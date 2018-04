Nejoblíbenější IT značkou je Nokia, dohání ji ale Google a Apple

Nokia, Google a Apple u uživatelů stále bodují. Jejich značky považují lidé za důvěryhodné a mají je rádi. Na popularitě naopak z velkých internetových a telekomunikačních značek ztrácí Facebook. Vyplývá to ze studie analytické společnosti Gartner.

Z průzkumu vyplývá naprosto zásadní fakt: Nokia se na špičce udržela jen díky nebývale dobrému mínění o značce na rozvojových trzích, jako je Čína a Indie, kam výrobce dodává především levné telefony. Naopak na vyspělých trzích, kde lidé žádají čím dál více chytrých mobilů, podlehla konkurentům Apple a Google. První jmenovaná firma vyrábí mobilní telefon iPhone a druhá je v současnosti druhým největším světovým dodavatelem operačních systémů pro mobily.

Která značka ve světě bodovala Nokia - 5,00 Google - 4,91 Samsung - 4,89 Apple - 4,83 Sony - 4,77 LG - 4,66 Microsoft - 4,58 HP - 4,50 Facebook - 4,46 1 = mnohem horší postoj než před rokem 7 = mnohem příznivější než před rokem

"Nokia ztrácí statut průkopníka a inovátora, který měla na začátku boomu GSM. Ve své době to byly jediné telefony, se kterými jste se mohl nechat vidět, ale dnes jsou staré zásluhy zapomenuty a nahrazeny ohromným emocionálním nábojem značky Apple," uvedl Milan Rozlivka, šéf reklamní agentury BED. Zákazníci si podle něj zvykli na to, že Nokia produkuje dokonalé telefony, které prostě fungují, nicméně už dnes nevyvolají žádné emoce. "V dobrém slova smyslu bych řekl, že jsou to telefony pro konzervativní lidi," dodal. Názory lidí na tři hlavní rivaly, Nokii, Google a Apple, celkem přesně vystihují i celosvětové prodejní statistiky mobilů.

V chytrých mobilech, kde se odehrává největší konkurenční boj, dosáhla Nokia tržního podílu necelých 38 procent. V roce 2009 to přitom byla téměř polovina. Naproti tomu přístroje se systémem od Googlu stouply meziročně z 3,9 procenta na necelých 23 procent. Odbyt rostl i Applu, i když výrazně pomaleji než v minulých letech.

Facebook: popularita prudce spadla, baví hlavně mladé

Z devíti značek, na jejichž serióznost a oblíbenost se analytici z Gartneru lidí ptali, dopadla úplně nejhůř sociální síť Facebook, která meziročně ztratila kredit nejvíc. Zatímco loni byla oblíbena napříč všemi skupinami tazatelů, v letošních dotaznících stoupla její hodnota výrazněji jen v očích mladých lidí mezi 13 a 24 lety. Nejstarší skupina respondentů nad 55 let dokonce uvedla, že Facebook v jejich očích propadl.

"Osobně to považuji za naprosto přirozený vývoj a podle mne se ukazuje jen to, že Facebook byla jednou z dalších internetových bublin. Po obrovském nadšení, které trvalo několik let, uživatelé začali zjišťovat, že cokoli o sobě napíší, může proti nim někdo jiný zneužít a že jim tato služba nijak zásadně nezkvalitňuje život," komentuje Rozlivka.

Studie jako jeden z hlavních důvodů poklesu důvěryhodnosti Facebooku uvádí množící se zprávy o bezpečnostních problémech služby, zejména o úniku osobních dat.

V loňském říjnu například list Wall Street Journal přinesl informaci o tom, že populární aplikace využívající Facebook posílaly e-mailové adresy a jména uživatelů společnostem rozesílajícím reklamní materiály.

V červenci zase bezpečnostní konzultant Ron Bowles zveřejnil na internetu seznam 100 milionů uživatelů Facebooku. Chtěl tím demonstrovat, jak špatně sociální síť střeží soukromí uživatelů.