Nejnovější trendy v blikajících nálepkách

Blikací nálepky na mobilní telefony nejsou žádnou novinkou. Toto příslušenství na mobilní telefony se nabízí již několik let a jeho původ musíme hledat na Dálném východě, kde si zákazníci na podobné drobnosti potrpí. Nyní se již běžně dají blikací nálepky na mobily zakoupit i u nás, takže pokud chcete svůj mobil vylepšit, už nemusíte jezdit pro "blikátka" na Dálný východ. Jenže i v tomto sortimentu panují módní trendy, takže ty nálepky, které byly módní na jaře, už na podzim nemají na mobilu co dělat. Letošní podzim v "blikátkách" patří zvířátkům, ale na své si přijdou i romantici, motoristé a tvrdší nátury. Hlavní trend pro letošní podzim ale je v množství diod v jedné nálepce. Čím více, tím lépe a o množství nejrůznějších barev to platí dvojnásob.

Než se pustíte do prohlížení obrázků, musíme vás upozornit, že blikací nálepky rozhodně nesnižují záření mobilního telefonu, jak se to někteří výrobci snaží prezentovat, spíš naopak. Pokud si pořídíte blikací nálepku, může se stát, že při delším hovoru se bude vysílací část telefonu zahřívat. Některé blikací nálepky jsou určeny jen pro některá GSM pásma, jiné jsou univerzální. V každém případě doporučujeme nálepku před zakoupením vyzkoušet, někdy to funguje velmi dobře, jindy vůbec ne. Pro majitele telefonů s pevnou anténou, dnes nejčastěji véček, mají výrobci speciální nálepky, které mají kontakt na anténu, na kterou by se jinak nevešly.

Začněme romantickými srdíčky pro zamilované. Blikají pěkně po okraji, motiv uvnitř buď může být jednoznačný, nebo spíš neutrální. Na druhém obrázku je klasika, oblá nálepka, tentokrát ale s více diodami. Motivy jsou spíš neutrální.

Menší obdelníkové a oválné nálepky s motivy z populárních kreslených seriálů. O dodržení autorských práv se můžeme jen dohadovat. Oba formáty jistě využijí majitelé telefonů, které nemají nad anténou dostatečně velkou rovnou plochu pro klasické oválné nálepky.

Na prvním obrázku jsou klasické oválné nálepky, ovšem s kontaktem pro pevné (neintegrované) antény. Než si ale takovou to nálepku pořídíte, dejte pozor, na které straně telefonu máte anténu - existuje levé i pravé provedení. Na druhém obrázku je novinka, nálepka ve tvaru hvězdičky. Malá, ale elegantní.

Komu se zdá nálepka málo, může si telefon vylepšit touto náhradní baterií, která nabízí již opravdu monumentální světelný motiv. K této baterce ale budete potřebovat zadní průhledný kryt a v naprosté většině případů jsou tyto baterie určené jen pro vybrané telefony značky Nokia.

Ještě dvě další blikající a oslňující baterie. Vlevo vánoční motiv, ani nebudete muset kupovat světýlka na stromeček, vpravo motiv pro silvestrovské amatérské pyrotechniky, kteří si s touto baterií svůj nejoblíbenější den v roce mohou připomínat při každém hovoru.

Dva podzimní hity - tvarované nálepky. Vlevo pro milovníky koní, vpravo pro vášnivé motoristy. Typ vyobrazeného vozidla ale neznáme.

Další dva vzory tvarovaných nálepek. Oba poněkud romantičtější, vlevo kočička, vpravo propíchnuté srdce. Co byste pro svojí drahou polovičku neudělali...

Dost sladkobolných motivů, nyní je tady něco pro opravdové drsňáky. Blikající lebka, ideální možnost, jak personalizovat svůj mobil. Jeden motiv - dvě odlišná řešení. U pravého můžete posoudit, jak to vypadá, když někdo zavolá.

Dvakrát klasika. Vlevo oválné "čumáčky", vpracvo ideální motiv pro ty, kteří v létě navštívili třeba Tunis.

Vlevo další motiv pro milovníky přírody - tentokrát je to roztomilá veverka. Vpravo je klasika s různými motivy a zvýšeným počtem diod. Ano, výrobci naštěstí myslí i na konzervativní uživatele.

Motiv vlevo je určen nadšeným cyklistům, motiv vpravo je zcela neutrální, neb nezobrazuje vůbec nic. Někdy je méně více.

Rybičky z prvního obrázku potěší rybáře, nebo potápěče, kočička na druhém obrázku se asi bude líbit především malým slečnám. Proč jim neudělat radost.

Vlevo s největší pravděpodobností opět kočičky, tentokrát v poněkud netradiční rozplácnuté pozici. Vpravo tradiční tvar blikátka s neutrálním kytičkovým motivem.

Téměř na závěr dva zajímavé motivy na tvarovaných nálepkách. V obou případech s vyobrazením v aktivním stavu. Vlevo roztomilá panda, vpravo strašidýlko, které má asi největší strach samo ze sebe.

Na závěr dvě blikátka, která nepotřebují ke svému provozu anténu. V obou případech najdete v balení i knoflíkové baterie a poměrně velkou nálepku můžete připevnit na zadní stranu telefonu. Blikat může třeba pořád. A to se počítá...

Vyobrazená blikátka pocházejí z nové kolekce hongkongské velkoobchodní společnosti KKL. Nabídka na našem trhu se může lišit.