Nejnovější nokie vyzkoušela modelka v posteli i ve vaně

Finský výrobce představil minulý týden trojici nových hudebních telefonů, dva z nich patří do hudební řady XpressMusic, jeden pak zakládá novou levnou řadu XpressRadio. Tento velmi sympatický model se ale u nás prodávat nebude. Při prezentaci v hotelu Kempinski se k trojici připojil už v únoru představený model 5630 XpressMusic. Všechny prezentované telefony si můžete prohlédnout v rozsáhlé fotogalerii.







Oproti modelům představeným na veletrhu v Barceloně jsou všechny novinky určeny především pro hudební nadšence mladé generace. Tomu je přizpůsoben vzhled telefonů a jejich výbava. Kov z barcelonských novinek tak nahradily plasty, nutno však podotknout, že v kvalitním provedení. Je pravda, že na rozdíl od Nseries neměly modely XpressMusic s kvalitou zpracování nikdy zásadní problém. Opět budou k dispozici různé barevné varianty.

5330 XpressMusic – vysouvací střední třída





Z představených novinek budeme mezi uživateli asi nejčastěji potkávat model 5330 XpressMusic. Je to totiž klasický "hloupý" telefon střední třídy, jehož cena by se měla pohybovat někde nad pěti tisíci korunami. Výbava odpovídá dané třídě a najdeme v ní třeba i A-GPS navigaci. Po technické stránce tak uživatel nebude nijak strádat.





Model 5330 ale zaujme především svým designem. Ten jako by Nokia chtěla namířit proti některým modelům Sony Ericssonu, konkrétně nás napadá hudební W705. Na rozdíl od něj nás ale naživo vysouvací hudební nokia vzhledově příliš nenadchla. Pravda však je, že kombinace přísně rovných ploch, ostře řezaných linií a zaoblení na spodní straně vypadá dost nekonformně, což bude pro cílovou skupinu možná to pravé.

5730 XpressMusic – chytrá hudba pro psavce





Výbornou kombinací pracovního a zábavního telefonu bude nová Nokia 5730 XpressMusic. Ta je vlastně hudební variantou nedávno představeného modelu E75 a uživatele kromě operačního systému Symbian zaujme především vysouvací klávesnicí. Podle našich prvních dojmů se klávesnice opravdu povedla a působila na nás snad i o něco lépe než právě v E75. Manažery ale asi ke koupi 5730 nepřesvědčí, ti budou preferovat konzervativnější vzhled E75.





Hudební qwerty nokia ale jistě nadchne všechny pokročilé uživatele mladší generace, kteří mají rádi hudbu a podlehli i dalším fenoménům dnešní doby, jakými jsou instant messaging, mobilní e-mail nebo SMS zprávy, a naopak se nenechali zlákat dotykovými displeji. Model 5730 si během focení zamilovala i modelka, která s telefony pózovala. Jenže dát za takový telefon zhruba 10 tisíc korun jí přijde moc; a upřímně řečeno, nám také. Na test 5730 XpressMusic se ale těšíme.

5030 XpressRadio – u nás máme smůlu

Modelem, který ale asi vůbec testovat nebudeme, je levná Nokia 5030 XpressRadio. Tento přístroj, který nenabízí paměťové karty, a tudíž ani MP3 přehrávač, se u nás totiž nebude prodávat. Přitom je to opravdu škoda, z představených kousků na nás totiž 5030 zapůsobila nejvíc. Na levný telefon se základní výbavou a cenou 30 eur má totiž až neobvykle kvalitní zpracování a velmi sympatický design. Uživatele by jistě mohla zaujmout vestavěná anténa pro FM rádio, které tak může hrát bez připojených sluchátek. Nokia 5030 bude na rozvojových trzích konkurovat řadě R od Sony Ericssonu.





Musíme uznat, že důvody, proč Nokia tento model na náš trh neuvede, docela chápeme. Mladí uživatelé u nás totiž vyžadují telefony s MP3 přehrávačem, takže si raději připlatí za o něco dražší model (nebo si ho vydupou na rodičích). Telefony nejlevnější třídy pak u nás většinou končí v rukou seniorů nebo uživatelů, kteří se vůbec nezajímají o funkce a chtějí jen volat. Takovým uživatelům ale zase nebude úplně po chuti veselý design 5030. A možná by jim nevyhovovala ani zcela plochá klávesnice, která navozuje dojem, jako by byla vyrobena z broušeného kovu. Je to ale jen iluze, na telefonu najdeme pouze plast.





Kdo ví, třeba jsou výše zmíněné důvody mylné a Nokia 5030 XpressRadio by si u nás zákazníky našla. To ale zjistíme těžko, snad nám alespoň můžete v diskusi sdělit, zda byste o koupi takového telefonu uvažovali.

5630 XpressMusic – nenápadný hudební symbian





V únoru představená Nokia 5630 XpressMusic se rozhodně netváří jako chytrý telefon. V tomto případě ale úspěšně mate tělem. Tenká nokia s relativně konzervativním designem by se mohla zalíbit mnoha současným uživatelům populárního modelu 6300, kteří již hledají přeci jenom o něco pokročilejší model. Ve výbavě mohou postrádat snad jen GPS navigaci, jinak se opět nemusí 5630 vůbec stydět, nechybí třeba wi-fi.





Vzhledově mainstreamový model se ale asi zpočátku velkých prodejních úspěchů nedočká. Cena by totiž měla startovat zhruba na 8 000 korunách, a tak se významnějších prodejů dočkáme asi až po půl roce, kdy lze očekávat první výraznější slevy.