uvedenou Zelenou linku Komerční banky bylo vloni přijato celkem 2,995 milionu hovorů. Na druhém místě se umístilo bezplatné telefonní číslo Československé obchodní banky 0800 152021 (Phonebanking ČSOB, divize IPB) s počtem 1,565 milionu hovorů. Třetí příčka patří lince Českého Mobilu 0800 177117 (Linka přímého doručování veškerých nabízených služeb společnosti) s 1,536 miliony hovory. "Pokud by se do soutěže počítaly i linky Českého Telecomu, patřily by k nejpoužívanějším. Například na naši linku 0800 123456 vloni telefonovalo kolem osmi milionů zákazníků, bezplatná Linka bezpečí nadace Naše dítě vloni přijala více než tři miliony hovorů," upřesnil Čermák.

Bezplatných telefonních linek s předčíslím 0800 v současné době Český Telecom registruje přibližně 1800. Naprostou většinu z nich (56 procent) využívají firmy z oblasti obchodu, dalších 15 procent z oblasti financí a osm procent z oblasti reklamy. Celkově bylo v roce 2000 na Zelené linky přijato přibližně 74 milionů hovorů.