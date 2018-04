Nejmenší manažer na trhu – recenze Nokia 6120 Classic

Přízvisko „classic“ ještě neznamená, že je Nokia 6120 pouze dalším nudným manažerským telefonem v řadě. Možná by mu v tomto případě tedy lépe sedělo zařazení do business kategorie E. Zdání v tomto ohledu klame a dnes recenzovaný telefon rozhodně nepatří kvůli svému tradičnímu vzezření pouze do kanceláře. Lidí zakládajících si na elegantním designu je stále více než dost a přitom se nemusí jednat o vrcholové pracovníky. Navíc se operační systém Symbian podařilo tentokrát natěsnat do rozměrů odpovídajících klasickým přístrojům a to především i po stránce hmotnosti. Cena přístroje je kupodivu rovněž více než rozumná a nic nebraní masovějšímu rozšíření.

I přesto se Nokia 6120 nezbaví zaměření především na pracovně vytíženější část populace. Právě pro ně tento telefon nabízí kromě propracovaných organizačních funkcí téměř všechny myslitelné datové přenosy, sadu pro práci s dokumenty MS Office a chvíle volna naopak zpříjemní FM rádio a kvalitní MP3 přehrávač. Jedinou tmavou skvrnou se zdá být absence Wi-Fi, která dosti znevýhodňuje Nokii 6120 před naprostou většinou smartphonů s Windows Mobile. Najdou se i další nedostatky? Následující recenze prozradí více.

Katalog mobilů:

Trojice chytrých Nokií s operačním systémem Symbian Series 60 - Nokia E50, Nokia N73 a dnes recenzovaná Nokia 6120 Classic.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Mobilní telefon zaměřený především na pracovně vytíženější zákazníky, kteří ocení podporu téměř všech datových přenosů a výjimečně malé rozměry a hmotnost.

Vzhled – stále pohledná klasika

O elegantnosti vzhledu Nokie 6120 nemůže být vůbec sporu a tělo přístroje je až na stříbrný ovál na čelní straně na uhel černé. Použity byly výhradně plasty, které si však svojí kvalitou nezadají s daleko ušlechtilejšími materiály. Příště bychom ale byli raději za daleko méně matnou variantu. Na zadní straně jsou totiž pod některými úhly jasně zřetelné otisky prstů. To ostatně platí i pro blok s alfanumerickými klávesami. Leštění je v tomto ohledu tedy zbytečné a naštěstí nejsou nečistoty natolik zřetelné jako u jiných přístrojů.

Velmi kladně naopak hodnotíme vytvarovanou zadní část okolo baterie, která je oproti zbytku konstrukce daleko více skosena a telefon padne lépe do ruky. Občas nás zlobila odklápěcí krytka slotu na paměťové karty a kromě nehtu jsme nejednou museli použít malé nůžky. Za drobnou zajímavost se dá považovat umístění reproduktoru na boku přístroje kousek od zmiňovaného slotu na karty microSD.

Pomalu se dostáváme k tomu nejlepšímu a tím jsou fyzické rozměry přístroje, které se podařilo vzhledem k výbavě udržet ukrutně nízko. Mírami 105x46x15 mm a váhou pouhých 89 gramů jde o prakticky nejmenší smartphone a všichni konkurenti jsou minimálně o 20 gramů těžší. Pochvalu zaslouží i dílenské zpracování celé konstrukce, nikde nic nevrže. Na spodní straně přístroje najdete miniUSB konektor, 2,5mm jack a zdířku pro nabíječku.

Klávesnice a ovládání – podle vašich přání

Tradiční sestavu tlačítek charakteristickou pro symbianové přístroje opustila v Nokii 6120 tužtička, která vždy sousedila s korekční klávesou. Její funkci supluje při psaní zpráv mřížka (#) a nejedná se tak o příliš velkou ztrátu. Klávesa pro vstup do hlavního menu se naštěstí nikam neztratila, což znamená, že oběma kontextovým klávesám můžete přiřadit jednu z více než devadesáti funkcí. Sestavu tlačítek okolo čtyř směrného kříže doplňuje zelené a červené sluchátko.

Stříbrná tlačítka mají navíc vždy po stranách výrazný lem a i na relativně malé ploše se podařilo umístit klávesy takovým způsobem, aby nedocházelo k překlepům. Velmi podobně se dá hovořit i o alfanumerické části, která může díky dostatečným mezerám naprosto splývat s okolím. Přestože si na nulový zdvih budete muset chvíli zvykat, perfektní odezva se již od začátku postará o to, aby tato doba byla co nejkratší.

Jako operační systém telefonu byl použit Symbian Series 60 3rd v9.2, což mu propůjčuje neporovnatelně více schopností než rozšířenějšímu standardu Series 40 (ačkoliv i na tuto „hloupější“ platformu začínají prosakovat některé funkce schopnějších kolegů). Nokia 6120 nabízí jak klasickou pohotovostní obrazovku s možností zvolit čtyř směrnému jednotlivé funkce, tak i druhý pohotovostní režim. V něm máte přístup k nejpoužívanějším aplikacím a velmi šikovné je zobrazení aktuálních událostí v kalendáři nebo informace o právě přehrávané skladbě či rádiové stanici.

