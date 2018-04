Nejpoužívanější aplikace pro Pilota

Vážení uživatelé Pilota/PalmPilota. Se vzrůstajícím zájmem o tento minipočítač vzrůstá i zájem o aplikace, které se dají do tohoto Pilota/PalmPilota nahrát. Mnoho, a to zejména nových uživatelů, mi píše, které aplikace používám a které bych doporučoval pro různé činnosti, kterými se zabýváte.



Zpravidla odpovím ze své zkušenosti, ale nikdy mé zkušenosti nenahradí zkušenosti Vás ostatních, kteří Pilota/PalmPilota také používáte. Jak sami víte, aplikací pro Pilota je hodně a tak někdy bývá velmi těžké se rozhodnout pro tu správnou.



Proto jsme se společně se Zbyňkem Gilarem rozhodli, že pro Vás připravíme žebříček nejpoužívanějších aplikací, se kterými pracují uživatelé Pilota/PalmPilota v Čechách, na Moravě a na Slovensku (v PilotClubu jsou v nemalém počtu zastoupeni i členové ze Slovenska).



Pokud se i Vy chcete podílet na vytváření tohoto žebříčku, čtěte následující řádky:



Nejprve by bylo dobré, abyste si do Pilota nahráli malou aplikaci, která automaticky vytvoří seznam Vámi používaných aplikací. Stačí kliknout na obrázek pro stažení.





Instalace:

Připojte kolébku k počítači nebo propojte PalmPilot s počítačem pomocí HotSync kabelu



Zkontrolujte, zda máte v Pilotovi/PalmPilotovi cca 5kB volného místa



"Posaďte" PalmPilota do kolébky



Spusťte na počítači aplikaci HotSync Manažer



Spusťte následující aplikaci:



Na počítačích Macintosh spusťte aplikaci InstallApp Na počítačích PC s Windows spusťte aplikaci InstApp.exe

Požijte tlačítko Browse a najděte aplikaci .PRC na Vašem disku



Klikněte na Install a pak stiskněte na PalmPilotovi tlačítko HotSync (nebo ukažte tužkou)

Ukážte tužkou na ikonu aplikace AppList

Vytvoření seznamu aplikací:

Poslání vytvořeného seznamu:

Pokud používáte Pilota pro aktivní mailování online (HandStamp, interní mail s nádstavbou TGPostman apod.), stačí zkopírovat obsah Memo položky do těla mailu a odeslat na výše uvedený E-mail.



Pokud používáte mail klienta pro PC, stačí provést HotSync, obsah Memo položky se přetáhne do aplikace na PC a odtud ji opět přes schránku nakopírujete do těla mailu, který odešlete na výše uvedený mail.

Po spuštění aplikace se na Pilotovi zobrazí uvítací obrazovka jak ukazuje obrázek vlevo. Seznam aplikací vytvoříte tak, že tužkou ukážete na tlačítko. Po vytvoření seznamu se zobrazí nápis, který vidíte na obrázku vpravoAplikace AppList automaticky uloží vytvořený seznam do nové Memo položky. Pokud si tedy spustíte aplikaci Memo Pad, najdete tam položku podobnou té, kterou ukazuje obrázek vlevo. Když jí otevřete, najdete seznam aplikací z Vašeho PilotaProtože tato aplikace neumí poznat seznam nainstalovaných hacků, které aktuálně používáte, buďte tak laskavi, vynechejte řádek a dopište je na konec seznamu. Abychom mohli vytvořit také žebříček nejlepších aplikací, chceme Vás požádat, abyste za jednotlivé aplikace dopsali čárku, mezeru a číslo od 1 (nejlepší) po 10 (nejhorší), které by podle Vás vyjadřovalo kvalitu a použitelnost. Příklad připraveného seznamu k odeslání vidíte na dalším obrázku:Takto vytvořenou a doplněnou memo položku je třeba poslat E-mailem na zbynda@applet.cz . Potom to Zbyněk vyhodnotí a výsledky najdete na Mobil serveru a jak jinak než zde.Jsou dvě možnosti, jak můžete tento seznam poslat:Na závěr jen poděkování všem, kteří jsou ochotni věnovat chvíli času dobré věci.