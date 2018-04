Nejmenší mobil na světě míří na náš trh. Má slušnou výbavu a je za babku

Spolčenost Mivvy, kterou známe díky véčku pro dvě simkarty – Mivvy Dual, včera představila novinku, kterou hodlá uvést na předvánoční trh. Tou je mobilní telefon Mivvy Music, určený především milovníkům hudby.

GSM telefon klasické konstrukce překvapí především svými miniaturními rozměry – 90 x 35 x 17,8 mm a hmotností 64 gramů. Krom rozměrů bude hlavním lákadlem i cena ve výši 2 989 korun.

Nejen rozměry a váhou připomíná novinka spíše nejeden klasický flashový MP3 přehrávač. Stejně jako ony i Music nabízí klasický konektor jack 3,5mm pro připojení sluchátek. Zda budou nějaká sluchátka standardně v balení nevíme, stejně tak zatím netušíme, zda bude výrobce přibalovat k telefonu nějakou paměťovou kartu.

Music pojme karty microSD s kapacitou až 1 GB. Hudbu budete moci poslouchat i přes Bluetooth, Mivvy Music podporuje dokonce i profil A2DP pro stereofonní poslech. Pro připojení k počítači slouží miniUSB kabel a telefon funguje jako USB MassStorage zařízení.





Pokud se vám zdá, že jste Mivvy Music již někde viděli, nemýlíte se. Dle všeho totiž jde o místní variantu telefonu Haier M600 Black Pearl, který jsme vám představili zhruba před rokem. Se stejným přístrojem se lze navíc na českém trhu setkat i pod označením i-Mobile 310.

Mivvy music má stejný design i konstrukci klávesnice, která bude praktická pro ovládání přehrávání, ale nepohodlná pro psaní SMS zpráv. Poměrně malý displej se ukrývá pod zrcadlovým povrchem a není vidět do chvíle, než se rozsvítí.

Vzhledem k očividné příbuznosti přístrojů se tak snadno můžeme dopídit toho, jaká bude další výbava Mivvy Music. Výrobce totiž prozatím mnoho detailů neuveřejnil. Displej tedy bude mít pravděpodobně úhlopříčku 2,8 cm a rozlišení pouze 96 x 96 bodů, vnitřní paměť by mohla pojmout 128 MB dat. Adresář bude s největší pravděpodobností disponovat kapacitou na 500 záznamů. Mivvy Music nebude chybět ani podpora FM rádia.





Trochu překvapivé je, že telefon nepodporuje GPRS datové přenosy. Nepošlete ani nepřijmete MMS zprávu, ostatně telefon nemá fotoaparát, takže by stejně podpora MMS byla pouze poloviční. Zajímavé je, že do maličkatého těla se vešla baterie s kapacitou 730 mAh.

Novinka od Mivvy se zcela jasně profiluje jako hudební telefon a krom hudby, telefonování a několika dalších doplňkových záležitostí jsou ostatní funkce vynechány nebo zatlačeny do pozadí. To by vůbec nemuselo vadit, ba naopak. Prodávat by se přístroj měl začít začátkem prosince. Samozřejmostí je kompletní počeštění včetně slovníku T9.