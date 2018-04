Nejočekávanější hry na PDA - válečná řežba a RPG TheQuest

TheQuest

Dungeony byly velmi oblíbené v devadesátých letech, kdy světlo světa spatřily hry DungeonMaster, série LandofLore aj. Z jejich úspěchů těží i vývojářské týmy, zejména pak maďarská společnost Redshift. Právě ta po velmi úspěšné RPG Legacy přichází s dalším napěchovaným dungeonem - TheQuest.

Zatímco majitelé PocketPC všemožných rozlišení (240x240, 320x240, VGA, ale i rozlišení u stařičkého HandheldPC) už tuto hru nadšeně paří, palmisté si budou muset ještě počkat (datum vydání nebylo doposud oznámeno). Jenže po zhlédnutí traileru, se naše nadšení zdvojnásobilo a musíme říct, že uživatelům Windows CE máme co závidět.

Hra zůstane v první osobě, ovšem nyní z pohledu, jaký jsme zažili u legendárního dungeonu LandsofLore2. A stejně jako u této hry, i zde musí jednat na vlastní pěst jen jeden hrdina. Na začátku si vyberete jedno z pěti povolání, upravíte schopnosti válečníka, zvolíte jeho obličej a můžete se pustit do hry.

Chůze je mnohem plynulejší a souboje detailnější. Pokud máte PDA s vyšším rozlišením, vychutnáte si vše vícekrát. Pohyb postavou vykonáváte hardwarovými tlačítky a ostatní akce, jako je útok, magie, inventář, jsou ovládány stylusem.

A na závěr jeden bonbónek. Firma Redshift nabízí ke stažení kompletní soundtrack z TheQuest.

Callof Duty 2

Který počítačový hráč by neznal sérii Callof Duty? Tato válečná řezba se drží na žebříčku nejhranějších online her a také se dočkala verze pro Playstation 2, Xbox a Nokii N-Gage.

Firma Aspyr, která má předělávku CoD2 na displeje PocketPC na starost, zatím vše tají. Nedávno ovšem uvolnila screenshoty, které napovídají, že hra bude vyžadovat silné procesory, VGA rozlišení a 3D akcelerátor.

Dle našeho mínění je hlavní bariérou pro pohodlné hraní samozřejmě ovládání a nestabilní framerate. Uvidíme tedy v listopadu, kdy firma oznámila vydání, zda se vše tvůrcům podaří vyladit k dokonalosti.

DarkSummer

Jmenuji se DevinSmith. Bylo mi zrovna 13 let. V roce toho temného léta... Mnoho lidí mému příběhu nevěří, ale vy možná budete.

Tak začíná prolog děsivé 3D adventury od firmy AbsynthInteractive. Hlavním motorem bude příběh, jehož začátek si trochu nastíníme.

Devin Smith neměl šťastné dětství. Jeho rodiče se stále hádali a přestože si myslel, že nejde o nic vážného, jednoho dne otec nepřišel. O dva dny později se ve svém domě setkal s policií, která mu oznámila, že jeho matka se nervově zhroutila a byla přemístěna do nemocnice. Třináctiletého Devina tak poslali za jeho strýcem Davidem do městěčka Nearmyer, sídlícího u opuštěného dolu.

Po průzkumu okolí Devin zjistil, že ve městě mnoho podniků nezbylo. Lidé z města utíkali, protože na ně působilo tajuplnou silou. Strýc poslal svého synovce do školy, kde však Devin nemohl najít kamarády.

Dětí bylo málo a ani ony, ani učitel, nejevili o chlapce zájem.

Něco zvláštního se stalo na konci školního roku, kdy Devin objevil na své lavici ušpiněný vzkaz, na němž stálo: "Devine, asi si mě nepamatuješ, ale to nevadí. Potřebuji, abys šel do Černého dubového lesa, který je za školou. V severozápadní části tam mám stromovou pevnost. Skrývám se tu totiž před všemi, prosím přijď... Musím ti něco říct a požádat tě o tvoji pomoc. Jestli nemáš kompas, řiď se sluncem. Něco velkého se bude dít a já nevím, co to bude... Brian.

I přesto, že se může jednat o studentský žertík, Devinse do lesa vydá, aby si mohl zodpovědět na všechny záhadné otázky...

Hra je testována na PocketPC s procesorem 206MHz a 32MB RAM. O její chod se stará Quakeengine.

Jakmile se vydáte do všech zákoutí malého města, teprve potom se dozvíte, jaké hrůzy se v něm skrývají...

Arvale: ShortTales

Firma PDAMill excelovala už se dvěma díly RPG série Arvale. Další pokračování s podtitulem ShortTales bude obsahovat čtyři hlavní dějové linky, jež vyprávějí o čtyřech hrdinech.

Lotus - mladá žena, která má velký talent v kouzlení, se vydá po stopách magického mentora, aby si své schopnosti zdokonalila.

Tabys - záhadný zabiják dychtící po pomstě za své rodiče pátrá po svém uneseném bratrovi.

Koden - nejlepší generál v královské armádě obdrží dopis o zmizení své ženy. Neváhá a jde ji hledat.

Varju - druid, jenž se dozvídá o nemoci všech svých obyvatel města Maestyla chce nalézt lék.

Hra vyjde velice brzy a bude určena pro počítače PocketPC. Doufáme, že firma nezapomene ani na úspěchy prvního dílu Arvale vydaný pro platformu PalmOS a Short Tales nezůstane jen u Windows Mobile.