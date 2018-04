Nejmenší osmigigový mobil − vyzkoušeli jsme véčko Sony Ericsson W980i

Ty nejlepší hudební telefony mají dnes podle aktuální módy osm gigabajtů vestavěné paměti. Tento trend nastolil Apple iPhone a dnes se na trhu setkáme i s dalšími osmigigovými telefony. Krom iPhonu ale prakticky všechny běží na operačním systému Symbian – Nokia N81 8GB a N95 8GB na platformě S60 3rd edition, Sony Ericsson W960i na UIQ 3.0. Pokud ale chytrý telefon nechcete, budete si muset na osm gigabajtů chvíli počkat. První vlaštovkou by v tomto směru měl být Sony Ericsson W980i.





Tento model bude totiž prvním běžným telefonem bez operačního systému. Stojí na stejné platformě jako řada dalších "hloupých“ telefonů švédsko-japonského výrobce. Jelikož jde o platformu nejnovější, můžeme se těšit na kompletní podporu datových technologií a na konvenční ovládání, před časem totiž k Sony Ericssonu opět zamířila klasická tlačítka pro ovládání hovoru.









Konvenční rozhodně ale není vzhled a vlastně i funkční výbava telefonu. Ačkoli nemá W980i operační systém, bude svou výbavou patřit na vrchol modelové řady Sony Ericssonu. Tam jej řadí právě 8 GB vestavěné paměti, EDGE, HSDPA nebo třímegapixelový fotoaparát, který bohužel postrádá automatické ostření i přisvětlovací diodu. Samozřejmostí je špičkový displej s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů s úhlopříčkou 2,2 palce.





Poměrně rozměrný je i druhý – vnější – displej. Ten nabídne rovněž 256 000 barev jako displej hlavní a jeho rozlišení je 176 x 176 pixelů. Za normálních podmínek ale není vidět, displej se objeví až po rozsvícení. Může za to kompletně zrcadlová čelní plocha, za kterou se displej schovává. Zajímavější než displej samotný jsou ovšem senzorová tlačítka umístěná pod ním. Ta už lze díky jejich tvarování rozeznat i pouhým okem, jejich podsvícení ale ožije až ve chvíli, kdy jsou tato tlačítka použitelná. Jak jistě snadno odhadnete, slouží tato tlačítka k ovládání hudebního přehrávače.









Senzorové klávesy nemáme zrovna dvakrát v lásce, ale právě Sony Ericsson dokazuje, že mohou být použitelné. U modelu W980i se totiž setkáme s vibrační odezvou těchto tlačítek – klávesa prostě po letmém dotyku zavibruje a tím dá uživateli jasně najevo, že stisk byl zaregistrován. Nejde o vibrační odezvu celého telefonu, vibruje opravdu jen malá ploška pod daným tlačítkem. Zní to trochu komplikovaně, ale dle našich krátkých zkušeností to funguje naprosto skvěle. Hudební přehrávač se tak bude snadno ovládat. Aby nedocházelo ke tisknutí tlačítek třeba v kapse, má telefon na boku posunovací zámek klávesnice.





Čelní lesklý kryt s naznačenými tlačítky je jedním z hlavních designových prvků telefonu. Ještě zvláštnější je vršek otevírací části, který je z plexiskla. V zavřeném stavu toto plexisklo přesně dosedá na logo Walkman umístěné pod klávesnicí a zpod plexiskla vychází jemné světlo. Právě lesklý povrch a plexisklový detail způsobují, že vzhled W980i si prostě buď zamilujete, nebo jej budete nenávidět. S žádnou jinou reakcí jsme se při našem krátkém testu nesetkali.









Po rozevření však působí véčko podstatně obyčejnějším dojmem, jen samotný otevírací mechanismus je opět trochu neobvyklý – displej se vlastně odklápí za rovinu klávesnice. Musíme říci, že toto řešení kloubu nepůsobí zrovna nejpevnějším dojmem, ale otázkou je, jak na tom budou finální kusy telefonu.

Pochvalu si zaslouží klávesnice, ta se opravdu povedla. A to jak vzhledově, tak především funkčně – jednotlivá tlačítka jsou dostatečně veliká a přitom jsou od sebe i výrazně oddělena, takže rozhodně nehrozí překlepy.





Funkčně je jinak W980i velmi podobný ostatním telefonům na nové platformě, nenalezneme zde žádná zásadní překvapení. Vítaným vylepšením je ale vestavěná anténa FM rádia. Ke spuštění rádia tak už konečně nepotřebujete mít připojená sluchátka. Tento způsob poslouchání rádia ale není rozhodně vhodný pro pohyb, protože poměrně malá anténa má relativní potíže s příjmem. Za klidového stavu je však příjem i reprodukce poměrně solidní. W980i disponuje i vestavěným FM vysílačem, takže si hudbu v něm uloženou můžete pouštět i na podstatně lepší reprosoustavě, než jsou dva vestavěné stereofonní reproduktory.









Krátké seznámení se Sony Ericssonem W980i ukázalo, že se rozhodně máme na co těšit. Výborná výbava, příjemné ovládání a spousta paměti budou jeho velkou předností. Jak se ale telefon osvědčí v praxi, to se dozvíme až při zkoumání finálních vzorků. Už jenom proto, že se náš prototyp během testování odporoučel do věčných lovišť, a proto vám nemůžeme nabídnout alespoň pár fotografií uživatelského prostředí telefonu.