Hlavní menu tvoří matici 4x3 a pohybovat se v něm pomocí číselných zkratek lze pouze na nejvyšší úrovni. Jednotlivé nabídky či zástupce programů můžete libovolně uspořádávat a plně si tak přizpůsobit menu k obrazu svému. Pohyb ve složkách je velmi svižný a telefon se nezadýchává ani při spouštění předinstalovaných programů. Lví podíl na tom má určitě procesor o frekvenci 369MHz.

Displej a výdrž baterie – chytré vylepšení

Na displej Nokie 6120 byla použita technologie TFT a může se navíc chlubit reflexní fólií, která výrazně zlepšuje čitelnost na přímém slunečním světle. Kvalitou zobrazení se s rozlišením 320x240 pixelů a šestnácti miliony barev řadí k naprosté špičce. Chválíme především neznatelný rastr a sytost barev.

Na smartphone se Nokia 6120 vytáhla i výdrží baterie a nabíječky se dožadovala až po čtyřech dnech. To vše při deseti minutách volání, několika odeslaných SMS a zhruba dvou hodinách poslechu hudby. U smartphonu však více než v jiných případech záleží na konkrétním způsobu používání a například datové přenosy výdrž o velký kus srazí.

Telefonní seznam a zprávy – radost i zklamání

Propracovanost a kvalita vícepoložkového seznamu si s ničím nezadá například s telefony vybavené Windows Mobile. V některých ohledech dokonce Symbian vede a ke každému záznamu můžete přidat neskutečné množství údajů. Omezeni jste přitom pouze kapacitou vnitřní paměti. Samozřejmostí je třídění osob do skupin a jejich následné odlišení vyzváněcími melodiemi. Jedinou vadou na kráse je neschopnost zobrazit naráz kontakty z paměti přístroje a SIM karty.

Při psaní zpráv můžete zvolit jednu ze tří velikostí písma a vždy jasně vidíte, kolik zbývá znaků do konce každé SMS. Velmi neposlušný je však slovník T9, který některé české znaky považuje za důvod zkrátit zprávu na 70 znaků (č,ř) a jiné nikoliv (např. ě,ž,š). Jediným východiskem je vypnout slovník T9 a pokračovat dál bez jeho pomoci.

Emailový klient byl vyšperkován téměř k dokonalosti a dokáže pracovat s protokoly SMTP, POP3 a IMAP4. Zprávy je schopen v pravidelných intervalech stahovat z několika účtů, ať už by se mělo jednat pouze o hlavičky nebo celý text včetně příloh. Nezapomnělo se ani na editor MMS či Push to talk.

Kalendář a data – neschází téměř nic

Čas si můžete organizovat přes propracovaný kalendář, který vedle tří náhledů (denní/týdenní/měsíční) nabízí čtveřici typů událostí (schůzka/poznámka/výročí/úkol) s možností nastavit u nich opakování. Do nabídky organizéru ještě patří jednoduché poznámky, nepříliš chytrá kalkulačka, několik opakovaných budíků a převodník „všeho na všechno“. Hodí se i diktafon s délkou záznamu až 60 minut.

Využití určitě najde sada QuickOffice obsahující nástroje pro prohlížení dokumentů ve formátu Word, Excel a PowerPoint. Přestože jsou schopnosti těchto aplikací výborné a překreslování rychlé, nedokáží si poradit s editováním dokumentů. To umí pouze vyšší verze, za kterou zaplatíte skoro 15 Euro. V telefonu je obsažen ještě Adobe Reader LE 1.5 pro prohlížení souborů ve formátu pdf.

Stahovat můžete data přes EDGE (multislot třídy 32), UMTS a HSDPA. K dokonalosti už chybí jenom Wi-Fi modul, který už se nachází u většiny konkurenčních přístrojů s Windows Mobile. Nokia 6120 zvládá připojit paměťovou kartu k telefonu přes USB mass storage. MicroSD karta však není součástí balení a vystačit si ze začátku budete muset s necelými 40MB vnitřní paměti. V krabici s telefonem mimo jiné naleznete ještě mini USB kabel a celkem kvalitní stereofonní headset Nokia HS-47.

MP3 přehrávač, FM rádio a fotoaparát – multimédia na úrovni

Kromě třídění skladeb podle interpretů, žánrů či alb obsahuje hudební přehrávač propracovaný ekvalizér a možnost posílit basy nebo rozšířit stereo. Nokia 6120 vám zahraje skladby ve formatu MP3, M4A, eAAC+ a WMA. FM rádio bohužel nepodporuje RDS, a tak si automaticky nalezené stanice budete muset sami pojmenovat a uložit je až na dvacet volných míst v paměti.

Fotoaparát s rozlišením 2Mpix se kvalitou snímků řadí k lepšímu průměru a k lepším výkonům mu chybí automatické ostření. Fotografie jsou tak relativně rozmazané, ale na druhou stranu potěšila věrnost podání barev a možnosti nastavení. Velkým plusem je přítomnost přisvětlovací diody, kterou však nemůžete použít jako kapesní svítilnu. Video lze nahrávat v rozlišení 320x240 ve formátu 3gpp v celkem obstojné kvalitě.

Závěr – téměř bezchybný přístroj