Nejodolnější mobil přežil pád ze čtvrtého patra a vařící lázeň

V dnešní době dotykových telefonů je velmi nebezpečný už pád z výšky jednoho metru na zem. Tato jinak riskantní akce však byla pro model Xcover 271 pouze zahřívacím kolem, po němž následovala série nejrůznějších pádů, koupel ve studené a vroucí vodě a finální série hodů proti betonové zdi. A to je pouze část všech zákroků, které jsme s telefonem provedli.

Přestože je telefon v současné době dávno po klinické smrti, přežil několikanásobně více než podobná zařízení, která jsme měli za poslední roky k dispozici. Test jsme chtěli v průběhu párkrát ukončit a vyhlásit model Xcover 271 jako první telefon, který přežil naše hrátky. Nakonec ale vyhrála zvědavost, kolik toho zařízení ještě vydrží.

Zahřívací kolo

Ještě předtím, než jsme se k telefonu začali chovat skutečně hrubě, jsme otestovali výdrž sklíčka, které chrání samotný displej. Nebylo žádným překvapením, že klíče či drobné mince nezanechaly žádné stopy. Stejně dopadla i snaha poškrábat displej šroubovákem. Sklíčko však podlehlo ostré žiletce a každý tah zanechal ošklivý škrábanec. I tak je pro běžné nošení po kapsách se spoustou nejrůznějších předmětů model Xcover 271 ideální kandidát.

Po tomto testu následovala drobná rozcvička v ulicích a několik menších pádů z výšky zhruba jednoho metru. Těchto pádů byly nakonec zhruba tři desítky a zahrnovaly kupříkladu pády ze schodů či lehčí pohození několik metrů s následným klouzáním po povrchu či odskočení jiným směrem. Vše vydržel telefon bez jakéhokoliv zaváhání a kryt baterie se lehce uvolnil snad pouze ve dvou případech.

Studená i vařící lázeň

Původně jsme mysleli, že koupání ve vodě bude konečnou zastávkou, jak tomu bylo mnohokrát předtím u podobných modelů. Podle specifikace IP67 by měl telefon vydržet jeden metr pod vodou po dobu až třiceti minut. My jsme se spokojili s dobou jedné minuty a zařízení jsme vhodili do objemného čajníku.

Během celé této doby jsme nechali zapnuté podsvícení displeje, abychom věděli, kdy přišel zlomový okamžik, a do telefonu se začala dostávat voda. Tato chvíle však nenastala a po minutě jsme zařízení vylovili bez toho, abychom následně museli z telefonu vylévat vodu.

V našem testu jsme přitvrdili a v rychlovarné konvici jsme připravili stejné množství vody tentokrát ohřáté na bod varu. Pro koupel opět platila stejná pravidla a začali jsme odpočítávat jednu minutu. K naší trochu škodolibé radosti začaly z telefonu na rozdíl od minule stoupat bubliny vzduchu. Měli jsme za to, že je se zařízením opravdu konec. Opak byl však pravdou a přístroj se opět ani nevypnul. Po vylovení jsme pro jistotu vyzkoušeli zadní reproduktor a k tomu ještě testovací hovor. Vše proběhlo bez nejmenších problémů.

Pět ran do betonu

Jako již opravdu finální záležitost jsme v našem testu považovali sérii hodů proti zdi ze vzdálenosti zhruba dvou či tří metrů. Při hodech jsme nešetřili silou a prakticky po každém z nich se telefon rozletěl na několik součástí. Naštěstí to nebyly žádné podstatné díly a kromě baterie jsme museli znovu připevňovat boční plasty a kryt okolo mikrofonu.

Po sérii pár takových hodů bylo již na telefonu vidět značné opotřebení jako po několikaletém používání. Různé škrábance byly prakticky všude, ale zatím se nenašel takový šrám, který by zařízení vyřadil z provozu. Nepříjemné však bylo ulomení kousků plastu, které držely zadní kryt baterie bezpečně připevněný u těla přístroje. Koupel ve studené vodě by nyní dopadla úplně jinak.

Let z budovy

Po předchozích hodech bychom nejspíše uznali, že telefon vydrží již skutečně vše a crashtest ukončili. Model Xcover 271 se totiž dostal tak daleko jako žádný telefon před ním. Jako již další kousek jsme si však připravili vyhození telefonu ze čtvrtého patra s dopadem na beton. Popravdě řečeno jsme nebyli ani moc překvapení, že telefon pád přežil. Sice se opět rozpadl na pár základních dílů, ale po opětovném složení vše fungovalo tak, jak mělo.

Osudným se stalo pro model Xcover 271 několik dalších hodů vší silou proti betonové zdi ze třímetrové vzdálenosti. První dva hody přežil telefon opět bez jakýchkoliv problémů. Při následujícím hodu již došlo k prasknutí displeje a další hod byl již finální. Po něm se zařízení již neprobralo.

Finální statistiky

Několikrát v průběhu testu jsme byli překvapeni, kolik toho telefon vydrží a musíme uznat, že model Xcover 271 je minimálně v našich končinách nejodolnějším telefonem za několik posledních let. Který jiný model totiž přežil koupel ve vařící vodě, vyhození ze čtvrtého patra a minimálně desítku drsných hodů proti zdi?

Přitom tento telefon nabízí velmi slušnou funkční výbavu včetně GPS a přívětivé jsou i rozměry zařízení. Ani po stránce vzhledu na tom není vůbec špatně, ačkoliv určité prvky pancéřování jsou patrné na první pohled. Samsung Xcover 271 navíc seženete za cenu lehce pod tři tisíce korun, což je vzhledem k jeho schopnostem více než dobrá cena.